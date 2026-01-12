La Col·lecció Local de la Biblioteca d’Igualada afegeix 60 títols nous
Són llibres escrits per autors anoiencs tot i que també n’hi ha que fan referència a la comarca i, majoritàriament, són de no-ficció
Regio7
Al llarg del 2025 la Biblioteca Central d’Igualada ha incorporat una seixantena de títols nous a la Col·lecció Local. Són llibres escrits per autors anoiencs però també n’hi ha que fan referència a la comarca. Majoritàriament de no-ficció, el recull permet fer una radiografia al sector de les lletres de la comarca.
En narrativa, i ja circulant entre els lectors destaquen els llibres de Joan Pinyol (que torna a la ficció amb la vintena de relats Hi havia una bugada i altres contes), l’estrena en la novel·la de Javi Fernández (L’últim Dip), David Aliaga, amb La lengua herida i el poeta igualadí Lleonard del Río, que també ha publicat el darrer any el segon volum de relats Nits d’insomni 2. Quant a poesia, a la col·lecció local han ingressat obres com Luz, de la vilanovina Laura Iglesias i Poemario para la duda, de Robert Cortés.
Història i folklore
En l’àmbit de la no-ficció, els assajos sobre història i folklore continuen engruixint els prestatges. Una de les obres més destacades és el volum Del Penedès als camps nazis. Deportats de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Penedès i el Garraf, un ambiciós estudi de l’Institut d’Estudis Penedesencs. Joaquim Bacardit repassa la història de la sardana amb 20 anys de memòria sardanística, mentre que Daniel Vilarrúbias signa Alteritat festiva a Igualada. De la Turquia o Ball de la Patera a la festa dels Reis (s. XV-XXI). Des d’un vessant més autobiogràfic Anna Vila també va publicar nou llibre, dedicat a l’etapa final de la seva filla Sandra: Los hijos diferentes: de la madurez a su fin.
Societat i medi ambient
En l’àmbit social, el fons creix amb l’assaig de M.Teresa Miret, Càritas a Igualada (1947-2024), i en el de medi ambient amb 50 anys al gel i 1.000 conferències més tard (Glaceres 1850-2050), de Jordi Camins, i Ocells del Bedorc a les Valls de l’Anoia, de Xavi Garcia i Carles Soteras. De l’igualadí Albert Riba, s’ha incorporat el llibre sobre intel·ligència artificial Mamut o humanoide, i de Carles Ma. Balsells el recull d’articles L’articlet (o escriure a la sorra).
Temàtica anoienca
Quant a temàtica anoienca el fons s’alimenta amb treballs com Els molins paperers: origen, arquitectura, funció i evolució (comarca de Capellades, 1700-1950), de Lourdes Munné; El capbreu de 1598 del terme de Queralt i lloc de Bellprat, de Jaume Martell Gassó; Andreu Quatrecases i Canela, un heroi de la Guerra del Francès desconegut de Catalunya, de Jaume Torras; i Els “ditxos” de la nostra gent gran, de la touenca Elisa Vidal Mas.
Literatura infantil
En el camp de la literatura infantil la Col·lecció Local suma una desena de títols, com L’esquirol Aniol se’n va a dormir, de Núria Jorba; Tinc un goril·la a l’habitació, d’Olga Valls i Anna Garcia; I tu no brilles, meduseta?, de Montse Camacho; i Volem un món sense plàstic, d’Anna Garcia i Laia Forcadell.
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- «Encara que l’empresa creixi la por d’equivocar-te i perdre-ho tot sempre hi és»
- Un Estany al desert per assistir equips del Dakar i ajudar Nandu Jubany
- Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
- Les cases milionàries en venda a Manresa
- A Las Vegas triomfa el ‘bocata’ de calamars