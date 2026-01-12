David Ferré, de Sant Fruitós, presenta el llibre «Exèrcit i negoci» a la Catalunya de Felip V
Convidat pel Centre d’Estudis del Bages, l’historiador bagenc parlarà aquest dimecres al Casino d’un volum que explica el proveïment militar en aquest període
Regio7
L’impacte polític, social i econòmic que va tenir l’enorme presència militar hispànica al Principat en el pas dels Àustries als Borbons. És el que explora Exèrcit i negoci. El proveïment militar a la Catalunya de Felip V, un volum pensat per entendre el segle XVIII català que signa el jove historiador bagenc David Ferré Gispets (Sant Fruitós, 1994). Doctor en Història i premi Pare Ignasi Puig 2020, el llibre neix de la seva tesi doctoral. La presentació del volum, publicat per Pagès Editors amb el patrocini de la Fundació Noguera, es farà aquest dimecres, a les 7 de la tarda, al Centre Cultural el Casino de Manresa. Ho organitza el Centre d’Estudis del Bages (CEB).
El llibre
- «Exèrcit i negoci. El proveïment militar a la Catalunya de Felip V»
- David Ferré Gispets
- Pagès Editors | 26 euros | Assaig | 432 pàgs
Ferré presenta una investigació centrada en les activitats dels principals proveïdors catalans que van abastir els exèrcits desplegats al territori entre 1660 i 1750, amb especial atenció al regnat de Felip V. El volum s’obre repassant el context econòmic dels segles XVII i XVIII i descriu els factors que van configurar la demanda militar a partir de 1714; també, ofereix una anàlisi sectorial detallada de les activitats dels anomenats assentistes catalans en cinc àmbits: Finançament, avituallament, acolliment, abillament i projecció. Finalment, l’obra mostra com l’exèrcit va actuar com a instrument de control polític i com a mecanisme de recompensa i atracció de fidelitats.
Ferré, amb Ricard Torra Prats, van guanyar a finals de l’any passat la XXVI convocatòria del Premi de recerca Ricart i Giralt, amb el projecte a desenvolupar en el termini d’un any: «Les Galeres del General de Catalunya. Projecció militar i projecte mercantilista a principis del segle XVII»
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- «Encara que l’empresa creixi la por d’equivocar-te i perdre-ho tot sempre hi és»
- Un Estany al desert per assistir equips del Dakar i ajudar Nandu Jubany
- Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
- Les cases milionàries en venda a Manresa
- A Las Vegas triomfa el ‘bocata’ de calamars