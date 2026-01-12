Gala de cine
Globus d’Or 2026: Els millors vestits de la catifa vermella, d’Amanda Seyfried a Teyana Taylor, Jennifer Lawrence i Ariana Grande
El negre va envair la gala amb dissenys sofisticats i victorians, tot i que també van destacar els ‘looks’ amb transparències florals i el to de l’any, el Cloud Dancer
Tant elles com ells van lluir amb orgull l’ornament més icònic de la temporada, els fermalls
Laura Estirado
Amb la 83a edició dels Globus d’Or, celebrada a Beverly Hilton (Califòrnia, Estats Units), queda inaugurada oficialment la temporada de premis, i també de la moda holywoodiana i el glamur clàssic de les estrelles a la catifa vermella. Abans dels Oscars –que arribaran a mitjans de març–, aquesta és sens dubte la gala més esperada i amb més brillantor i estil.
Aquesta vegada s’ha imposat per golejada el color negre en els dissenys personalitzats amb setmanes i mesos de feina al darrere. Talls extravagants i sofisticats per distingir-se d’altres ‘looks’ citats a l’esdeveniment. El toc més clàssic i 100% seductor, per exemple, el van posar Selena Gomez i Ayo Edebiri, amb dos Chanel de Matthieu Blazy (la primera amb plomes d’estruç, i la segona, amb un vestit d’espatlles descobertes de vellut negre i setí, i l’ornament de la temporada: el fermall). Totes dues, a més, amb el pentinat de moda, el bob. Per la seva banda, la més dramàtica va ser l’estrella de ‘Marty Supreme’, Odessa A’Zion, amb un abric ‘vintage’ negre de plomes de Dolce & Gabbana, i la sorpresa la va donar Ariana Grande, amb un model fora del seu registre habitual, gòtica i nocturna amb un sensacional model de Vivienne Westwood.
Un altre to de la gala pel qual van optar moltes estrelles, el Cloud Dancer, el Pantone de l’any. A més de l’elegit per Emily Blunt i Claire Danes, un dels més encertats, el Versaced’Amanda Syfried, amb una estola espectacular i més de 400 hores de feina.
Gràcies a Elle Fanning o Kate Hudson la nit també va lluir en esclats platejats; fantasies transparents florals, com en el cas de Jennifer Lawrence i Jennifer Lopez.
¿I ells? A més de l’impecable esmòquing d’Armani que va lluir Hudson Williams, l’estrella de ‘Heated Rivalry’ (‘Más que rivales’, a Espanya a partir del 2 de febrer), els més elegants també es van decantar per vestits atemporals adornats, en lloc de corbatins, amb fermalls cridaners, com Michael B. Jordan (de Prada), Patrick Schwarzenegger i Jeremy Allen White (de Louis Vuitton).
Aquesta és una recopilació dels millors ‘looks’ de la catifa vermella:
Amb diferència, el més comentat de la nit. L’actriu de ‘Die My Love’ va ser la viva imatge de ‘La Primavera’, de Sandro Botticelli, sobre la catifa vermella. Amb un Givenchy, firmat per Sarah Burton, de gasa i flors i adornat amb una estola de setí a joc, va saber balancejar a la perfecció sensualitat i sofisticació sense caure en la provocació de mal gust. No va ser l’única que va apostar per un ‘nacked dress’, i va demostrar que les transparències seran una de les grans tendències a les catifes vermelles també aquesta temporada.
L’estrella d’‘Una batalla tras otra’ i guanyadora del premi a la millor interpretació femenina de repartiment, va ser una de les màximes representants del ‘look’ estrella de la nit, el negre. Un Schiaparelli personalitzat llarg fins a terra l’originalitat del qual residia en els atrevits talls que serpentejaven sobre el pit i fins al coll ‘halter’ arrufat a la part superior que queia per la seva esquena. El disseny incloïa el que Taylor va descriure com un detall de «festa a l’esquena»: un tanga de vidre i un llaç a plena vista de l’espectador.
De tornada al castany per als seus cabells –recollits en una cua de cavall amb serrell–, Grande va deixar els tons roses inspirats en Glinda i es va deixar portar per la paleta gòtica de la nit. Va triar un vestit negre texturitzat amb cosset ajustat de Vivienne Westwood, amb una faldilla globus que bé podria haver sigut el ‘look’ de la seva companya de repartiment Cynthia Erivo, en la saga ‘Wicked’.
L’estrella d’‘El beso de la mujer araña’ ha sigut una altra de les que es van decantar per les transparències (una cosa bastant habitual a l’armari de la diva del Bronx). Aquesta vegada va lluir la seva esplèndida figura amb un ‘look’ de brocats barrocs en color xocolata, dissenyat per Jean-Louis Scherrer. Destacava la seva romàntica cua de tul beix. L’artista es va decantar per un monyo invertit a l’estil del vell Hollywood.
Un total de 400 hores de feina porta al darrere el Versace personalitzat que va lluir Seyfried a la catifa vermella: un vestit prisat sense mànigues, de tall ajustat al cos al mil·límetre. Un ‘look’ espectacular en blanc gel, a l’estil de Cloud Dancer, el color de l’any de Pantone. El veritable efecte ultraglamurós residia en els accessoris: un collaret de diamants amb un disseny inspirat en la naturalesa amb arracades a joc, i un perfecte monyo de ballarina amb ona lateral al més pur estil del Vell Hollywood.
A l’estrella més jove d’‘Una batalla tras otra’ li encanta arriscar amb ‘looks’ que no tothom podria portar amb tant estil. Va enlluernar a la ‘red carpet’ amb un impressionant vestit joia de Louis Vuitton mirallets Sota el top impressionant, va lluir una faldilla llarga de vellut negre rematada amb una cua. Va complementar el ‘look’ amb arracades penjants d’aranya i la seva riçadíssima melena, solta.
L’estrella de ‘Weapons’, Amy Madigan, i el seu marit, Ed Harris, van triar anar ‘matching’, tal com ja van fer fa 30 anys en una anterior cerimònia dels Globus d’Or. L’actriu, una de les poques que no es va decantar per un vestit, va lluir una fantàstica versió d’esmòquing de Thom Browne, amb abric llarg, pantalons curts i unes botes brillants i punxegudes, detalls que li van aportar una personalitat única al conjunt.
Un altre exemple de vestit laboriós. Segons ha informat Chanel, el disseny de Selena Gomez va necessitar 323 hores de feina. Aquesta vegada, l’estrella de ‘Solo asesinatos en el edificio’ no va escollir el groc mostassa que sol portar el seu personatge a la sèrie, sinó el clàssic binomi negre i blanc de la Maison. Un model bustier de vellut negre, adornat amb més de 200 flors fetes de plomes, organza i gasa de seda que penjaven de les espatlles. Per a l’ocasió, l’actriu ha ondulat amb volum el seu ja característic pentinat bob.
El protagonista de ‘Sinners’ va ser un dels cavallers més impecables de la nit, amb un vestit creuat en to xocolata, de Prada, amb solapes XL. Va completar el ‘look’ amb una camisa groc mantega, ulleres de sol sípia i joies, com un elegant fermall, de David Yurman.
El millor actor de la gala també va arrasar amb el seu ‘look’ molt ‘cool’: un vestit de tres peces de vellut personalitzat de Chrome Hearts ficat en un parell de botes negres de la col·laboració de la gòtica marca californiana amb Timberlands. En lloc de camisa blanca, va optar per una senzilla samarreta negra, i accessoris platejats: un collar amb penjoll Panthère de Cartier i un rellotge Urban Jürgensen negre.
