L'APARADOR SETMANAL DELS LLIBRES
La cara fosca del futbol
El nou text d'Emmanuel Carrère, un assaig de Marina Garcés que publica el segell manresà Tigre de paper i el catàleg de l'exposició de Cristina Iglesias són altres propostes remarcables
Liverpool és la cinquena ciutat més poblada de la Gran Bretanya i The Sun és el diari més llegit del país. Però costa trobar-lo a Liverpool perquè el 1996, després de la mort de 96 persones a l’estadi del Sheffield, el 15 d’abril abans de la disputa d’un partit de semifinals de la Copa anglesa, «la policia va filtrar informació al diari The Sun en què acusava els aficionats d’agredir i robar els cadàvers, cosa que va provocar un boicot al diari a la ciutat de Liverpool que encara dura».
"Maleït futbol"
Toni Padilla
Ara Llibres
12,95 euros / 96 pàgines
Assaig, esports
Ho explica el periodista Toni Padilla en un dels primers títols de la nova col·lecció d’assaig Càpsula, que ha iniciat Ara Llibres. "Maleït futbol" és un cant a la bellesa d’aquest esport feta des de la presa de consciència de la cara fosca que sempre l’ha acompanyat, ja al segle XIX, amb la politització de l’esport i l’anhel de negoci al capdavant.
La passió pel joc i la identificació de l’aficionat amb el seu equip són un pilar de la popularitat del futbol, amenaçat per la presència de bandes violentes, empresaris sense escrúpols, dictadures amb afany de blanquejar-se i màfies d’apostes il·legals. L’autor fa un recorregut a través d’un segle i mig llarg d’història posant la mirada en allò que l’ha pervertit, però també emfatitzant les virtuts de cohesió social i capacitat de canvi que conté.
MÉS NOVETATS
"Kolkhoz"
Emmanuel Carrère
Anagrama
23,90 euros / 448 pàgines
Novel·la, narrativa del jo
Hélène Carrère d’Encausse va ser la primera dona al capdavant de l’Acadèmia i una autoritat en història russa. El 2023 va morir i el seu fill, l’escriptor Emmanuel Carrère, va emprendre una investigació biogràfica que s’entrellaça amb els grans conflictes del segle XX.
"La noia del llac"
Mikel Santiago
Rosa dels vents
24,90 euros / 688 pàgines
Novel·la negra
La famosa escriptora de novel·la negra Quintana Torres suspèn la gira de presentació de la seva darrera obra, «La noia del llac», quan en una signatura de llibres, un antic company d’institut li porta una fotografia de l’Alba, l’adolescent morta que va inspirar la novel·la.
"Oxígeno"
Marta Jiménez Serrano
Alfaguara | 18,90 euros / 160 pàgines
Novel·la, narrativa del jo
Hi ha un abans i un després del dissabte del novembre de 2020 en què l’autora i la seva parella van estar a punt de morir perquè una avaria a la caldera va deixar anar monòxid de carboni i es van adormir. Cinc anys després, rememora els anys previs i els mesos posteriors.
"Poesia completa"
Elizabeth Bishop
Edicions de 1984
25 euros / 544 pàgines
Poesia
Edició definitiva de l’obra de qui és una de les grans poetes en llengua anglesa. El treball de l’autora nord-americana transita per les relacions dels ésser humans amb la natura i la nostra capacitat feble per controlar el caos, i mostra alhora humor, dolor i acceptació.
"L'art de gastar diners"
Morgan Hausel
Edicions 62
19,90 euros / 288 euros
Economia
Els diners no fan la felicitat però aprendre a gastar amb sentit pot ajudar a gaudir una vida més feliç. L’autor explica que el major retorn d’una inversió no és econòmic en aquest llibre que vol ajudar a gastar amb allò que aporta valor i ens fa feliços. Invertir en felicitat.
"A les presons del possible"
Marina Garcés
Tigre de paper
19,90 euros / 204 pàgines
Assaig, filosofia
L’assaig de Garcés indaga en la paradoxa d’un món en el que tot és possible però, alhora, no hi ha res a fer. És la reproducció de l’obvietat com a horitzó en un moment en que només ens mostra més del mateix que tenim. Una crida a recuperar el concepte de possible.
"Passatges. Cristina Iglesias"
Diversos autors
Fundació Catalunya-La Pedrera
39 euros / 184 pàgines
Art, exposicions
La Pedrera acull l’exposició «Passatges», de l’escultora i arquitecte Cristina Iglesias. El catàleg de la mostra que inclou una quarantena de peces que s’hi reprodueixen té un assaig del comissari, James Lingwood,i un parell de textos de Juan José Lahuerta i Cherry Smyth.
"Memòries del bosc. Els quaderns de Corneli Guillot"
Mickaël Brun-Arnaud (text) i Sanoe (il·lustració)
Flamboyant
22,90 euros / 312 pàgines
Literatura infantil, + 10 anys
L’alegria que desprèn la propera celebració de les festes de tardor a Bellaescorça queda aigualida quan un visitant, el Celestí Llop, arriba a ca l’Arxibald Guilot i li diu que la llibreria li pertany a ell perquè era del seu avi. L’Arxibald, a partir d’aquí, vol descobrir la veritat.
