L'actor de Castellbell i el Vilar Jan Monter suma la nominació al Goya a la del Gaudí
L'intèrpret bagenc és un dels cinc candidats a ser guardonat el 28 de febrer a Barcelona en la gala del cinema espanyol, en la categoria de Millor actor revelació
El paper protagonista del jove actor bagenc Jan Monter (Castellbell i el Vilar, 2008) a la pel·lícula "Estrany riu" li ha valgut una nominació als Premis Goya del cinema espanyol, que es lliuraran el 28 de febrer a Barcelona. L'intèrpret ja va obtenir fa un mes una candidatura als Gaudí de la cinematografia catalana.
Jan Monter tindrà com a contrincants en la categoria de Millor actor revelació Antonio 'Toni' Fernández Gabarre, per "Ciudad sin sueño"; Julio Peña, per "El cautivo"; Hugo Welzel, per "Enemigos"; i Mitch, per "Romería".
El director del film, Jaume Claret Muxart, ha estat nominat en la categoria de Millor direcció debutant, estatueta a la qual també aspiren Ion de Sosa, per "Balearic"; Gemma Blasco, per "La furia"; Gerard Oms, per "Muy lejos"; i Eva Libertad, per "Sorda".
D'altra banda, en la categoria de Millor curtmetratge de ficció figura "De sucre", de Clàudia Cedó, i amb el manresà Marc Buxaderas en un dels papers protagonistes. Les altres cintes en concurs són "Ángulo muerto", "El cuento de una noche de verano", "Sexo a los 70" i "Una cabeza en la pared".
Curiosament, Monter, Claret i el film de Buxaderas també van ser reconeguts amb una candidatura als Gaudí en les mateixes categories. La festa del cinema català se celebrarà el 8 de febrer, també a la capital catalana.
Drama adolescent
"Estrany riu" és un drama sobre l'adolescència que protagonitza Monter en el paper de Dídac, un noi de setze anys que està de vacances amb la seva família. Un dia, mentre va en bicicleta per la vora del Danubi, apareix un altre noi, d'aparença misteriosa, que desperta un sentiment íntim al Dídac.
Al costat de l'actor bagenc, en el film també hi ha Nausicaa Bonnín, Jordi Oriol, Bernat Solé, Francesco Wenz i el solsoní Roc Colell, de 10 anys. A l'estiu, Monter va viatjar a Venècia per participar en el glamourós i prestigiós festival de cinema. "Estrany riu" es va estrenar en sales el passat 3 d’octubre i arribarà el 3 de febrer a Movistar Plus.
"Los domingos" i "Sirat" lideren les nominacions
La gala dels Premis Goya tindrà lloc el 28 de febrer a la ciutat de Barcelona per segon cop en els 40 anys d’història. En la lectura de les nominacions que ha tingut lloc avui, les pel·lícules que van sortir amb un millor aval per triomfar a l’hora de la veritat van ser "Los domingos", la cinta de Alauda Ruiz de Azúa que va obtenir la Conxa d’Or al festival de Donosti, amb 13 candidatures, i "Sirat", la cinta d’Oliver Laxe que aspira a ser nominada en cinc categories als Oscar, entre les quals la de millor pel·lícula, amb 11 mencions.
Darrera d’aquests dos llargmetratges, també arribaran a la gala amb possibilitats "Maspalomas" (9 nominacions), "La cena" (8), "Los Tigres", "Sorda" i "El cautivo" (7), "Romería" (6) i "Ciudad sin sueño" (5). Tot i això, a Millor pel·lícula només hi aspiren cinc títols: "La cena", "Los domingos", "Maspalomas", "Sirat" i "Sorda".
En el capítol de direcció, a més de Laxe i Ruiz de Azúa, hi són també Carla Simon, per "Romería"; Albert Serra, per "Tardes de soledad"; i Jose Mari Goenaga i Aitor Arregi, per "Maspalomas".
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Les cases milionàries en venda a Manresa
- Per què Raphinha ha celebrat la Supercopa d’Espanya amb ulleres de sol?
- A Las Vegas triomfa el ‘bocata’ de calamars
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- Descoberta al Parc Natural del Cadí-Moixeró: una nova espècie de planta endèmica
- «No pot haver-hi un procés educatiu normal si l’alumne no sap on dormirà»