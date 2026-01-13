CRÍTICA / TEATRE
Sallent inaugura l'any rient amb Juli Cèsar
Marcel Tomàs i Toni Escribano porten humor i diversió al públic de l'Espai Cultural Fàbrica Vella en un muntatge àgil i fresc
"Si és còmic, millor". És l’inici d'"Un tal Cèsar", el muntatge de la companyia gironina Cascai Teatre, amb Marcel Tomàs al capdavant, acompanyat de Toni Escribano, i la premissa amb què l'Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent va encetar diumenge passat l’any nou teatral.
Les rialles no van trigar massa a aparèixer entre els assistents. Un arqueòleg (Tomàs) els revela que han trobat unes antigues ruïnes romanes al teatre, unes antigues termes. I a partir d’aquí, un inici per descabdellar la història i el llarg llegat de la civilització romana i donar èmfasi a la figura de Juli Cèsar i el seu pas per Sallent, Sallentum a l’època.
Un muntatge intel·ligent
Un públic entregat i col·laborador durant el desenvolupament del muntatge, en què les rialles i intervencions no es van aturar. "Un tal Cèsar" és una peça àgil, multidisciplinari, en la que preval l’humor fresc, directe, intel·ligent i proper de la mà d’un perfecte mestre de cerimònies com és Marcel Tomàs, que en finalitzar es va acomiadar dels assistents a la funció, que va comptar amb la presència de Marcel Gros i Jordi Girabal. La complicitat de la professió.
Subscriu-te per seguir llegint
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Les cases milionàries en venda a Manresa
- Per què Raphinha ha celebrat la Supercopa d’Espanya amb ulleres de sol?
- A Las Vegas triomfa el ‘bocata’ de calamars
- Descoberta al Parc Natural del Cadí-Moixeró: una nova espècie de planta endèmica
- «No pot haver-hi un procés educatiu normal si l’alumne no sap on dormirà»
- Els Bombers troben un home mort en un domicili de Berga gràcies a l'avís d'una veïna