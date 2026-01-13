Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sallent inaugura l'any rient amb Juli Cèsar

Marcel Tomàs i Toni Escribano porten humor i diversió al públic de l'Espai Cultural Fàbrica Vella en un muntatge àgil i fresc

Marcel Tomàs i Toni Escribano van portar l'època romana a Sallent

Marcel Tomàs i Toni Escribano van portar l'època romana a Sallent / FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

Assumpta Pérez Treviño

Assumpta Pérez Treviño

Sallent

"Si és còmic, millor". És l’inici d'"Un tal Cèsar", el muntatge de la companyia gironina Cascai Teatre, amb Marcel Tomàs al capdavant, acompanyat de Toni Escribano, i la premissa amb què l'Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent va encetar diumenge passat l’any nou teatral.

Les rialles no van trigar massa a aparèixer entre els assistents. Un arqueòleg (Tomàs) els revela que han trobat unes antigues ruïnes romanes al teatre, unes antigues termes. I a partir d’aquí, un inici per descabdellar la història i el llarg llegat de la civilització romana i donar èmfasi a la figura de Juli Cèsar i el seu pas per Sallent, Sallentum a l’època.

Un muntatge intel·ligent

Un públic entregat i col·laborador durant el desenvolupament del muntatge, en què les rialles i intervencions no es van aturar. "Un tal Cèsar" és una peça àgil, multidisciplinari, en la que preval l’humor fresc, directe, intel·ligent i proper de la mà d’un perfecte mestre de cerimònies com és Marcel Tomàs, que en finalitzar es va acomiadar dels assistents a la funció, que va comptar amb la presència de Marcel Gros i Jordi Girabal. La complicitat de la professió.

