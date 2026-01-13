Saps quina és la cançó més demanada als funerals del Bages?
El top l'ostenta a la comarca l'"Ave Maria" de Franz Schubert, seguida de "Paraules d'amor", de Joan Manuel Serrat i, de "Nessum Dorma" de Puccini
Àltima ha elaborat el primer rànquing de les 100 peces musicals més sol·licitades als funerals de Catalunya el 2025
The Beatles situa 3 cançons entre les 100 primeres | L'himne del Barça ocupa la posició 36 del rànquing, i el del Reial Madrid, el 99
Redacció
La música acompanya els adeus com a símbol de comiat i de confort a les famílies. La companyia funerària catalana Àltima ha elaborat el primer rànquing anual de les 100 cançons més demanades a les cerimòries funeràries a Catalunya, un llistat extret dels més de 16.000 serveis duts a terme el 2025 al país. Tot i el predomini de les cerimònies catòliques, que suposen més del 56%, la llista mostra que en aquestes celebracions, la música religiosa conviu clarament i sense prejudicis amb música eminentment laica, festiva, clàssica, de la cultura tradicional, o del pop i del rock de tots els temps. Així, quines són les peces més sol·licitades als funerals bagencs? El rànquing l'encapçala Franz Schubert amb l'Ave Maria que és, també, l'obra musical més sol·licitada i, amb diferència, en els comiats de tot el país. Darrere de l'Ave Maria, les cerimònies bagenques trien Paraules d'amor, de Joan Manuel Serrat (la quarta més demanada al país) i, en tercer lloc, Nessum Dorma de Giacomo Puccini (la quinzena en el rànquing del país).
De Nino Bravo a Joan Manuel Serrat
Després de Schubert, la segona opció més sol·licitada en els funerals catalans oficiats a Àltima és El Cant dels Ocells, de Pau Casals, i la tercera, Un beso y una flor, de Nino Bravo. Pel que fa als intèrprets amb més obres sol·licitades al 2025, el cantant Joan Manuel Serrat, és qui més n’ha acumulat, amb 4 cançons entre les 50 primeres -Paraules d’Amor (la segona peça més demanada al Bages), Mediterráneo (la sisena al país), Aquellas pequeñas cosas (la 22), o Cantares (la 37)-, seguit d’Antonio Machín, amb 3 obres -Toda una vida (l'11), Dos gardenias (la 21) i Angelitos negros (la 43).
Segons Àltima, les dades que es poden extreure d'aquest primer rànquing expliquen que "les famílies no escullen la música a l’atzar o per inèrcia, sinó que hi predominen peces que connecten amb la memòria, l’arrel cultural i la transcendència". També, les cançons triades "no es decideixen majoritàriament seguint criteris religiosos, sinó apel·lant a l’emoció i la simbologia" i el llistat demostra que "hi ha més presència de música instrumental que en altres actes socials o familiars, on la música hi té un pes important, com poden ser casaments o celebracions d’aniversaris". La llista també deixa clar que les cançons d’amor, com per exemple Un beso y una flor, Paraules d’Amor o Dos gardenias, entre moltes d’altres, es demanen més en cerimònies funeràries que no pas cançons explícitament tristes, o bé de comiat. Com afirma Josep Ventura, conseller delegat d’Àltima, "el llistat de músiques sol·licitades per les famílies mostra la varietat d’orígens i cultures que hi ha a casa nostra. La música és l’últim llenguatge compartit entre qui se’n va i qui es queda, i les cançons son símbols, himnes, son missatges que ajuden processar el dol".
Joan Manuel Serrat és l'intèrpret més demanat, amb 4 cançons entre les 50 primeres, seguit d’Antonio Machín, amb 3 obres
De The Beatles a Titanic
Els temes del grup de Liverpool, The Beatles, també han estat dels més sol·licitats amb 3 cançons entre les 100 primeres, amb peces com Yesterday (la 46), Let it be (la 47), o Hey Jude (la 80). Imagine, de John Lennon i Yoko Ono se situa la número 17. D’entre les cançons d’intèrprets femenines més demanades al llarg del 2025, la llista la lidera la cantant espanyola, Luz Casal, amb la seva obra, Negra Sombra (la 60). La cantant Concha Piquer és la dona amb més obres demanades entre les 100 cançons més sol·licitades del 2025 amb els seus clàssics Ojos verdes (la 72) i Y sin embargo te quiero (la 79). La cantautora Joan Báez, autora d’El Rossinyol (la 75), Céline Dion, amb My heart wil go on (la 77), de la pel·lícula Titànic, o la cantautora argentina, Mercedes Sosa, amb el seu conegut, Gracias a la vida (la 87), també estan entre les intèrprets femenines més sol·licitades. Tanca la llista de les 100 cançons més demanades l’artista Lola Flores, amb la seva coneguda La zarzamora.
L'himne del Barça
Al llistat de les cançons més sol·licitades als funerals celebrats a Àltima al llarg de l’any passat també s’hi inclouen peces vinculades al món de l’esport, com ara l’himne del FC Barcelona (la 36), l’himne del RCD Espanyol, o el del Reial Madrid (el 99). Peces musicals amb caràcter d’identitat nacional catalana com El Virolai, de Josep Rodoreda (la 5), La Santa Espina, d’Enric Morera i Àngel Guimerà (la 66); Els segadors, de Francesc Alió i Brea (la 71), o El cant de la senyera, de Lluís Millet i Pagès (la 96) també han tingut, per aquest ordre, el seu moment entre les 100 peces més demanades a les cerimònies funeràries al llarg del 2025 a Catalunya. D’altres temes musicals d’arreu de l’estat que fan referència als llocs d’origen o a la identitat s’han vist representats amb obres com la Salve Rociera, de Manuel Pareja-Obregón (la 8); El emigrante, de Juanito Valderrama (la 16); Granada, d’Agustín Lara (la 29); La leyenda del Tiempo, de Camarón de la Isla (la56), o l’Alborada Gallega, de Pascual Veiga (la 68). El llistat de les 100 cançons més demanades al 2025 també mostra com els temes musicals més tradicionals i directament vinculats als moments de comiat de la cultura catalana segueixen vigents, com per exemple La Vall del Riu vermell, de Joan Soler i Amigó (la 23); Que tinguem sort, de Lluís Llach (la 31), o L’Hora dels Adeus, un tema original de Robert Burns (la 50). La mare, de Dyango, se situa en la 25 i el clàssic de Sau Boig per tu, en la 39a posició.
De Sinatra a Led Zeppelin
El rock i el pop internacional de tots els temps conviu amb grans icones de la música clàssica. Frank Sinatra, amb My Way, ocupa la novena posició del rànquing del 2025 i grans temes del rock i del pop mundial també han tingut el seu espai en les cerimònies funeràries com ara l’Hallelujah, de Leonard Cohen (la 13); Dancing Queen, d’Abba (la 51); Nothing else matters, de Metallica (la 53); Candle in the Wind, d’Elton John (la 54); Starway to heaven, de Led Zeppelin (la 62), o Love of my life, de Queen (la 65), entre moltes d’altres. Més enllà de l’Ave Maria de Franz Schubert, d'altes obres de la música clàssica han tingut també el seu espai al rànquing musical del 2025 amb obres com el Canon, de John Pachelbel (la 14); l’Adagio, de Tomaso Giovani Albinoni (la 10); Nessum Dorma, de Giacomo Puccini (la tercera més demanada als funerals bagencs, la 15a al país); Per a Elisa, de Ludwig van Beethoven (la 26); El llac dels cignes, de Piotr Ilitx Txaikovski (la 34), o Les 4 estacions, d’Antonio Vivaldi (la 38).
L'edat i la tria
Com explica l'empresa funerària, la tria de la música que sona a les cerimònies funeràries ve "clarament condicionada per l’edat de la persona difunta. A les cerimònies de difunts majors de 75 anys (gairebé el 80% de les cerimònies celebrades el 2025), la música clàssica, religiosa o tradicional hi ha tingut un predomini absolut amb l’Ave Maria de Schubert, com la peça més triada amb el 31%, seguida d’El cant dels ocells, de Pau Casals, amb el 18%, i l’Adagio d’Albinoni, amb el 14%".
A les cerimònies per a difunts d’entre 46 i 74 anys -un 21,5% del total al 2025-, la tria és cançó d’autor i la música popular dels anys 60 i 80. En aquesta franja la peça més triada ha estat El cant dels ocells, amb el 22%, seguida de Paraules d’amor, de Joan Manuel Serrat, amb el 16% i, del mateix autor, Mediterráneo amb el 13%.
Respecte les peces més triades a les cerimònies per difunts menors de 45 anys, i que corresponen a l'1% del total de cerimònies celebrades al 2025 a Àltima, les músiques triades deixen de ser les més habituals.
Diversitat: de Night Fever a Viva la vida
Si bé les 100 primeres són les cançons més sol·licitades, de les peces també demanades n'hi ha vinculades a la festa com Night Fever dels Bee Gees; The show must go on, de Queen; Simply the best, de Tina Turner o Sultans of swing, de Dire Straits; peces de heavy metal com For those about to rock, d’AC/DC, Breaking the law, de Judas Priest o Send me an angel del grup alemany Scorpions. Cançons d’autors molt més actuals també han sonat a les cerimònies del 2025 amb peces com Baile inolvidable, de Bud Bunny; Rosas, de La oreja de Van Gogh; Devuélveme la vida, d’Antonio Orozco; Viva la vida, de Coldplay; Die with a smile, de Bruno Mars & Lady Gaga, o Compta amb mi, de Txarango.
