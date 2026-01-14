69a Innocentada: I si Sant Fruitós vol venjar el 'robatori' dels Cossos Sants de Manresa?
"Manresans, lladres, pillos i gormands" és la corranda a partir de la qual s'estructura la nova farsa manresana, que s'estrenarà el pròxim 23 de gener al Conservatori
La signa el jove manresà Robert Canet, que debuta com a dramaturg en una comèdia d'embolics amb la batuta de Jordi Gener i la direcció coreogràfica de Marta Gros
"Manresans, lladres, pillos i gormands; / que ens heu pres els Cossos Sants: / santa Agnès, sant Fruitós, sant Maurici gloriós". A partir d'aquesta corranda que els santfruitosencs dediquen als manresans, el joveníssim dramaturg manresà Robert Canet i Torres (2004), guanyador del darrer Premi El Galliner de textos teatral dels Lacetània, ha creat l'argument de la 69a edició de la Innocentada, que s'estrenarà el pròxim 23 de gener. La idea, explicava avui al teatre Conservatori, escenari on es representarà la farsa manresana, és posar en primer pla "què hi ha darrere de la Festa Major de Manresa: per què se celebra a finals d'agost i per què està íntimament lligada a aquesta corranda". Per a alguns, la resposta a la famosa dita està molt clara: se celebra llavors perquè és quan, en processó, el 30 d’agost de 1372, es van traslladar els cossos sants de la població de Sant Fruitós a Manresa. Però tot i que la història és coneguda... ho sabem realment tot? Segurament, no. Patriotes, cunyats, pixapins, desemparats, una monja... i una pregunta: Què passaria si Sant Fruitós decidís venjar-se 654 anys després? La resposta? En poc més d'una setmana a la Innocentada: Cossos sants. El retorn.
Amb la direcció per novena vegada de Jordi Gener Soto, l'estrena en l'autoria (en la Innocentada i en un muntatge teatral) de Robert Canet Torres, la direcció coreogràfica per segon any consecutiu de Marta Gros Creus i amb l'organització de l'Agrupació Cultural del Bages, la 69a Innocentada neix d'aquesta curiositat de Canet per saber-ne més de la dita: "Tots tenim molt clara la llegenda de la Llum i perquè celebrem la festa el 21 de febrer... però no tant perquè la Festa Major de Manresa se celebra el 30 d'agost". Espectador de les últimes Innocentades -"abans, culpa meva, no sabia ni que existia"-, Canet va començar a gaudir-les i de la curiositat va néixer la idea i de la idea el text que va proposar a la Comissió Innocentada. Van dir que sí. "Habitualment", apunta el director, "fem l'encàrrec, com l'any passat al Climent Ribera, per exemple, però en aquest cas, la nova Innocentada surt de la iniciativa del Robert Canet".
Un bar de 'mala mort'
La direcció, apunta Gener, "està al servei de text. Es tracta d'anar a favor del que hi suggereix". Un punt fort, coincideixen, serà l'ambientació, que tindrà com a escenari central un bar de mala mort. I Gener remarca "de mala mort" perquè "teatralment, dona per molt". Allí, al costat d'un "mosaic de personatges molt divers", diu el director, "entre els quals els habituals éssers decrèpits de les barres de bar", explica Canet, "apareixeran els nebots de Barcelona, uns milhomes, mestretites". El tiet d'aquests personatges "els explicarà el perquè la Festa Major de Manresa se celebra quan se celebra". I a partir d'aquí s'embolicarà la troca, com toca en qualsevol Innocentada. Per a Gener, el text de Canet aporta uns personatges molt dibuixats i d'altres que permeten jugar amb els contrastos". Les "rèpliques", diu, ja són "gags de text". Realment, subratlla el director, "l'obra és molt divertida, molt fresca" amb moments "gairebé surrealistes". Per a l'autor, el "suc que el Jordi Gener ha tret d'alguns personatges, els girs, no m'havia ni passat pel cap. Estic molt content de com els posa en escena".
Cinc coreografies molt repartides
Amb la direcció de Marta Gros, les coreografies del cos de ball, un dels elements indispensables del muntatge manresà, estan, en aquesta ocasió, explica Aina Guitart, ballarina i membre de la Comissió Innocentada, "molt repartides" al llarg de l'obra. "Molt integrades", apunta Gener: "Juguen bastant amb la comèdia d'embolics, els balls són un personatge més de l'obra, aporten dinamisme i joc escènic. Ajuden a seguir la trama, sovint surrealista". 8 ballarines i 1 ballarí, explica Guitart, posaran en escena cinc coreografies "d'estils molt diferents". Una "còmica, que signa Sònia Serra; una altra 'hip-hopera, de Maria Vila; dues a ritme de jazz, una de la directora, Marta Gros i la segona creada entre la Marta i jo; i la cinquena, de ball més tradicional, de la Marta Gros", explica Guitart. A l'escenari, una dotzena d'actors, un repartiment habitual en les darreres Innocentades.
Del 23 de gener a l'1 de febrer
DATES I HORES:
Divendres 23 de gener, a les 20.30 h
Dissabte 24 de gener, a les 20.30 h
Diumenge 25 de gener, a les 18 h
Divendres 30 de gener, a les 20.30 h
Dissabte, 31 de gener, a les 20.30 h
Diumenge, 1 de febrer, a les 20.30 h
PREUS: 15€; 13€ (majors de 65 anys; menors de 25 anys; carnet d’El Galliner i carnet de l’Agrupació Cultural del Bages)
ENTRADES: a la web del Kursaal (www.kursaal.cat) i el dia de la funció a la taquilla del teatre Conservatori
En dansa des de l'octubre
Els assajos del cos de ball ja van començar a principis d'octubre i pràcticament en paral·lel la primera presa de contacte dels actors amb el text. A partir de dilluns, l'elenc de la Innocentada ja entrarà al teatre Conservatori per muntar i assajar a l'escenari on es faran les 6 representacions en dos caps de setmana: del 23 al 25 de gener i del 30 de gener a l'1 de febrer. Les entrades (15 euros) ja estan a la venda. Els promotors de l'actual farsa manresanavan agafar les regnes en la seixanta-unena edició, el 2018, amb una clara aposta de renovació. Ja en aquella primera edició, la direcció va recaure en Jordi Gener. L'actual Comissió Innocentada està formada per vuit persones: Adrià Guitart Pujol; Aina Guitart Pujol; Dolors Baró Huguet; Ferran Esquirol Recasens; Jordi Gener Soto; Júlia Juncadella Panadès; Marta Gros Creus i Txell Vall Ferrer.
"Manresans, lladres...." i la resposta
La cita "Manresans, lladres, pillos i gormands; / que ens heu pres els Cossos Sants: / santa Agnès, sant Fruitós, sant Maurici gloriós", els manresans la responien amb un altre retret: "fruitosencs, potiners, els teníeu en galliners" o "mentiders, potiners / que els teníeu en femers". I, per cert, la data 30-31 d’agost per la celebració de la Festa Major de Manresa es va instaurar el 1431. Per si serveix.
Subscriu-te per seguir llegint
- El conductor que va col·lidir contra la família que va perdre dos fills va sortir-se del seu carril
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- La família dels nens morts a l'accident de Cercs agraeixen la tasca dels serveis sanitaris