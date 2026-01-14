La Fàbrica Vella de Sallent proposa un 2026 amb 25 espectacles i dos cicles de cinema
Els alumnes de Cal Moliner i l'Institut, la Cia La Consol i figures com Peyu, Albert Pla, Ramon Madaula, Manel Camp i Roger Andorrà són alguns dels noms protagonistes de la programació d'aquest any
Un total de 25 espectacles de teatre, música i dansa, 2 cicles de cinema, la presència a l'escenari de cares conegudes i la vocació de recuperar la dimensió social del fet d'anar a gaudir de la cultura són els trets essencials de la nova programació de l'Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent, que es va posar en marxa diumenge passat, dia 11 de gener, amb la representació del muntatge còmic "Un tal Cèsar", de Cascai Teatre. Per primer cop, els responsables de l'equipament municipal han presentat tota la programació de l'any en un sol llibret, en comptes de fer-ne dos, un per semestre.
Pep Plaza, Faixedas i Xuriguera, Albert Pla i Peyu i Ramon Madaula pugen a l'escenari
Durant aquest any estrenat fa uns dies, es veuran 11 obres de teatre incloent "Un tal Cèsar". Aquest diumenge (18 gener), serà el torn de "Mares", amb Fel Faixedas i Carles Xuriguera, un homenatge a les seves mares. El 17 de febrer, Pep Plaza representarà "El substitut", a proposta del Carrilet, l'entitat organitzador del Carnaval. El popular actor oferirà un monòleg amb més de 50 personatges diferents.
Per als infants, el dia 22 arribarà "Postres de músic", amb la Cia Corderroure formada per Ernest Coma i Edu Puigrodon. Sota la direcció de Climent Sensada, l'espectacle combina música, teatre, humor i la participació de les nenes i els nens.
El març tindrà tres dates marcades al calendari: el dia 1 es veurà "Manifest Mangione", una peça del Teatre Lliure sobre el crim real comès per un jove nord-americà que va disparar i matar un directiu; el dia 7 serà el torn de "Molt s'hi deu assemblar", de la Cia La Consol, on tres germanes que s'havien distanciat es retroben i parlen de la vida, amb un repartiment format per actrius del territori, Anna Bertran, Ariadna Fígols i Anna Roy; i el dia 21, coincidint amb la jornada Cap Butaca Buida, el Grup de Teatre Faltagent de Fonollosa escenificarà la comèdia "Els bojos del bisturí".
Aquest tercer mes de l'any també incorpora a la programació un espectacle per al públic familiar, "Menuda comèdia" (dia 18). Jordi del Rio i Elisa Jorba fan el paper de dos operaris que han de buidar un teatre perquè, en el seu lloc, s'hi construirà un centre comercial.
Dues seran les propostes de l'abril. Albert Pla i Peyu portaran a Sallent el seu particular "Hamlet" que presenta dos companys d'habitació d'hospital, el dia 11. I el quartet actoral format per Míriam Tortosa, Mònica Pérez, Fermí Fernández i Jordi Rios representarà "Cunyades", amb dos germans de tracte afable i dues mullers combatives. Serà el diumenge 19.
El teatre tornarà després de l'estiu, concretament el 27 de setembre, amb "Loop", una peça sobre la conversa pendent entre un pare i filla que interpreten Ramon Madaula -que també n'és l'autor- i Júlia Genís.
El 8 de novembre tindrà lloc la jornada de microteatre Test-Festival de la xarxa de Pobles Creatius, amb tres propostes d'entre 15 i 20 minuts de durada.
Concerts amb l'escola Cal Moliner, Ampans i l'Institut, Roger Andorrà i Manel Camp
La programació musical començarà el 8 de febrer amb el Marigó Trio! i el concert "Ponts: Bach, Vallribera i Marigó", on Carles Marigó (piano), Manel Fortià (contrabaix) i David Domínguez (percussió) uneixen la música clàssica amb la moderna.
Entre el teatre i la música hi ha el gènere del teatre musical. Els dies 9 i 10 de maig, l'Escola Municipal de Música Cal Moliner representarà "Lola's Boot's, el Musical", basat en la pel·lícula "Kinky Boots" que tracta sobre una fàbrica de sabates que se salva quan el propietari s'uneix a una drag queen per fer botes de taló alt.
El 29 de maig, l'alumnat del Centre Ocupacional Ampans de Sallent i el d'arts escèniques de 4t d'ESO de l'Institut portaran a la Fàbrica Vella l'espectacle "D'@arrel", que fusiona tradició i comunicació.
Ja a l'agost, en concret el dia 8, Sallent acollirà un dels concerts de la gira de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona. El mes següent, el 26 de setembre, serà el torn de la Cobla Ciutat de Terrassa.
La Companyia Teatral Cliffort farà "Un matí de musicals", el 14 d'octubre, amb un repertori on hi tindran cabuda des de grans èxits teatrals de Broadway fins als hits de la Disney.
El grup La Baula tocarà el 18 d'octubre amb el sallentí Roger Andorrà entre els seus components. La formació de mitja dotzena de músics interpretarà els temes del disc "Cançons a l'ombra", amb balades, cuplets i cançons de gesta.
Manel Camp (piano i composició), Jordi Molina (tenora) i Lluís Ribalta (bateria i percussions) parteixen de la tradició de la cobla de tres quartans per investigar en l'arrel de la música catalana, en un concert que tindrà lloc el 22 de novembre.
I per la Marató de TV3, el 13 de desembre se celebrarà la setena edició del concert Veus solidàries.
Dansa a la tardor
La primera proposta de dansa de l'any arribarà el 5 de setembre amb l'escenificació de "Mosaic", el projecte de La Llançadora que parla sobre el sentiment de pertinença. Dirigit per Núria Hontecillas, l'espectacle està protagonitzat per l'Esbart Vila de Sallent, l'Esbart DansaJove de Navàs i l'Esbart Dansaire Sant Jordi de Gironella.
El 25 d'octubre es podrà veure "Ventura", el muntatge de l'Esbart Dansaire Santvicentí que homenatja el coreògraf Eduard Ventura, una personalitat cabdal en la història de l'entitat.
La darrera funció serà del Ballet Flamenco Barcelona, el 15 de novembre amb l'espectacle "Romeu i Julieta", on el clàssic de Shakespeare serveix per parlar de qüestions com l'amor, l'odi, la família i la identitat.
Cinema per als nens i les nenes
El cicle Cine-Xic proposa mitja dotzena de títols per al públic infantil. La programació començarà el 25 de gener amb "Zog i els doctors voladors" i continuarà amb "Zibila i el poder de les ratlles" (21 de febrer), "La mama Muu torna a casa" (26 d'abril), "Ernest i Celestine, contes de primavera" (24 de maig), "Astres immòbils" (29 de novembre) i "La meva mare és una goril·la" (20 de desembre). Totes aquestes propostes estan pensades per a nens i nenes a partir de 3 anys, excepte "Astres immòbils", que eleva l'edat a 6 anys.
Cicle Gaudí: cinema en català
El Cicle Gaudí és una excel·lent plataforma per veure cinema en català. Les dues pel·lícules ja confirmades són "Una quinta portuguesa" (25 de gener) i "Romería" (21 de febrer). La sessió del 29 de març no es pot anunciar fins al 9 de febrer, l'endemà de la gala dels Premis Gaudí. La resta de títols mensuals -al juliol i l'agost no hi ha cicle- s'aniran donant a conèixer més endavant.
En el camp cinematogràfic, la Fàbrica Vella també viurà la projecció del film "Montserrat Integral 107", del surienc Biel Macià. La cinta ha estat premiada en sis festivals. Després de la projecció, es farà un col·loqui obert al públic.
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Un periodista de TV3, encallat al fang per culpa de Google Maps
- Els Bombers troben un home mort en un domicili de Berga gràcies a l'avís d'una veïna