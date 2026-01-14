Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
La cantant de Sant Esteve Sesrovires apareix en el tràiler que s'ha publicat avui de la nova entrega de la sèrie d'HBO, que s'estrenarà el 12 d'abril
El salt de Rosalía a Hollywood és cada cop més a prop. La cantant de Sant Esteve Sesrovires va anunciar el febrer de l'any passat que formaria part de la tercera i última temporada d'Euphoria. Avui, HBO ha publicat el tràiler de la nova entrega, que s'estrenarà el 12 d'abril, i on l'artista té una aparició puntual però que ja ha aixecat polseguera a les xarxes socials.
A la sèrie, Rosalía interpreta el paper de Sam, una jove stripper que ja s'ha deixat veure al tràiler compartit aquest dimecres per la plataforma. En el clip, la cantant apareix fent 'pole dance' en roba interior i un collar ortopèdic al local on treballa. Es tracta d'un fragment de vídeo de tres segons que no deixa entreveure quin serà el paper de la cantant en el seu debut com actriu.
Fa un any la cantant va declarar sentir-se "feliç i agraïda" de poder actuar en una de les seves sèries favorites dels últims anys. Aquest somni es complirà el pròxim 12 d'abril, quan HBO estreni la tercera i última entrega d'una de les sèries més vistes de la plataforma.
Com serà l'última temporada?
L'última entrega d'Euhporia tindrà lloc anys després de l'institut. La Rue (Zendaya) es trobarà envoltada per problemes de tràfic de drogues, en Nate (Jacob Elordi) treballarà en la construcció, mentre la seva parella, la Cassie (Sydney Sweeney) es dedicarà a crear contingut per adults.
Les primeres imatges de la producció deixen clar que el format tractarà, de nou, amb temes com les drogues, el sexe i la violència.
