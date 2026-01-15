L’elit espanyola del documental debatrà dissabte a Manresa
El 2n Fòrum de Documentalistes portarà a la ciutat una extensa i selecta llista de directors, entre els quals guanyadors del Goya i el Gaudí, i les trobades seran obertes al públic
L'elit espanyola del documental es reunirà aquest cap de setmana a Manresa en la segona edició del Fòrum de Documentalistes, una trobada organitzada per l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya amb el suport de la federació de productors PROA-PRODOCS que es va inaugurar l'any passat a Granada i ara farà estada a la capital bagenca amb el patrocini de l'Ajuntament de Manresa i la Manresa Film Office.
"Manresa ha agafat molta volada en el món de l'audiovisual", explica Aleix Farrés, responsable de l'entitat encarregada de promoure la ciutat com a escenari de produccions cinematogràfiques (pel·lícules, sèries, documentals, ...), espots publicitaris i videoclips. Enguany, els Goya se celebraran a Barcelona (28 de febrer) i es va proposar que el Fòrum se celebrés a la ciutat que en els darrers temps ha acollit rodatges amb grans figures com Shakira i Liam Neeson.
Taula rodona sobre intel·ligència artificial
La trobada aplegarà guanyadors de premis Goya i alguns dels nominats en l'edició d'enguany. El diumenge es faran reunions professionals tancades al públic, però el dissabte se celebraran diverses taules rodones obertes als espectadors, entre les 10 i les 19.15 h a l'auditori de l'Espai Plana de l'Om. Qui hi vulgui assistir ha d'enviar un correu electrònic a l'adreça raragall@proafed.com.
El documental és un gènere en auge i té diversos fronts oberts que s'abordaran en les xerrades de dissabte: "De la idea a la pantalla", "Costos, llicències i accés a l'arxiu audiovisual", "La no-ficció en l'àmbit de l'educació", "Harmonització dels models d'ajuts a l'audiovisual de les CCAA i contractes amb les diferents televisions autonòmiques" i "La IA en no-ficció: aplicacions empresarials en la producció i la creació".
Albert Soler, Gaizka Urresti, Pilar Pérez Solano
Entre els ponents hi haurà alguns dels guanyadors del Premi Goya o el Premi Gaudí al Millor documental d'aquest segle, com Albert Solé, que el 2009 es va endur els dos guardons amb "Bucarest, la memòria perduda", on rememorava el compromís polític del seu pare, Jordi Solé Tura (1930-2009), aleshores malalt d'Alzheimer. Per Manresa també passaran Pilar Pérez Solano, Goya del 2013 amb "Las maestras de la República"; Robert Bahar, Goya del 2018 amb "El silencio de otros"; i Gaizka Urresti, Goya del 2022 amb "Labordeta, un hombre sin más" i nominat enguany per "Eloy de la Iglesia". Així mateix, una altra de les participants serà Elena Molina, nominada també en l'edició d'aquest 2026 amb el documental "Flores para Antonio".
La resta de ponents seran Lupe Pérez-García, Paco Ortiz, José Luis Hernández, Paula Palacios, Sonia Vega, Miguel Ángel Hernández Arango, Pedro Peira, Fernanda Adán, Arturo Menor Campillo, Jennifer de la Rosa Martín, Almudena Carracedo, Izaskun Arandia, José Antonio Hergueta, Ignacio Estrella, Diego Mas Trelles, Ángel Tirado, José Rafael Sánchez i Núria Vargas.
Manresa és avui dia una ciutat de referència en el món del cinema en l'àmbit internacional per la varietat de paisatges urbans que conté, fet que la converteix en un escenari idoni per a moltes localitzacions cinematogràfiques. A la capital del Bages hi ha una combinació de barris moderns i d’altres que data la seva construcció de meitat del segle passat que resulta atractiva per als cercadors d’espais. En el camp del documental, entre altres produccions, la primavera del 2024 es va rodar a Manresa part d’un documental sobre la vida de Sant Ignasi promogut pel Jesuit Institute South Africa, de Johannesburg.
