Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Desaparegut a la CerdanyaAeroport del PratCites ràpidesPIB de ManresaAccident mortal a la C-16Grant GoldenBaxi Manresa
instagramlinkedin

Les dones faran màgia al Kursaal

Manresa estrenarà la tardor vinent una gala internacional de magues i el 2027 acollirà el campionat europeu

La maga russa Animatrix va participar en La Nit dels Genis de fa dos anys

La maga russa Animatrix va participar en La Nit dels Genis de fa dos anys / ARXIU/EDUARD VEGA

Toni Mata i Riu

Toni Mata i Riu

Manresa

La trobada anual de mags d'arreu del món que se celebra a Pont de Cabrianes enguany viu la setzena edició i entre la vintena de participants seleccionats per May Closa i Xavier Tapies, les ànimes del projecte, només hi ha una dona, Alice Ecila. Si bé és cert que n'hi ha dues més que no han pogut assistir finalment al claustre, la desproporció la presència femenina respecte a la masculina és evident.

"És un fenomen que també passa en l'àmbit europeu, no hi ha tantes dones que facin màgia", expliquen Closa i Tapies. Figures de la talla de la francesa Léa Kyle, que va guanyar un primer premi mundial l'any passat, encapçalen el grup de magues que, com Calista Sinclair, tenen molt talent i idees per aportar a l'univers de l'il·lusionisme. Però segurament encara falta més gruix de magues per començar a equilibrar la seva participació en gales i campionats.

En aquest sentit, Tapies, Closa i els responsables del Kursaal han anunciat avui que s'està preparant una gala internacional de magues que se celebrarà el proper mes de novembre a Manresa. "Hi ha prou gruix de números bons per poder emprendre un projecte com aquest", ha explicat Tapias, i Closa ha afegit que "no ho fem per un any i prou, sinó amb voluntat que tingui continuïtat".

La intenció és que hi hagi cinc o sis artistes de renom internacional per donar vida a una iniciativa que s'afegirà a la llista de trobades, gales, congressos i campionats que s'han celebrat a la ciutat en l'última dècada. "Manresa és capital de la màgia i això ens omple d'orgull", expliquen els promotors d'aquests projectes. "És interessant i necessari poder muntar un gala de magues, ja feia temps que ho teníem al cap", afegeix Tapias.

Notícies relacionades i més

Campionat d'Europa el 2027

Amb La Nit dels Genis més que consolidada i amb la gala de dones que fan màgia a l'horitzó, en el calendari de la ciutat també hi ha la celebració del The FISM European Magic Championship del 7 a l'11 de juliol del 2027. D'aquesta manera, la ciutat repetirà l'experiència que ja va viure el 2021. Una fita més per a la capital bagenca, que el 2017 va ser escenari del Congrés Màgic Nacional i el 2023 del Congrés Espanyol de Màgia. A més, cada any, al mes de gener, se celebra La Nit dels Genis, que té una gran resposta del públic.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
  2. Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
  3. Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
  4. Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
  5. El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
  6. La família dels nens morts a l'accident de Cercs agraeixen la tasca dels serveis sanitaris
  7. Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 "matchs" i un èxit d'assistència
  8. Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any

Les dones faran màgia al Kursaal

Les dones faran màgia al Kursaal

Així juga Pauly Paulicap, el nou fitxatge del Baxi Manresa

Així juga Pauly Paulicap, el nou fitxatge del Baxi Manresa

Junts per Manresa avisa de càmeres per la Zona de Baixes Emissions a Sant Domènec i a la Bonavista

Junts per Manresa avisa de càmeres per la Zona de Baixes Emissions a Sant Domènec i a la Bonavista

El Consell del Bages vol combatre l’abandonament escolar i treballar pel benestar emocional dels joves

El Consell del Bages vol combatre l’abandonament escolar i treballar pel benestar emocional dels joves

La Nit dels Genis: els mags assaltaran el Kursaal amb aires renovats

La Nit dels Genis: els mags assaltaran el Kursaal amb aires renovats

Marc Bernades, d'Igualada, queda sisè en la Ciaspolada, la cursa de raquetes de neu més important del món

Marc Bernades, d'Igualada, queda sisè en la Ciaspolada, la cursa de raquetes de neu més important del món

Manresa projectarà un documental sobre el conflicte que va llevar la vida a la manresana Flors Sirera

Manresa projectarà un documental sobre el conflicte que va llevar la vida a la manresana Flors Sirera

Un dels trucs del mag Magnolo durant la presentació de La Nit dels Genis

Tracking Pixel Contents