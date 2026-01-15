Les dones faran màgia al Kursaal
Manresa estrenarà la tardor vinent una gala internacional de magues i el 2027 acollirà el campionat europeu
La trobada anual de mags d'arreu del món que se celebra a Pont de Cabrianes enguany viu la setzena edició i entre la vintena de participants seleccionats per May Closa i Xavier Tapies, les ànimes del projecte, només hi ha una dona, Alice Ecila. Si bé és cert que n'hi ha dues més que no han pogut assistir finalment al claustre, la desproporció la presència femenina respecte a la masculina és evident.
"És un fenomen que també passa en l'àmbit europeu, no hi ha tantes dones que facin màgia", expliquen Closa i Tapies. Figures de la talla de la francesa Léa Kyle, que va guanyar un primer premi mundial l'any passat, encapçalen el grup de magues que, com Calista Sinclair, tenen molt talent i idees per aportar a l'univers de l'il·lusionisme. Però segurament encara falta més gruix de magues per començar a equilibrar la seva participació en gales i campionats.
En aquest sentit, Tapies, Closa i els responsables del Kursaal han anunciat avui que s'està preparant una gala internacional de magues que se celebrarà el proper mes de novembre a Manresa. "Hi ha prou gruix de números bons per poder emprendre un projecte com aquest", ha explicat Tapias, i Closa ha afegit que "no ho fem per un any i prou, sinó amb voluntat que tingui continuïtat".
La intenció és que hi hagi cinc o sis artistes de renom internacional per donar vida a una iniciativa que s'afegirà a la llista de trobades, gales, congressos i campionats que s'han celebrat a la ciutat en l'última dècada. "Manresa és capital de la màgia i això ens omple d'orgull", expliquen els promotors d'aquests projectes. "És interessant i necessari poder muntar un gala de magues, ja feia temps que ho teníem al cap", afegeix Tapias.
Campionat d'Europa el 2027
Amb La Nit dels Genis més que consolidada i amb la gala de dones que fan màgia a l'horitzó, en el calendari de la ciutat també hi ha la celebració del The FISM European Magic Championship del 7 a l'11 de juliol del 2027. D'aquesta manera, la ciutat repetirà l'experiència que ja va viure el 2021. Una fita més per a la capital bagenca, que el 2017 va ser escenari del Congrés Màgic Nacional i el 2023 del Congrés Espanyol de Màgia. A més, cada any, al mes de gener, se celebra La Nit dels Genis, que té una gran resposta del públic.
