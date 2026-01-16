Rosalía i Bad Bunny, triomfadors en vendes de discos durant el 2025 a Espanya
EFE
Bad Bunny i Rosalía són els triomfadors en vendes de discos el 2025 a Espanya, ja que, segons el llistat que elabora la indústria musical, Debí tirar más fotos de l’artista porto-riqueny lidera les vendes d’àlbums durant l’any que acaba de finalitzar i Lux ocupa la segona posició, però és el primer en format vinil.
Promusicae, l’associació que representa la indústria musical, ha donat a conèixer el llistat del Top 100 d’àlbums del 2025, segons el qual Debí tirar más fotos (Rimas Entertainment LLC) encapçala les vendes del 2025, ja que va assolir el número u la mateixa setmana del seu llançament i es va mantenir al capdamunt durant 22 setmanes més.
A més, s’escolen en el Top 100 d’àlbums del 2025 altres dos discos de Bad Bunny: Un verano sin ti i Nadie sabe lo que va a pasar mañana (tots dos de Rimas Entertainment LLC), segons Promusicae.
‘Lux’, vinil número u
Les dades de la indústria musical també destaquen que Rosalía va situar Lux, en tan sols set setmanes des del seu llançament el passat 7 de novembre, com a número u de la llista de vinils més venuts a Espanya i en la segona posició del Top 100 anual d’àlbums.
En tercer lloc se situa Aitana, una altra cantant espanyola d’èxit que l’any passat va publicar el seu àlbum Cuarto Azul (Universal); en la quarta posició del rànquing de vendes figura també un altre espanyol, Quevedo, amb el seu disc Buenas noches (DQE Productions). Tanca el top 5 l’àlbum Borondo (Sony Music) del colombià Beéle.
En el Top 100 anual de cançons del 2025, continua destacant el gènere urbà amb W Sound / Beéle / Ovy on the Drums i el seu èxit La Plena (W Sound 05) (Kristoman LLC). Per la seva banda, la cançó més radiada a Espanya el 2025 ha estat APT. (Warner Music) de la neozelandesa-sud-coreana Rosé i el cantautor nord-americà Bruno Mars.
Amb les dades del 2025 que GfK, líder global en dades i analítica, ha recopilat per a Promusicae —l’associació que representa el 95 % del mercat discogràfic espanyol— i Agedi, l’Entitat de gestió de Drets de Propietat Intel·lectual dels productors de música, es confirma la rellevància de l’escolta de música enregistrada a través de les diferents plataformes de streaming.
Així, les dades indiquen que els espanyols escoltem més de 280 milions de cançons al dia. Aquestes xifres també confirmen el creixement de la venda de vinils, que ha incrementat un 22 % les unitats venudes, enfront del 9 % de l’exercici anterior.
