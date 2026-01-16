El català assoleix la segona millor xifra de la història als cinemes el 2025,
'Wolfgang' és el títol més vist en català en un any que queda lluny del rècord del 2024
Guifré Jordan (ACN)
El català va assolir l'any passat la segona millor xifra de la història als cinemes del país en nombre d'espectadors respecte al total, amb un 5,47% de quota, segons dades de ComScore facilitades per l'Institut Català d'Empreses Culturals (ICEC) a l'ACN. En les tres últimes dècades, només s'ha superat el llindar del 5% en tres ocasions, inclòs el 2025, que es queda, però, lluny del rècord del 2024, amb un 7,84%. Films com ara 'Casa en Flames', el més vist en català aquell any al país, o bé el també exitós 'El 47', va trobar continuïtat l'any passat amb 'Wolfgang'. Amb tot, el total d'entrades venudes a projeccions en VO catalana, doblada o bé subtitulada en aquest idioma no va arribar a les 700.000, cosa que contrasta amb el milió del 2024.
El català viu els últims anys un creixement que es comença a consolidar en quota d'espectadors al cinema respecte al total d'entrades venudes. Si la mitjana de les primeres dues dècades del segle era del 3% del conjunt –amb dades de l'ICEC–, les dades són sensiblement superiors els últims quatre anys: el 2022, 'Alcarràs', de Carla Simón, va contribuir a un rècord fins llavors, amb el 5,2% de quota. L'any següent, el de 'Saben Aquell', la xifra es va quedar en el 3,2%, però va tornar a enlairar-se el 2024 fins a un 7,8% sense precedents, gràcies a pel·lícules com 'Casa en Flames' o 'El 47'.
El 2025 s'ha registrat la segona millor marca fins ara, amb el català apropant-se al 5,5% del total d'espectadors, amb dades provisionals de ComScore, que no inclouen algunes sales petites que solen fer créixer lleugerament el percentatge. A falta, doncs, de dades d'algun cinema petit, el català ha tancat l'any amb 646.328 entrades venudes. D'aquestes, pràcticament la meitat són per a films en versió original (311.178), una xifra que no arriba ni a la meitat de l'històric 2024. Els doblatges també han anat a la baixa (151.979 espectadors), amb el mínim de la sèrie fins ara, deixant de banda els pandèmics 2020 i 2021. Per contra, les projeccions de films subtitulats al català han arribat a cotes més altes que mai (183.171).
'Wolfgang', segon film rodat en català més exitós a Espanya de la història
La pel·lícula 'Wolfgang' ha estat el treball en català més vist de l'any a les sales del país. El film, una adaptació d'una novel·la homònima de Laia Aguilar dirigida pel cineasta Javier Ruiz Caldera, ja acumulava prop de 130.000 espectadors en les quatre primeres setmanes des de l'estrena, a mitjans de març. I al conjunt de l'Estat, tanca l'any apropant-se als 600.000 espectadors –sumant també altres versions com la doblada al castellà– i una recaptació de 3,9 milions d'euros.
De fet, aquesta xifra la situa en el segon lloc de pel·lícules rodades en català només per darrere d''El 47', amb més de 650.000 entrades. El film de Ruiz Caldera supera així d'altres com 'Plaça del Diamant' (Francesc Betriu, 1982) o bé les més contemporànies 'Casa en Flames' o 'Alcarràs', així com 'Pa Negre', amb dades de l'Institut de la Cinematografia i de les Arts (ICAA) del Ministeri de Cultura.
