El Conservatori de Música de Manresa estrena un nou piano de cua de gamma alta

L'instrument, l'adquisició més important que ha fet el centre en els darrers cursos, ha suposat una inversió de 47.782,90 euros dels fons municipals

El nou piano

El nou piano / AJM

Manresa

Manresa

El Conservatori Municipal de Música de Manresa ha estrenat un nou piano de cua d’altes prestacions. L’adquisició del nou instrument l’ha realitzat l’Ajuntament de Manresa amb l’objectiu de posar a disposició de l’alumnat la pràctica i l’estudi amb equipament professional. El nou instrument és un model Yamaha C7X, reconegut per la seva excel·lència i versatilitat. És un piano idoni tant per a l'ús pedagògic com per a actuacions i concerts.

El cost total ha estat de 47.782,90 euros, sufragat íntegrament amb fons municipals. El piano és l’adquisició més important que ha fet el centre en els darrers cursos, en el marc de l’actualització constant que fa del seu material. Així, en els últims dos anys també s’han adquirit un saxo alt, un clarinet, un trombó, una trompeta, un piano elèctric i un violí.

Aquests instruments, com tots els que disposa el Conservatori Municipal de Música, s’utilitzen per les classes diàries i també s’ofereix el servei de banc d’instruments. Es tracta d’instruments de lloguer que estan a disposició de l’alumnat per poder iniciar els estudis sense haver de comprar un instrument.

