16a edició
El Modest Francisco torna a premiar els fotògrafs Andreu Noguero i Manu Barreiro
Noguero repeteix com a guanyador de la modalitat "El Nen", dos anys després, i Barreiro ho fa en temàtica lliure, com ja va passar el 2020
L’exposició de les obres presentades al concurs, 154 fotografies de 32 fotògrafs de Catalunya i de l'Estat, es pot visitar a l’Espai 7 fins a l'1 de febrer
Regio7
Andreu Noguero Cazorla, de Sitges i Manu Barreiro Rodríguez, del País Basc, han estat els guanyadors del 16è premi fotogràfic Memorial Modest Francisco, que aquest divendres ha celebrat la cerimònia de lliurament de premis a l’Espai 7 del Centre Cultural el Casino. No és la primera vegada que tant Noguero com Barreiro guanyen el certamen: el primer ja ho va aconseguir fa dos anys, i Barreiro el 2020.
Així, el premi especial «El Nen» —dotat amb 600 euros— se l'ha endut el sitgetà Noguero, amb l’obra Jocs de guerra. En aquesta mateixa categoria se l’enduia el 2024; pel que fa a la modalitat de temàtica lliure s'ha imposat Barreiro, de la ciutat guipuscoana de Beasain (1r premi, 500 euros), amb l’obra Míriam Ou. Barreiro, també, va aconseguir el primer premi fa sis anys. En aquesta modalitat van completar els premis el mateix Noguero (2n premi, 400 euros) i José Ramón Luna de la Ossa, de Tarancon (Cuenca) (3r premi, 300 euros).Tots els premiats reben, a més a més, una medalla obra de l’escultor Ramon Oms.
Organitzat per l’Ajuntament de Manresa amb la col·laboració de Foto Art Manresa, l’acte ha comptat amb la presència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; de la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante Martínez; del gerent de l'empresa municipal Matmusa, Jordi Serra; i del president de Foto Art Manresa, Bernat Bozzo Closas, que va ser l’encarregat de fer la lectura del veredicte.
Després del lliurament, s'ha inaugurat l’exposició de les obres presentades d’una edició que ha tingut la participació de 32 fotògrafs d’arreu de Catalunya i de la resta de l’estat espanyol, que han presentat 154 fotografies. La mostra es podrà visitar fins a l’1 de febrer a l’Espai 7. Les obres guanyadores passaran a formar part del fons del Museu de Manresa. El jurat d’aquesta 16a edició ha estat integrat per Xavier Rafanell Jacas (Associació d’artistes Premià de dalt), Xavier Llop (Foto Club Tordera) i Llorenç Estivill (Grup d’estudis Sitgetans).
En record de Modest Francisco
El concurs es va crear en record i homenatge al fotògraf manresà Modest Francisco Erill (1932-1999). La primera convocatòria es va fer el 2001 i es va repetir anualment fins a la sisena edició, a partir de la qual va passar a tenir una periodicitat biennal. El premi va començar com una iniciativa de Carme Serra i Torres (vídua de Modest Francisco), l’Ajuntament de Manresa i el Museu de Manresa, amb el suport de Foto Art Manresa i de la Federació Catalana de Fotografia. Carme Serra va morir l’any 2020, però les institucions implicades en el certamen van continuar apostant per la continuïtat del premi i per tenir Modest Francisco i Carme Serra «molt presents en el record».
Amb el temps hi ha hagut petites modificacions dels temes del concurs: els dos primers anys va ser tema únic i obligat «el Nen», després s’hi va incorporar una convocatòria de tema lliure. Des de la 6a edició, de 2006, la convocatòria va passar a ser biennal i es premien les dues modalitats actuals, «Tema lliure» i «El Nen».
