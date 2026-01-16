Gala
Quatre actrius i una cantant presentaran aquest any els premis Gaudí
Ainhoa Casado assumeix la direcció de la gala per tercer cop, després d’haver estat al capdavant de les cerimònies els anys 2015 i 201
Cinc dones (quatre actrius i una compositora i cantant) presentaran els premis Gaudí aquest any: Nora Navas, Laura Weissmahr, Maria Arnal, Maria Molins i Carla Quílez. Les cinc seran les conductores de la 18a cerimònia de lliurament dels guardons de l’Acadèmia del Cinema Català, que tindrà lloc el diumenge 8 de febrer al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. La gala, que es podrà seguir en directe per 3Cat des de les 21.30 h, estarà estructurada en cinc diferents blocs, un per a cadascuna de les presentadores.
La cerimònia estarà dirigida per Ainhoa Casado i serà produïda per TheCreative i l’Acadèmia del Cinema Català. Aspira a ser un "homenatge a la diversitat d’ànimes que composen el cine", segons un comunicat de l’Acadèmia.
Nora Navas, nominada en aquesta edició pel seu paper protagonista a Mi amiga Eva, pujarà a l’escenari per introduir una gala que vol celebrar la majoria d’edat dels guardons. Amb ella hi haurà l’actriu Maria Molins, que ha desenvolupat una carrera extensa en cine, teatre i televisió. Laura Weissmahr i Carla Quílez, dues de les actrius més reconegudes de la seva generació, els donaran el relleu.
Maria Arnal
Junt amb elles hi haurà la cantant i compositora Maria Arnal, que ha tingut un paper destacat al cine gràcies a la composició i interpretació de la banda sonora de diverses pel·lícules. Va guanyar en la passada edició el Gaudí a la millor música original per la pel·lícula Polvo serán.
Ainhoa Casado assumeix la direcció de la gala per tercer cop, després d’haver estat al capdavant de les cerimònies els anys 2015 i 2016. Directora i productora executiva amb una dilatada experiència en formats d’entreteniment, ha liderat grans èxits televisius com Operación Triunfo. En aquesta edició dels Gaudí, dirigeix la cerimònia amb Eva Perales com a subdirectora i Pep Blay com a guionista.
