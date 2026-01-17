La multipremiada soprano Elionor Martínez guanya el dret a cantar a Moià
La soprano de Barcelona acaba sisena de la classificació general del Concurs de Cant Tenor Viñas i guanya diverses categories, com l'Oratori-Lied
L'artista, que canta habitualment amb Jordi Savall, va ser la millor catalana i cantarà en el Festival Internacional Francesc Viñas a la localitat moianesa
La soprano Elionor Martínez Lara (Barcelona, 1996) cantarà el proper d'agost a Moià després de ser la millor participant catalana en el 63è Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas, que s'ha celebrat al Liceu homenatjant un any més la memòria del moianès Francesc Viñas (1863-1933). La vocalista va obtenir el sisè lloc en el concurs general, que es va adjudicar el baix-baríton ucraïnès Vladyslav Buialskyi, i va obtenir set premis, entre els quals el Plácido Domingo al millor cantant espanyol, la primera edició del Premi Oratori-Lied i el premi com a Millor intèrpret de Mozart.
La condició de millor cantant catalana li dona dret a una recompensa de 2.000 euros concedida per l'Ajuntament i Joventuts Musicals de Moià, a més de la contractació per cantar en la pròxima edició del Festival Internacional de Música Francesc Viñas, aquest estiu. La participació en el concurs no només ha afegit uns quants mèrits més al currículum de la barcelonina, sinó que també ha estat molt generosa econòmicament, ja que pel sisè lloc general rep 6.000 euros, pel de la nova categoria Oratori-Lied 10.000 més i pel d'intèrpret de Mozart 3.000 euros.
Cantant de Savall
Elionor Martínez canta habitualment sota la direcció de Jordi Savall a La Capella Nacional de Catalunya. Formada al Conservatori del Liceu de Barcelona, l'intèrpret va continuar els estudis a la Hochschule für Musik de Basilea. Entre altres mèrits, va rebre quatre premis especials al Concurs de Cant Josep Palet de Martorell, el 2019. De cara a la temporada 2026/2027, la soprano actuarà a les sales més prestigioses del continent en haver estat seleccionada per l'European Concert Hall Organisation com a Rising Star. La reeixida participació en el concurs també li ha reportat a Martínez poder participar en festivals com la Schubertíada.
El concurs es clourà aquest diumenge al Liceu amb el tradicional Concert dels Guanyadors. A partir de les 18 h, els artistes actuaran acompanyats per l'Orquestra Simfònica del Liceu, dirigida per Julio García Vico.
Podi ucraïnès
Entre els participants en la gala de cloenda també hi haurà el baix-baríton Vladyslav Buialskyi, que va guanyar 30.000 euros i un contracte per actuar les properes temporades al Liceu. El cantant va encapçalar un podi íntegrament ucraïnès completat per la soprano Yuliia Zasimova i baríton Vlad Tlusch. Quart va quedar el baríton sudcoreà Felix Park i cinquena la costa-riquenya Karla Pineda.
En la prova definitiva del divendres que va culminar una setmana d'eliminatòries a la ciutat de Barcelona, van prendre part els 16 finalistes, una selecta nòmina de cantants que ha sobreviscut a les diverses cribes realitzades des la inscripció inicial de 712 participants de 64 països.
El concurs Tenor Viñas ha repartit 145.000 euros en premis.
