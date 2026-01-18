Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El somni americà, en caiguda lliure

El segell de Martorell Adesiara Editorial publica una de les obres de teatre més destacades del dramaturg nord-americà Tennessee Williams

Joanne Woodward i Karen Allen, en la versió fílmica de l'obra &quot;El zoo de vidre&quot;

Toni Mata i Riu

Manresa

L’ascensor social dels Wingfield s’ha encallat i l’Amanda i els seus fills, Tom i Laura, viuen resignats entre silencis i il·lusions. Amb la pluma afilada que el caracteritzava, l’autor de «Gata sobre una teulada de zinc calenta»i «Un tramvia anomenat desig» -ambdues publicades pel segell de Martorell Adesiara- retrata a «El zoo de vidre» les capes de la societat estatunidenca que vivien al marge del somni americà, homes i dones amb aspiracions truncades que s’alimentaven d’esperances vanes i vagues promeses de futurs tan engrescadors com incerts.

"El zoo de vidre"

Tennessee Williams

Adesiara Ed.

15 euros / 104 pàgines

Teatre

Traducció de Jordi Vilaró

En traducció de Jordi Vilaró, l’editorial que dirigeix Jordi Raventós ens apropa una peça amarga que pivota al voltant de les frustracions de tres personatges d’una mateixa família, ambientada a Saint Louis als anys 30 del segle passat.

L’escena té lloc al pis dels Wingfield, on l’Amanda, una dona per a qui ja han passat els seus millors moments, es preocupa perquè la Laura, que té una lleugera coixesa, és molt tímida i viu pendent de les seves figuretes d’animals de vidre, no fa res per sortir al món i caçar un marit. El Tom treballa en una feina que no el satisfà. L’aparició d’un possible pretendent dispara anhels i neguits: el fràgil equilibri familiar salta pels aires i la tragicomèdia deixa víctimes pel camí.

"Un carrer sense sortida"

Anna Lleonart

Columna

21,90 euros / 328 pàgines

Novel·la

El Florenci deixa la Bonanova i se’n va a un poble costaner del Maresme perquè la seva dona hi troba feina. Allí, mira el món amb desdeny fins que topa amb una velleta, l’Elvireta, que està obsessionada amb un maletí. El Florenci i dues veïnes més comencen a tafanejar.

"La pell"

Curzio Malaparte

La Segona Perifèria

23,50 euros / 448 pàgines

Novel·la

Traducció d'Anna Casassas

El corresponsal de guerra Curzio Malaparte va entrar a la Nàpols alliberada l’any 1943 com a oficial d’enllaç de les forces aliades i una pesta ho va corrompre tot, des de la moral als cossos, generant en una Itàlia en runes un sentiment de caos i lluita per salvar la pell.

"L'última vegada que et dic adeu"

Natza Farré

Angle

18,90 euros / 176 pàgines

Narrativa

Silenci i culpa, petits triomfs i recaigudes. La vida de l’autora com a germana d’un drogo-adicte es desplega en un text que és un retrat familiar i, alhora, d’una època tacada per l’heroïna.

"La última actriz"

Tamara Tenenbaum

Seix Barral

19 euros / 200 pàgines

Novel·la

Una bomba a l’Associació Mutual Israelita Argentina va matar 85 persones, va deixar 300 ferits i va fer miques molta documentació. La Sabrina, que estudia Arts, fa una tesi sobre el teatre jueu del país, que va tenir una època daurada i se sent atreta per un món desaparegut.

"El negre i jo"

Frank Westerman

Pagès Editors

22 euros / 264 pàgines

Assaig, història

Traducció de Maria Rosich

La presència d’un home negre dissecat al Museu Darder de Banyoles va sorprendre el jove estudiant Frank Westerman. Decidit a saber perquè s’exposava un ésser humà, va investigar i va posar el focus en un tema que apel·la a la manera com Europa s’explica a si mateixa.

"El partenón"

Mary Beard

Crítica

21,90 euros / 232 pàgines

Història

Traducció: Sílvia Furió

El temple d’Atenea, el Partenó, data del segle V a.C. i es va anar transformant en església bizantina, mesquita otomana, ruïna romàntica i, fins i tot, epicentre de la polèmica per les restes espoliades. La divulgadora Mary Beard recorre la història d’aquest símbol clàssic.

"Història de la humanitat en vinyetes. Vol. 7"

Norberto Fernández

Espiral Ed.

14,90 euros / 56 pàgines

Còmic

La baixa edat mitjana, segles XIV i XV, va ser una època de canvi climàtic gèlid, males collites, fam, depressió econòmica i pesta negra. El setè volum del projecte que publica Espiral aborda aquest període marcat també per les guerres.

"Jo i el món"

Mireia Trius / Joana Casals

Zahorí

21 euros / 64 pàgines

Infantil il·lustrat, +6 anys

La Júlia viu a Barcelona amb els seus pares, el germà i el gos. Com tota la canalla, li agrada jugar i anar de vacances. En aquest llibre, la Júlia aprèn com són els nens d’arreu del món a través de les infografies, un sistema molt visual per copsar la rica varietat de la humanitat.

