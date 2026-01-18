L'APARADOR SETMANAL DELS LLIBRES
El somni americà, en caiguda lliure
El segell de Martorell Adesiara Editorial publica una de les obres de teatre més destacades del dramaturg nord-americà Tennessee Williams
L’ascensor social dels Wingfield s’ha encallat i l’Amanda i els seus fills, Tom i Laura, viuen resignats entre silencis i il·lusions. Amb la pluma afilada que el caracteritzava, l’autor de «Gata sobre una teulada de zinc calenta»i «Un tramvia anomenat desig» -ambdues publicades pel segell de Martorell Adesiara- retrata a «El zoo de vidre» les capes de la societat estatunidenca que vivien al marge del somni americà, homes i dones amb aspiracions truncades que s’alimentaven d’esperances vanes i vagues promeses de futurs tan engrescadors com incerts.
"El zoo de vidre"
Tennessee Williams
Adesiara Ed.
15 euros / 104 pàgines
Teatre
Traducció de Jordi Vilaró
En traducció de Jordi Vilaró, l’editorial que dirigeix Jordi Raventós ens apropa una peça amarga que pivota al voltant de les frustracions de tres personatges d’una mateixa família, ambientada a Saint Louis als anys 30 del segle passat.
L’escena té lloc al pis dels Wingfield, on l’Amanda, una dona per a qui ja han passat els seus millors moments, es preocupa perquè la Laura, que té una lleugera coixesa, és molt tímida i viu pendent de les seves figuretes d’animals de vidre, no fa res per sortir al món i caçar un marit. El Tom treballa en una feina que no el satisfà. L’aparició d’un possible pretendent dispara anhels i neguits: el fràgil equilibri familiar salta pels aires i la tragicomèdia deixa víctimes pel camí.
MÉS NOVETATS
"Un carrer sense sortida"
Anna Lleonart
Columna
21,90 euros / 328 pàgines
Novel·la
El Florenci deixa la Bonanova i se’n va a un poble costaner del Maresme perquè la seva dona hi troba feina. Allí, mira el món amb desdeny fins que topa amb una velleta, l’Elvireta, que està obsessionada amb un maletí. El Florenci i dues veïnes més comencen a tafanejar.
"La pell"
Curzio Malaparte
La Segona Perifèria
23,50 euros / 448 pàgines
Novel·la
Traducció d'Anna Casassas
El corresponsal de guerra Curzio Malaparte va entrar a la Nàpols alliberada l’any 1943 com a oficial d’enllaç de les forces aliades i una pesta ho va corrompre tot, des de la moral als cossos, generant en una Itàlia en runes un sentiment de caos i lluita per salvar la pell.
"L'última vegada que et dic adeu"
Natza Farré
Angle
18,90 euros / 176 pàgines
Narrativa
Silenci i culpa, petits triomfs i recaigudes. La vida de l’autora com a germana d’un drogo-adicte es desplega en un text que és un retrat familiar i, alhora, d’una època tacada per l’heroïna.
"La última actriz"
Tamara Tenenbaum
Seix Barral
19 euros / 200 pàgines
Novel·la
Una bomba a l’Associació Mutual Israelita Argentina va matar 85 persones, va deixar 300 ferits i va fer miques molta documentació. La Sabrina, que estudia Arts, fa una tesi sobre el teatre jueu del país, que va tenir una època daurada i se sent atreta per un món desaparegut.
"El negre i jo"
Frank Westerman
Pagès Editors
22 euros / 264 pàgines
Assaig, història
Traducció de Maria Rosich
La presència d’un home negre dissecat al Museu Darder de Banyoles va sorprendre el jove estudiant Frank Westerman. Decidit a saber perquè s’exposava un ésser humà, va investigar i va posar el focus en un tema que apel·la a la manera com Europa s’explica a si mateixa.
"El partenón"
Mary Beard
Crítica
21,90 euros / 232 pàgines
Història
Traducció: Sílvia Furió
El temple d’Atenea, el Partenó, data del segle V a.C. i es va anar transformant en església bizantina, mesquita otomana, ruïna romàntica i, fins i tot, epicentre de la polèmica per les restes espoliades. La divulgadora Mary Beard recorre la història d’aquest símbol clàssic.
"Història de la humanitat en vinyetes. Vol. 7"
Norberto Fernández
Espiral Ed.
14,90 euros / 56 pàgines
Còmic
La baixa edat mitjana, segles XIV i XV, va ser una època de canvi climàtic gèlid, males collites, fam, depressió econòmica i pesta negra. El setè volum del projecte que publica Espiral aborda aquest període marcat també per les guerres.
"Jo i el món"
Mireia Trius / Joana Casals
Zahorí
21 euros / 64 pàgines
Infantil il·lustrat, +6 anys
La Júlia viu a Barcelona amb els seus pares, el germà i el gos. Com tota la canalla, li agrada jugar i anar de vacances. En aquest llibre, la Júlia aprèn com són els nens d’arreu del món a través de les infografies, un sistema molt visual per copsar la rica varietat de la humanitat.
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Està de moda: el nom d'origen hebreu que ja és el favorit de molts catalans per a les seves filles
- «El tant per cent més alt de flipats per metre quadrat està al futbol»
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Sabies que les monges Reparadores van tenir una forta implicació social i política a Manresa?
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Proliferen els robatoris a l’interior de vehicles per sostreure balises v16 i vendre-les al mercat negre
- El jutjat tanca el cas de la dona que acusava quatre homes de violar-la a Navàs perquè ella no ratifica la denúncia