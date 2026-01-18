Els cinc errors més freqüents a l’hora de crear un número de màgia
El campió francès Christophe Mervil va compartir les seves experiències amb els membres de l’Associació Màgia Central Catalunya, en una trobada prèvia a la celebració de "La Nit dels Genis" al Kursaal
Error número 1: gastar massa, i massa aviat. Fes un prototip amb cartó, encara que sigui lleig, i ja invertiràs quan la idea sigui estable. Error número 2: escollir trucs existents. El públic et compararà amb la millor versió i el teu objectiu és ser irreemplaçable. Error número 3 ... encara hi ha més errors?
El campió francès Christophe Mervill va enumerar les pífies més habituals en el procés de creació d’un número de màgia en el transcurs de la xerrada que ahir a la tarda va compartir amb una nodrida representació de l’Associació Màgia Central Catalunya. Atents a les paraules del mag, van captar el missatge: «el personatge va abans que els trucs».
Ja ho va explicar Xavier Tapias, coorganitzador de "La Nit dels Genis", que anit va omplir el Kursaal, en la introducció de l’acte, que va tenir lloc dues hores abans en una sala del teatre. «El treball dels mags, principalment, no és fer trucs sinó actes que emocionin», clau de volta de la màgia contemporània, la màgia que es fa a l’era d’internet i la intel·ligència artificial.
Al seu costat, i de visita a Manresa, l’italià Andrea Baioni, president de la Federació Internacional de Societats Màgiques (FISM), va assentir amb la mirada. «La màgia és un art que intentar adoptar la novetat de la ciència abans no ho faci el mercat», va reblar. Missatge clar: el gènere de Houdini i Copperfield triomfa perquè sap combinar-se amb les altres arts, amb la música, la dansa, el teatre.
I agafant-se a aquesta idea, el reputat Mervil, que va fer un segon lloc en el congrés espanyol celebrat el 2023 a Manresa, va explicar com viu el procés de creació d’un espectacle. «Vaig començar sol a fer màgia i no vaig fer el clic fins que no vaig tenir el feedback d’altres mags», va revelar. La importància de compartir va ser decisiva per entendre que «el més important és construir un personatge, i a partir d’aquí ve la resta».
Mervil va pel món amb dues maletes quan executa el número del colom que sobrevola la sala i reposa al manillar de la moto que l’ha fet recognoscible arreu. Tot va allà dins, inclòs el vehicle de dues rodes, la gasolinera i l’arbre que componen una escenografia amb estètica de Mad Max i un clar missatge d’esperança. I també va desgranar els errors més freqüents. El quart: copiar. El cinquè: fer un personatge inadequat. I el tercer? Ah, sí. Segurament, el més important: posar-se límits massa d’hora. «Fes el què et passi pel cap, pensa en gran!».
Subscriu-te per seguir llegint
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Està de moda: el nom d'origen hebreu que ja és el favorit de molts catalans per a les seves filles
- «El tant per cent més alt de flipats per metre quadrat està al futbol»
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Sabies que les monges Reparadores van tenir una forta implicació social i política a Manresa?
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Proliferen els robatoris a l’interior de vehicles per sostreure balises v16 i vendre-les al mercat negre
- El jutjat tanca el cas de la dona que acusava quatre homes de violar-la a Navàs perquè ella no ratifica la denúncia