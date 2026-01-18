Entrevista | Jordi Évole
Jordi Évole: "Crec que va ser una mica injust el que es va fer amb Urdangarin"
El presentador català torna a laSexta amb la setena temporada de 'Lo de Évole', amb convidats com Manuel Carrasco, Iñaki Urdangarin i Alba Flores
Alba Giraldo
El programa de La Sexta ‘Lo de Évole’ torna avui amb la seva setena temporada després de tancar el curs anterior com el programa més vist de la cadena per sisè any consecutiu. Amb una mitjana del 8,6% de quota de pantalla, amb més d’un milió d’espectadors, el format conduït pel presentador català torna amb convidats com Manuel Carrasco, que inaugura la temporada, Iñaki Urdangarin, Fernando Tejero i Alba Flores.
Estrena temporada amb Manuel Carrasco, per què?
Jo no coneixia la música de Manuel Carrasco. Em semblava bon tipus, però jo no escoltava la seva música suposo que per prejudicis, perquè igual ho veia com el d’OT, el cantant melòdic. I va coincidir que aquest estiu vaig anar amb el meu grup a tocar a les Canàries, a un festival on ell també era. Quan va actuar, vaig descobrir el músic increïble que és: toca piano, guitarra… i em vaig enamorar d’ell. Ho reconec, és molt bo. Em va semblar que no havia sigut just i no m’havia parat a escoltar-ho per valorar. Vaig parlar amb ell després del concert i li vaig dir que volia fer un programa amb ell i ens el vam emportar al setembre a Londres a passar una nit boja.
Què és el que més el va sorprendre d’ell?
Una de les coses que m’ha sorprès és que, tot i ser un músic veterà, normalment la gent que ha viscut tantes històries es torna una mica dura, per dir-ho malament; es torna un fill de puta. I em vaig trobar una persona que em semblava súper innocent, amb unes mirades sense maldat.
Un dels convidats de la temporada serà Iñaki Urdangarin. Vostè va confessar que portava molt temps intentant entrevistar-lo.
El conec des de fa molt temps i he pogut viure alguns dels moments més durs de la seva vida des de la distància. Crec que en el seu moment va ser una espècie de cap de turc en una situació que vivia una institució espanyola com la Casa Reial molt complicada. Ell va ser el que va parar el primer cop. El que passa és que per dins hi havia moltes més coses. I, no sé, jo crec que va ser una mica injust per a ell en aquell moment. Va ser el pim-pam-pum que tothom tenia per disparar a la Casa Reial. Pensaven que si ell pagava els plats trencats ja no anava a anar més amunt la cosa.
L’entrevista encara no s’ha gravat. Què és el que espera d’aquesta trobada?
Tinc la predisposició d’escoltar-lo. Em sembla que és una història que per a qualsevol hagués sigut molt complicada. Passar de ser un esportista d’èxit a casar-te amb la infanta d’Espanya i ser una espècie de gendre ideal, i d’allà baixar als inferns i convertir-te en una persona que la gent rebutjava. Viure aquest gir narratiu en la teva vida ha de ser bastant potent.
Gairebé tots els convidats confirmats provenen del món de la cultura. Ha decidit deixar la política de banda?
Segurament tindrem algun convidat polític, però a mi m’agradaria convertir, almenys per ara, el racó del que significa Lo de Évole, aquesta estoneta de televisió a la setmana, en un lloc on no hi hagi crispació, on la gent parli tranquil·lament. M’agradaria contagiar una miqueta de la humanitat que a mi em transmeten els convidats que tenim i veure que el món no és una disputa constant, on poden passar coses boniques.
Ja no vol mullar-se vostè políticament?
Et pots mullar igualment en els programes. Per exemple, que Manuel Carrasco parli de la immigració en els termes que ho fa o que, sense cap necessitat, canti a Gaza en un moment com el que vivíem a l’estiu també és mullar-se. Potser no és un programa activista, però aquest tipus de missatges es van filtrant en entrevistes i no tenen per què ser entrevistes polítiques. Alba Flores té una manera de veure el món d’una determinada manera que té poc a veure amb l’extrema dreta que ara sembla que va conquerint el món. Crec que un es pot mullar sense necessitat de crispar.
Quins personatges encara se li resisteixen i a qui ha clissat per als pròxims programes?
Pràcticament, he llançat la tovallola amb Isabel Díaz Ayuso. I ara hi ha personatges a nivell internacional que em semblen molt interessants. M’encantaria entrevistar Bad Bunny, Marco Rubio o, fins i tot, Delcy Rodríguez.
A Julio Iglesias el tornaria a entrevistar ara?
Sí. Jo crec que és una situació en la qual els testimonis de les noies són tan aclaparadors i tan summament durs que, o ell s’explica, o el problema serà gros, perquè és molt greu tot el que estan dient elles.
Fa unes setmanes es va generar polèmica al voltant d’un documental que estrenaran sobre com Eduardo Casanova conviu amb el VIH. Ho entén?
Sabíem que seria un tema problemàtic, en el sentit que Eduardo Casanova està fent una sortida de l’armari, d’un armari del qual últimament surt molt poca gent, que és el que conviu amb el VIH. Pensàvem que l’estigma estava superat, però no hem evolucionat tant des dels anys 90 fins ara. I crec que serà un documental que servirà per a molta gent que conviu amb aquest estigma i li està costant molt viure.
