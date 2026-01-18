Manresa, capital de la màgia: primera gala femenina i l’Europeu del 2027
Els promotors de la trobada internacional de Pont de Cabrianes i el Kursaal preparen un espectacle amb magues per al novembre
El congrés continental portarà almenys sis-centes persones a la ciutat el mes de juliol de l'any vinent
La Nit dels Genis pràcticament va exhaurir les vuit-centes localitats disponibles al Kursaal en la catorzena edició celebrada anit, però la màgia no s’acaba amb la gala anual dels il·lusionistes concentrats en la trobada internacional que ja fa setze anys que se celebra al Pont de Cabrianes. Un nou projecte amb les dones al centre, que es durà a terme al novembre, i la celebració per segon cop a la ciutat del Congrés Europeu de la federació internacional són dos punts de l’avenir que convergeixen en la consideració de Manresa com la capital de la màgia. No en va, a la pàgina de la FISM ho posa ben clar: «una referència mundial en l’Art de la Màgia».
«Sempre que podem, nosaltres presentem candidatura per Manresa», explica la May Closa, qui juntament amb Xavier Tapias van fundar l’Associació Geni, que es defineix com un «grup d’estudi del nou il·lusionisme». Entre les nombroses activitats que porten a terme hi ha la trobada anual que cada gener aplega al Bages un grup de mags de diferents procedències, enguany amb artistes, fins i tot, del continent sud-americà.
Una dècada de campionats
«Des del primer dia hi ha molt bona entesa amb el Kursaal», afirma Closa. En la darrera dècada, la capital del Bages s’ha consolidat com una plaça forta del gènere i ha acollit el Congrés Màgic Nacional el 2017; el FISM European Magic Championship el 2021; i el Congrés Espanyol de Màgia el 2023. La següent cita serà la reedició de la trobada continental: l’European Magic Championship del 2027 es farà de nou a Manresa entre el 7 i l’11 de juliol. «Fa cinc anys van venir unes 600 persones, confiem que es repetirà aquesta xifra», anota la coorganitzadora de la Nit dels Genis.
La trobada europea se celebra cada tres anys. La que pertocava al 2020 es va ajornar per la pandèmia i es va traslladar al 2021. Un trieni més tard, l’amfitriona va ser la localitat italiana de Saint-Vincent i l’estiu del 2027 Manresa repetirà com a punt de trobada de mags i familiars d’arreu del continent.
«El lloc és molt bo, prop de Barcelona, amb escapades per fer a la Costa Brava, a Montserrat, ... molts participants venen amb la família i, en època de bon temps, aprofiten per fer una estada més llarga», explica Closa. I la predisposició del Kursaal és l’altra pilar de la projecció màgica de Manresa. «Sempre ens diuen que sí a tot», agraeix. Ambdós promotors de l’il·lusionisme tenen categoria de jurat internacional i, a més, Tapias és el vicepresident de la federació mundial i el president de l’europea.
Una part important del programa de l’Europeu és la competició, que s’estructura en vuit categories i dues especialitats. La d’escenari contempla els gèneres de la manipulació, la màgia general, la màgia còmica, les il·lusions escèniques i la màgia mental; per la seva part, el primer pla es practica a través de la màgia de cartes, la micromàgia i la màgia de saló. «Els dos o tres primers aconsegueixen classificar-se pel mundial», afegeix Closa.
El moment de les dones
El duet que fa possible tant l’aplec de Pont de Cabrianes -enguany amb una vintena de mags- com la celebració de La Nit dels Genis al Kursaal pensa «en gran», reconeix Closa. Setze anys de claustre al cor del Bages així ho demostren, i «ja fa anys que teníem ganes de fer una gala amb magues, perquè encara que no n’hi ha tantes com d’homes, n’hi ha i de molt bones. Havíem de trobar el moment, i el moment ha arribat».
Per aquest motiu, i en data encara per concretar, el proper mes de novembre, el Kursaal acollirà la primera edició d’una gala de màgia formada íntegrament per dones. «Hi ha prou gruix de números bons per poder fer real un projecte com aquest», va explicar Xavier Tapias. I May Closa va puntualitzar que «no ho fem per un any i prou, sinó amb la voluntat que tingui continuïtat».
En el claustre que es porta a terme aquesta setmana, només hi ha una dona, la francesa Alice Ecila, si bé expliquen els organitzadors que n’havien de venir quatre, però tres van causar baixa per diversos motius. «Sempre m’agrada que a la gala del Kursaal hi hagi almenys una noia», reconeix Closa, tot i que no sempre sigui possible.
«La poca presència femenina és un fenomen que també passa en l’àmbit europeu, no hi ha tantes dones que facin màgia», expliquen Closa i Tapies. Figures de la talla de la francesa Léa Kyle, que va guanyar un primer premi mundial l’any passat, encapçalen el grup de magues que, com Calista Sinclair, tenen molt talent i idees per aportar a l’univers de l’il·lusionisme. Però segurament encara falta més gruix de magues per començar a equilibrar la seva participació en gales i campionats.
D'acompanyants a protagonistes
Gwenaelle, Amelie, Sofia Lerma, Maria Altés, Laia Baulenas, Jessica Guloonal, Clara Sarquella, Alícia Santaolalla, Kristal, Gaya Elisa Rossi, Magdalena Ricciardi i Irina Chechulina, a més de l’esmentada Alice Ecila, són, fins ara, les dones que han passat pel claustre amb les seves propostes. «N’hi ha hagut alguna altra que ha actuat a la Nit dels Genis amb parella», conclou May Closa: «estem acostumats a veure les dones com a acompanyants dels mags, però n’hi ha que són molt bones i van pel seu compte».
La intenció és que a la gala que s’està preparant hi hagi cinc o sis artistes de renom internacional per donar vida a una iniciativa que s’afegirà a la llista de trobades, gales, congressos i campionats que s’han celebrat a la ciutat en l’última dècada. «Manresa és capital de la màgia i això ens omple d’orgull», expliquen els promotors d’aquests projectes.
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Està de moda: el nom d'origen hebreu que ja és el favorit de molts catalans per a les seves filles
- «El tant per cent més alt de flipats per metre quadrat està al futbol»
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Sabies que les monges Reparadores van tenir una forta implicació social i política a Manresa?
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Proliferen els robatoris a l’interior de vehicles per sostreure balises v16 i vendre-les al mercat negre
- El jutjat tanca el cas de la dona que acusava quatre homes de violar-la a Navàs perquè ella no ratifica la denúncia