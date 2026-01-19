L’èxit en la presentació de la Geografia literària de Monistrol promou una ruta per Sant Jordi
Una quarantena de persones van anar dissabte passat al local d’Art i Esplai per escoltar les virtuts del treball de Salvador Redó, Llorenç Soldevila i Joan Miró
La pluja no convidava a sortir de casa, però una quarantena de persones van assistir dissabte a la tarda a la presentació del llibret Geografia literària de Monistrol de Montserrat, un acte que va tenir lloc al local de l’Associació Art i Esplai en el marc de la Festa Major d’Hivern de la localitat bagenca. Tots els assistents van rebre un exemplar de l’obra de forma gratuïta i se’n van repartir més, fins a totalitzar un centenar, per altres ciutadans interessats a tenir-lo.
El treball culminat pels monistrolencs Salvador Redó, periodista i cap de fotografia de Regió7 temps enrere, i Joan Miró, que ha fet possible l’elaboració del llibre en els aspectes tècnic i econòmic, té un tercer còmplice que malauradament no l’ha pogut veure acabat. La idea va néixer en les converses entre Redó i Llorenç Soldevila, un altre monistrolenc que va morir a finals del 2022. La seva obra és una referència en el camp de les geografies literàries, ja que és l’autor dels dotze volums que conviden a visitar els Països Catalans resseguint els llocs dels quals n’han parlat els literats en els seus textos. Un treball magne que exhibeix l’erudició de qui va ser un eminent filòleg i professor universitari.
De Maragall a Zweig
L’èxit de la convocatòria de dissabte passat ha tingut un dels seus epígons en l’anunci de la celebració d’una ruta literària que tindrà lloc pels volts de Sant Jordi, i de la qual se’n donaran més detalls pròximament. L’itinerari recorrerà diversos espais que surten en les 46 pàgines del llibre, un treball que es regala a tothom qui el sol·liciti. De Monistrol i de la muntanya i el santuari de Montserrat n’han parlat autors de la talla de Joan Maragall, Apel·les Mestres, Jacint Verdaguer, Josep Maria de Sagarra, Baltasar Porcel i, fins i tot, Stefan Zweig, que va visitar l’indret a principis del segle XX.
