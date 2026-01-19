El Teatre Municipal de Berga presenta una programació amb destacat accent local
L'Agrupació Teatral La Farsa, Tràfec Teatre, l'Escola de Ballet M. Alba, l'Escola de Música, el Conservatori dels Pirineus, Iris Hinojosa i Gerard Vilardaga aportaran el to berguedà
El calendari de 13 espectacles de teatre, música i dansa que es perllongarà fins a finals de juny també inclou l'obra "Dones del 36", de l'igualadí Joan Valentí i el manresà David Pintó
El nou muntatge de sala per al públic familiar de la companyia Ambauka obrirà aquest proper diumenge la programació cultural del Teatre Municipal de Berga, que fins al 28 de juny programa tretze espectacles de teatre, música i dansa. El calendari proposa una combinació de peces representades tant per artistes professionals com les destacades companyies amateurs de la ciutat.
"La gran família" parla de la importància de la convivència i el respecte als altres, vinguin d'on vinguin. L'espectacle d'Ambauka, que es farà el 25 de gener (18 h), parteix de les cançons del nou disc "Petit qui peti!" i d'altres àlbums del grup.
Per Berga passarà el 8 de febrer (18 h) el nou espectacle del duet que formen el manresà David Pintó i l'igualadí Joan Valentí, "Dones del 36, contra el feixisme i la Guerra Civil". En la línia d'altres produccions de memòria històrica, l'espectacle que s'estrenarà aquest proper cap de setmana a l'Aurora d'Igualada viatja fins els temps en que la llibertat va estar amenaçada -i finalment liquidada- pel costat d'estat feixista. L'obra recupera històries de dones com Tomasa Cuevas, Marina Ginestà, Conxa Pérez i Les Tretze Roses.
La relació d'amistat entre una actriu veterana i un jove director penja d'un fil perquè ella no vol fer una escena de nu, a l'obra "Honestedat", amb Míriam Iscla i Dafnis Balduz. La peça de Francesc Cuéllar reflexiona sobre el poder i el consentiment. Serà el 21 de febrer (19 h).
Iris Hinojosa i Gerard Vilardaga dirigeixen l'obra "La tempesta", que interpretaran els membres del grup Som artistes de la Fundació La Llar, el 6 de març (19 h). Les tempestes i els cels clars interiors que habiten en cadascú són l'eix de la proposta.
"La majordoma" de Josep Maria Miró serà Rosa Renom, en una proposta que s'integra en el programa d'actes del 8M. La representació tindrà lloc el 7 de març (19 h) i presenta una dona que trenta anys després torna a la llar on va abandonar el marit i el fill de quatre anys. Ella ja no s'assembla gens a la que va fugir del pis perquè en aquest període de temps ha tastat el poder i els homes capaços de fer de tot per conquerir-lo.
També al març, concretament el dia 21, Berga s'apuntarà a la jornada "Cap butaca buida!" amb una funció del "Bona gent" de Quim Masferrer. L'humor està assegurat en aquest espectacle que ja suma més de 450 representacions.
El duet format per Hinojosa i Vilardaga també són al darrera de "Punt i seguit", una obra de teatre sobre els interrogants que apareixen quan una parella té una criatura. L'obra que parla de cures, dubtes i memòria familiar en el context d'una família que passa de dues a tres persones es podrà veure l'11 d'abril (20 h).
La companyia berguedana Tràfec Teatre portarà a escena "L i D (als valents companys de l'Ebre)", una peça inclosa en els actes del cicle "Recuperem la Memòria, Recuperem la dignitat". Montse Grifoll, Lydia Canals, Antònia Melchor i Marc Vives seran, els dies 18 (21.30 h) i 19 (18 h) d'abril, els protagonistes d'un projecte escènic que parla de la guerra entre amics i veïns "a partir de les cartes escrites per soldats dels dos bàndols que van lluitar a la Guerra Civil", en paraules de Canals, directora del grup.
L'Agrupació Teatral la Farsa, també berguedana, escenificarà "Ball de titelles", de l'autor local Ramon Vinyes i Cluet (1882-1952). Una farsa sobre les aparences i les convencions amb un àngel que cau la nit de Nadal en un concorregut prostíbul. "Hauríem de fer més coses de Vinyes", indica Angelina Vilella, directora de l'espectacle. "També volem fer un petit homenatge a Montserrat Minoves, que va morir fa de deu anys; ella va interpretar el paper protagonista quan el 1978 es va estrenar l'obra al Teatre Patronat".
Maig musical
Les Corals Infantils i el Conjunt Instrumental de l'Escola Municipal de Música de Berga interpretaran l'espectacle de teatre musical "Ui sí, quina por!", de David Mrtell i Carles Suero. L'argument es descabdella a partir d'un fet sorprenent: el comte Dràcula descobreix que els seus orígens són a Jamaica. Se n'hi va i els seus amics zombies, fantasmes, esquelets, llops i la Bruixa Berruga el busquen perquè el troben a faltar. El missatge: els monstres només són allà on volem imaginar que siguin. La representació tindrà lloc el 10 de maig (18 h).
Una setmana després, el 17 de maig (18 h), serà el torn del cor de veus blanques i el conjunt instrumental de l'Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori de Música dels Pirineus, amb l'espectacle musical "La noia del temps". Basada en una novel·la d'Eva Piquer, l'obra explica com una dona intenta refer la seva vida després d'una ruptura sentimental mentre continua treballant com a dona del temps. La música és de Xavier Sans i l'adaptació d'Adrià Aubert i Carla Coll.
Les dues institucions participaran en el concert que el pianista Albert Guinovart protagonitzarà el 24 de maig (18 h). El compositor revisitarà l'impressionisme francès amb peces de Debussy, Ravel, Poulenc i Séverac, en diàleg amb obres del mateix Guinovart. La coral de l'escola berguedana i els músics del conservatori pirinenc faran una selecció de temes del "Bestiolari" de Guinovart.
Dansa solidària
L'Escola de Ballet M. Alba celebra mig segle de vida amb un espectacle solidari de dansa a benefici de Càritas Parroquial de Berga. L'alumnat del centre interpretarà un repertori divers per apropar al públic diverses estils del gènere, com el ballet clàssic, la dansa contemporània, la dansa urbana i el jazz, amb peces de Carl Orff, Txaikovski, Strauss, Joan Dausa i fragments del Llac dels Cignes, entre altres. "El festival consistirà en un recopilatori dels ballets més importants que hem fet al llarg d'aquests cinquanta anys", apunta M. Alba Sánchez, directora de l'escola. La funció tindrà lloc el 21 de juny (18 h).
Venda d'entrades
Hi ha diferents canals de venda d'entrades. Per consultar-los, clicar aquí.
