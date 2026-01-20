Carles Gilabert i Jan Buxaderas surten en una pel·lícula sobre la tragèdia del Balandrau
Els dos actors manresans participen en el llargmetratge que s’estrenarà el 20 de febrer i narra la tràgica mort de deu persones al Pirineu
Deu persones van ser víctimes de la inclemència de la muntanya el 30 de desembre de l’any 2000. Un dels episodis més tràgics de la història recent als Pirineus arribarà el divendres 20 de febrer a les sales de cinema amb dos actors manresans en el repartiment, Carles Gilabert i Jan Buxaderas. El film, que durà per títol "Balandrau, vent salvatge", té Fernando Trullols com a director i Danielle Schleif en condició de guionista.
Una ràfega de vent de fins a 140 quilòmetres per hora va convertir una jornada d’oci i esport en un drama que va acabar de la pitjor manera. Els excursionistes que transitaven per la zona del Balandrau, muntanya de la comarca del Ripollès, es van trobar atrapats perquè la violència climàtica va durar mig dia i la sensació tèrmica va caure fins als 30 graus negatius quan el vent va arrossegar la neu i es va convertir en el temut torb.
El film que s’estrenarà d’aquí a un mes està protagonitzat per Álvaro Cervantes, Marc Martínez, Bruna Cusí, Anna Moliner, Àgata Roca, Pep Ambrós, Francesc Garrido, Rai Borrell, Eduardo Lloveras i els esmentats Carles Gilabert i Jan Buxaderas. "Balandrau, vent salvatge", rodada en català, és una producció de les firmes Lastor Media, Vilaüt Films, Goroka Contents i Balandrau Films AIE. La pel·lícula té una durada de 119 minuts.
Deu morts, un llibre i un documental
A la zona del Balandrau, a la vall de Camprodón, van perdre la vida set persones i només la va salvar Josep Maria Vilà, rescatat l’1 de gener després de passar dues nits al ras. Dos excursionistes més van morir a la Coma de l’Orri i un monitor d’esquí a Port Ainé en un final d’any fatídic.
Tal com explica el meteoròleg Jordi Cruz en el llibre "3 nits de torb i 1 Cap d’Any" (Símbol Ed., 2018), una borrasca provinent del Cantàbric va arribar abans del previst i una jornada assolellada va esdevenir una trampa mortal. Tres anys després, Guille Cascante va estrenar al festival DocsBarcelona i a TV3 el documental "Balandrau, infern glaçat". Un quart de segle després, el record de la tragèdia torna a ser actualitat a través de la ficció amb interpretació manresana.
