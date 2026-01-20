Divuit anys de rècord: El Kursaal converteix el 2025 en l'any amb més públic de la seva història, 98.355 espectadors
El teatre manresà aconsegueix les millors xifres des de la reobertura, superant en 500 persones l'anterior marca, obtinguda el 2023
La programació de musicals de gran format, com fa dos anys, explica l'increment de públic: el gènere suma més 17.000 espectadors
Tenint clar que els "rècords puntuals" depenen de la programació d'1 o 2 o 3 musicals, per a Jordi Basomba, gerent del Kursaal, el més important en la valoració de les xifres anuals és, avui i fa tres anys, la tendència que apunten. Si fa dos anys superar els 97.800 espectadors s'explicava pels musicals, arribar als 98.455 d'aquest 2025 acabat de finiquitar també ho fa. Però això no seria res més que un bolet si la tendència positiva no anés més enllà: "Tota la programació millora, amb més públic en tots els gèneres i una oferta cada cop més diversificada. Això és el que ens fa estar més tranquils", argumenta Basomba. Tot i això, poder programar musicals com Mamma Mia!, amb 7 funcions, El Petit Príncep, amb 5 i El fil invisible-de la manresana Míriam Tirado- amb 2 passis i exhaurir totes les entrades ajuda a qualificar d'"espectacular" un 2025 amb més públic i més funcions que mai en l'any del divuitè aniversari de la reobertura de l'equipament, el febrer del 2007.
Més espectacles, més funcions, més ocupació
Amb més espectacles (157, 152 el 2024), més funcions (228, quatre més que el 2024) i una ocupació més alta (quatre punts més, 79,08%), els espais que gestiona Manresana d'Equipaments Escènics (Kursaal, Conservatori i Plana de l'Om) tanca el 2025 amb les millors xifres de la seva història. Una valoració que presnetava aquest matí el gerent de Manresana d'Equipaments Escènics (MEES) al costat de Tània Infante, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa i de Joan Morros, coordinador d'El Galliner, l'entitat encarregada de la programació. Per a Infante, les xifres són importants, sobretot perquè demostren la "qualitat i la bona valoració que el públic en fa d'un teatre amb vocació territorial". La confiança del públic es reflecteix, com ha subratllat Basomba, en l'increment dels abonats als diferents cicles que proposa l'equipament: el Toc de Teatre ha passat de 1.075 abonats el 2022 als 1.372 el 2025, "un augment del 30 % en tres anys"; el Toc Obert, dels 283 el 2022 als 543 el 2025, el 90%; i el Toc d'Òpera ha doblat: del 186 abonats el 2022 als 376 el 2025: "El percentatge d’entrades venudes amb abonament és un clar indicador de la bona salut del teatre", remarcava Basomba. I l'any que ve?. "Segurament baixarem quant a espectadors, però ja estarà bé, l'important és com treballem". En anys sense musicals de gran format, les xifres ballen entre els 80.000 i 90.000 espectadors.
84.299 espectadors a la Sala Gran del Kursaal
Durant el 2025, la Sala Gran del Kursaal ha estat l’escenari del gran gruix de la programació de tot l’any, amb 137 funcions (el 85,7% del total) que han sumat 84.299 espectadors i una ocupació del 82%. El segueix la sala petita amb 53 funcions, el Teatre Conservatori amb 26, i l’auditori de l’Espai Plana de l’Om amb 8 i 3 funcions a l’escenari de la sala gran del Kursaal.
Teatre, el gènere estrella; musicals, 17.000 espectadors
El teatre continua com a gènere que atrau més públic, amb un total de 29.699 espectadors i 69 funcions. Però aquest 2025 el nombre de concerts s’han incrementat (de 59 l’any 2024 a 69), sobretot per la programació de més música clàssica i propostes de fenomen fan que van exhaurir entrades, com els 2 concerts d’Els Pets i Ara Malikian, Sergio Dalma, Sopa de Cabra... En tercera posició es van situar els musicals, que han aportat 17.022 espectadors, (el 2024 van ser 10.000, i el 2023 quasi 20.000).
Pel que fa a l’ocupació per gèneres, és el teatre musical el que ha assolit la xifra més alta, el 91%, amb moltes funcions exhaurides. El segueix l’òpera amb el 89% (el 71% el 2024), que per primer cop avança el teatre, que ha arribat al 79% d’ocupació. Els concerts tenen una mitjana del 78%: 81,4 música moderna i 71,1 la clàssica. La dansa i el circ, per la seva banda, obtenen el 71% i el 74%, respectivament.
Més de 70 funcions exhaurides
Més de 70. És la xifra quant a funcions amb entrades exhaurides, bona part de les quals a la Sala Gran. Amb el cartell de ple, obres com Un matrimoni de Boston, Un Déu salvatge, o també Tots Ocells (Cap Butaca Buida), concerts com els d'Els Pets (2), Sopa de Cabra, Los Sirex (2), Ara Malikian (2), Cap d’Any, Passejant Equirols, Piaf, le espectacle, Homenatge a Nino Bravo, o l’òpera Carmen. També a la Sala Gran s’han exhaurit totes les funcions dels musicals Mamma Mia, El Petit Príncep i El fil invisible. A la Sala Petita, a banda de les 17 d’El meu primer Nadal al Kursaal, també van penjar el cartell de no hi ha entrades gairebé una desena de funcions, moltes amb espectacles KM0 com El Mikado, Maria Rosa, o La cançó de les mentides, o concerts com el de Jordi Martínez Trio,l’infantil Sona la llum o l'homenatge a Luis Eduardo Aute.
Servei Educatiu: l'11% del públic
Pel que fa al Servei Educatiu (el Kursaal és l'únic de tots els teatres catalans que ofereix un projecte educatiu per a cada curs), el 2025 va oferir els projectes ReXics, CantaXics a les Escoles, Cantània, Fem Òpera i Fem Dansa, amb una participació, tant de centres i alumnat, com del públic, molt similar a la del 2024: 132 centres educatius, 4.748 alumnes, i 10.743 espectadors, que representen l'11,1 % del total del públic del Kursaal el 2025.
Com a novetat, el 2025 a l’entorn de la Llum es va oferir per primera vegada una funció escolar de Jan i Júlia i el Misteri de la Llum del qual ja hi havia un vídeo creat durant la pandèmia. Hi van assistir un total de 2.322 de 13 centres de Manresa. També, com és tradició, el pati del Kursaal va acollir 15 sessions de Jan i Júlia i la llegenda de Sant Jordi i, continuant amb la iniciativa iniciada el curs passat, també es va oferir una sessió d’aquesta producció a l’Escola Hospitalària d’Althaia; una iniciativa solidària amb voluntat de continuïtat.
Eficiència energètica
Durant el 2024 ja es van portar a terme obres importants a l’edifici del Kursaal, sobretot destinades a la millora de l’eficiència energètica de l’edifici, gràcies a l’aportació extraordinària de l’Ajuntament de Manresa i els Fons Europeus Next Generation. El 2025 ha finalitzat la instal·lació d’il·luminació led que s’havia iniciat el 2023. Això, juntament amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques el desembre de 2023, ha representat una rebaixa important en el consum d’electricitat. També el 2025 es va portar a terme la segona fase d’inversions del sistema de climatització de l’edifici, que va consistir l’eliminació total de l’ús de les calderes de gas, que fins llavors servia per escalfar l’escenari i obtenir aigua calenta.
En aquest sentit, i després de totes aquestes millores, el 2025 el Kursaal ha consumit el 20% menys de KW que l’any 2024; i un 28% menys que l’any 2023. A més a més, el 12% del consum total és autoproduït. "Avui el Kursaal és un equipament molt més eficient i respectuós amb el medi ambient", ha destacat Basoma, que ha remarcat, també, "el diàleg, l’entesa i la voluntat de l’equip de Govern, que sempre ens ha donat suport per avançar en aquest tema de les inversions”. De cara al 2026 hi ha previstes inversions a l’Espai Plana de l’Om, amb el canvi de climatització, així com de l’adaptació dels lavabos i el canvi d’instal·lació elèctrica.
