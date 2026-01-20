Un documental de 3Cat sobre els abusos a la mili guanya el Premi Planes d'investigació periodística
Mireia Prats, veïna de Navàs, i Joan Torrents són els autors de la cinta "Et faran un home", que va emetre el programa "Sense ficció"
Un reportatge del Diari Ara sobre la corrupció de Manel Esteller i un treball de Nació Digital sobre Aliança Catalana mereixen mencions especials del jurat
El documental "Et faran un home", sobre els abusos en el servei militar, ha guanyat el Premi Josep Maria Planes d'investigació periodística, que atorga la Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa i està dotat amb 1.000 euros. L'acte de lliurament del guardó tindrà lloc el dimecres 28 de gener (19 h) a la Sala d'Actes del Centre Cultural el Casino de la capital bagenca.
"Et faran un home" és un treball de Mireia Prats, que viu a Navàs, i Joan Torrents produït per 3Cat que ha merescut la distinció del jurat del 13è Premi Planes. Emès en el programa "Sense ficció", presenta el testimoni d'homes que durant més de tres dècades han mantingut el silenci el calvari d'agressions físiques, abusos, maltractaments psicològics, tortures i violacions que van patir mentre feien el servei militar, obligatori a l'estat espanyol fins al darrer dia del 2001.
A parer del jurat, la cinta és una peça periodística "impecable per la seva qualitat i, sobretot, pels testimonis que aporta i perquè aborda des de la profunditat un tema complex". Així mateix, el documental té, com la feina que en el seu moment va realitzar el periodista manresà Josep Maria Planes, la virtut de la "valentia" pels "fets que explica i, a més, és rigorós a l'hora de contrastar i atractiu per als teleespectadors". Planes va morir el 1936 als 29 anys d'edat assassinat per un escamot de la FAI a l'inici de la guerra civil espanyola.
Palmarès
1a edició. El treball Anuari Mèdia.cat dels silencis mediàtics 2011, elaborat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils.
2a edició. El documental "Avi, et trauré d'aquí!", dirigit per Montse Armengou i Ricard Belis, i emès pel "Sense ficció", el 19 de març de 2014.
3a edició. El periodista lleidatà Felip Solé pel documental "Perseguits i salvats-Camins de nit i boira", sobre les expedicions dels jueus durant la II Guerra Mundial.
4a edició. L'equip liderat per la periodista Anna Teixidor pel documental "A la recerca del paradís", sobre el viatge de combatents de l'estat per afegir-se a la Jihad, emès el febrer de 2015 a l'espai 30 Minuts.
5a edició. La sèrie de reportatges sobre els casos de pederàstia a diferents escoles religioses dels Maristes de Barcelona, realitzada pels periodistes Guillem Sànchez, Jesús G. Albalat i Maria Jesús Ibáñez, i publicada al diari El Periódico.
6a edició. Els periodistes del diari Ara Xavi Tedó i Laia Vicens pel treball d'investigació publicat en format llibre amb el títol "Operació urnes”, sobre la xarxa ciutadana que va fer possible l'1-O.
7a edició. La periodista d'El Punt Avui Tura Soler pel conjunt d'articles publicats durant el 2018 sobre el doble crim d'El misteri de Susqueda.
Menció especial els periodistes Albert Martín, Àlex Font, Natàlia Vila i Albert Cadanet pels treballs publicats al diari Ara l'octubre del 2018 sobre la Guerra econòmica arran de l'1-O.
8a edició: Els periodistes de la Cadena SER Adrià Soldevila, Sergi Escudero i Sique Rodríguez pel treball d'investigació definit com a BarçaGate, que va revelar al programa Què t'hi jugues de Ser Catalunya que el FC Barcelona tenia contractada una empresa per crear estats d'opinió a les xarxes socials.
9a edició: Desert.
10a edició: El fotoperiodista Jordi Borràs pel llibre "Tots els colors del negre. L’extrema dreta a l’Europa del segle XXI" (Ara Llibres).
Menció especial a la periodista Núria Orriols pel reportatge d’investigació "Privilegis al Parlament: la cambra paga 1,7 milions d’euros anuals a funcionaris que no hi treballen".
11a edició: El filòleg David Serrano pel llibre "Jedwabne. Una història universal" (Editorial Base).
Menció especial per als periodistes de La Directa Jesús Rodríguez, Gemma Garcia i David Bou pel reportatge "Un policia s’infiltra tres anys en els moviments populars de Girona".
12aI edició: El periodista i escriptor Albert Llimós pel llibre "Intocables. Quan el poder es transforma en abús" (La Campana).
Menció especial al periodista de La Directa, Jesús Rodríguez, per la sèrie de reportatges "La Copa Amèrica falseja les dades d’audiència i de visitants’.
Mencions per l'Ara i Nació Digital
La convocatòria del Premi Josep Maria Planes va rebre 19 propostes de diversos gèneres i formats, rècord en les tretze edicions del certamen i, en paraules del jurat, "de molta qualitat". Per aquest motiu es va decidir atorgar dues mencions a periodistes de l'Ara i Nació Digital.
Cristina Sàez i Núria Juanico, del diari Ara, són les autores del reportatge "Traspassos de diners, suplantacions i clima de 'terror'", que reconstrueix la marxa de Manel Esteller de l'Institut Josep Carreras. El treball de les dues periodistes va posar al descobert que el prestigiós oncòleg va estar usant diners que no li pertocaven per a la seva pròpia recerca, durant cinc anys.
"És un exemple de periodisme de denúncia", ressalta el jurat, perquè el reportatge se centra en una personalitat rellevant i en una institució reconeguda.
L'altra menció és pel treball "La història no explicada d'Aliança Catalana", un conjunt de reportatges que van publicar Joan Serra Carné, Martí Oliver i el manresà Pere Fontanals a Nació Digital. El trio va posar al descobert la figura poc coneguda del mecenes Eduardo Llaguno, clau per a la creació del partit. La investigació també posa el focus en el paper que juga en la formació Maiol Sanaüja, un altre dels fundadors a l'ombra, les desavinences entre el manresà Oriol Gès i Jordi Aragonès, dos altres noms de pes, i les limitacions de la líder, Sílvia Orriols.
Lliurament de premis i xerrada, el 28 de gener
L'acte d'entrega dels guardons es durà a terme el dimecres 28 de gener, a partir de les 19 h al Casino obert a tothom i presentat pel periodista Marc Canturri. Durant la vetllada, Mar Martí, presidenta de la Demarcació, moderarà una conversa amb Mireia Prats i Joan Torrents, els guanyadors del premi d'enguany.
El jurat està format per Xavier Ginesta, doctor en Periodisme i Comunicació i professor del Departament de Comunicació de la UViC-UCC; Jordi Finestres, biògraf de Planes; Joan Piqué, Cap de Gabinet d’Alcaldia i Comunicació de l’Ajuntament de Manresa; Albert Llimós, guanyador del dotzè Premi Planes; Laura Pinyol, periodista i vicepresidenta del Consell Audiovisual de Catalunya; i Mar Martí.
- Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- Tres cotxes implicats en un accident a l'Eix Transversal a Manresa
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Un funcionari de Lledoners resulta ferit greu en atendre un incendi provocat per un pres de màxim risc
- El ‘monjo vident’, un dels 10 delinqüents més buscats d’Espanya, detingut a Nicaragua per pederàstia
- Terrible accident mortal amb centenars de ferits en descarrilar dos trens a Còrdova