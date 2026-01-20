El documental 'Et faran un home' de 3Cat guanya el Premi Josep Maria Planes d'investigació periodística
Dirigit per Mireia Prats i Joan Torrents, recull testimonis i vivències molt dures de fa més de 30 anys a la mili
ACN
El 13è Premi Josep Maria Planes d'investigació periodística ha reconegut el documental 'Et faran un home', dirigit per Mireia Prats i Joan Torrents. Un equip del programa ‘Sense ficció’ ha recollit testimonis d'homes que durant més de 30 anys han silenciat el malson que van patir a la mili. Agressions físiques, abusos i maltractaments psicològics, tortures i violacions, que han estat ocultes durant més de tres dècades i que, gràcies al treball de denúncia coral, han sortit per primera vegada a la llum. El jurat, per unanimitat, ho ha valorat com una peça periodística "impecable per la seva qualitat i, sobretot, pels testimonis que aporta i perquè aborda des de la profunditat un tema complex".
El jurat del guardó també ha decidit atorgar dues mencions especials. Una per a la investigació del 'Diari Ara', 'Traspassos de diners, suplantacions i clima de terror: reconstrucció de la marxa de Manel Esteller de l'institut Josep Carreras', de Cristina Sàez i Núria Joanico. I una segona menció especial per a 'La història no explicada d'Aliança Catalana’ de Nació Digital, que signen els periodistes Joan Serra Carné, Martí Oliver i Pere Fontanals.
La tretzena edició del premi ha rebut un total de 19 treballs, la més participada de totes, de diferents gèneres i formats, i sobretot de “molta qualitat”, en paraules de tots els membres del jurat. Per aquest motiu, enguany s’ha decidit atorgar les dues mencions especials.
El premi Josep Maria Planes té per objectiu reivindicar el periodisme d’investigació i mantenir viu el llegat i la memòria del manresà, pioner en el periodisme d’investigació a Catalunya (1907-1936). El guardó és convocat per la demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb el suport de l’Ajuntament de Manresa, i està dotat amb 1.000 euros.
El Premi Planes es lliurarà el dimecres 28 de gener a la sala d’actes del Centre Cultural El Casino de Manresa.
