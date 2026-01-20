Míriam Ponsa i Foto Art Manresa celebraran aniversaris amb exposicions al Casino
Els 25 anys de trajectòria de la dissenyadora i els 50 de l'entitat seran objecte de dues grans mostres en els propers mesos
La trajectòria de mig segle de l'entitat Foto Art Manresa i la de 25 anys de la dissenyadora de moda Miriam Ponsa s'explicaran en els propers mesos al Centre Cultural el Casino en les dues grans exposicions previstes abans de l'estiu. La història de Manresa a través dels adhesius, la fauna del Cardener i el maridatge entre joies i vi són algunes de les propostes per a l'Espai 7.
"50 anys de Foto Art Manresa" farà estada a la sala gran del Casino del 6 de febrer al 6 d'abril per commemorar cinc dècades de vida d'un dels col·lectius culturals rellevants de la ciutat. Durant aquest trajecte que es va iniciar el 1976, els socis de l'entitat han viscut la passió per la fotografia combinada amb els avenços tecnològics. Cada any, Foto Art organitza formacions, sortides, xerrades i exposicions, com el concurs de la Festa Major de la ciutat.
Per la seva part, la mostra "Miriam Ponsa. Ofici i activisme. 25 anys de creació conscient" farà un itinerari per la trajectòria de la reconeguda dissenyadora manresana, del 15 de maig al 12 de juliol. L'exposició posarà de manifest les particularitats que singularitzen l'obra de Ponsa, com la combinació de la tradició amb l'experimentació i la creació conscient de la moda.
Els adhesius de Manresa
La sala d'exposicions Espai 7 també acollirà diverses mostres durant la primera meitat de l'any. Del 27 de març al 19 d'abril, s'hi podrà veure "Manresa enganxa", la història de la ciutat entre el 1975 i el 2025 a través dels adhesius que l'han identificat.
"La fauna del Cardener", del 24 d'abril al 10 de maig, aplegarà una selecció d'imatges del fotògraf Jaume Morera que mostren la biodiversitat del Cardener en el tram de l'Anella Verda, incloses les que il·lustren el calendari de Manresa d'aquest 2026.
Del 22 de maig al 7 de juny, la sala estarà reservada per "Set de joia", una mostra que ajuntarà les joies de set creadors de joieria contemporània amb vins de set cellers destacats.
Els premis Modest Francisco i Joan Vilanova
L'Espai 7 hostatja actualment l'exposició del Premi de Fotografia Memorial Modest Francisco, fins a l'1 de febrer. Posteriorment, també hi faran estada les obres del Premi Joan Vilanova de dibuix i gravat (6-21 de febrer), l'Exposició Ràpida de la Llum (22 de febrer-1 de març) i una nova edició de "Refugis. AMiC. Art, mestres i creació" (6-22 de març). A l'inici de l'estiu, del 26 de juny al 19 de juliol, Marc Sellarès ocuparà la sala amb "Un foc creixent", fruit de la concessió del Premi Lacetània a la Projecció Artística en Escultura.
Tres mil llibrets amb la programació
Durant aquests mesos també es faran els cicles Pessics de saviesa, Pessics de vida, Parlem d'Art i Divendres de Ciència.
L'Ajuntament de Manresa ha fet una tirada de tres mil exemplars del llibret amb tota la programació dels diferents espais del Casino, que es poden agafar de forma gratuïta a l'entrada de la casa consistorial, el mateix Casino, l'Oficina de Turisme i altres equipaments culturals, a més de comerços i restaurants.
