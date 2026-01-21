200.000 euros per renovar la climatització, els lavabos i la instal·lació elèctrica de la Plana de l'Om
Després de l'acabament en les millores en l'eficiència energètica del Kursaal, toca la cèntrica sala manresana
Després de l'acabament en les millores en l'eficiència energètica del Kursaal, el capítol d'inversions dels equipaments escènics manresans mira cap a l'Espai Plana de l'Om. Per aquest any, com explicava Jordi Basomba, gerent de Manresana d'Equipaments Escènics (MEES), hi ha previst el canvi de climatització, així com de l’adaptació dels lavabos "a la normativa vigent" i la renovacio de la instal·lació elèctrica de la sala de la Plana. Les màquines de clima, apuntava, no s'han canviat en dècades i de fet "ja ni funcionen". En un parell de mesos, ja s'haurien d'haver instal·lat els nous aparells. La inversió prevista per a totes les millores puja a 200.000 euros. Basomba ho explicava ahir en la presentació del balanç de la programació del 2025 dels teatres manresans.
L'Espai Plana de l'Om és propietat de la Fundació Catalunya-La Pedrera que, des del 2014, cedeix l'ús de l'edifici a l'Ajuntament de Manresa a través de l'empresa municipal Manresana d'Equipaments Escènics (MEES), responsable dels teatres manresans que se'n va fer càrrec des el 2015. Després d'un contracte inicial de dos anys (del 2014 al 2016) que es va prorrogar dos més, el darrer expira el desembre d'aquest 2026, com explicava ahir Basomba. "Ara mateix estem en converses; tenen coneixement de les millores que s'hi faran i la idea és que s'acabi fent una cessió permanent".
Per aquesta cèntrica sala, entre exposicions, xerrades i cursos..., van passar el 2025 18.198 usuaris fora dels espectacles de la programació. En els deu anys que MEES es va fer càrrec de la gestió de l’espai, la sala ha tingut un total de 231.584 usuaris.
I el teatre Conservatori?
I el següent pas, va continuar Basomba, és afrontar "a mig termini" l'estat del Teatre Conservatori: "És un espai fantàstic, per la seva forma (ferradura) i per la seva acústica, ideal per a encabir espectacles per a 300 o 400 persones. El necessitem, per aquest teatre passen anualment entre 30.000 i 40.000 persones". El primer que s'hauria de fer és canviar, va apuntar el gerent de MEES, la caixa escènica, els "elements escenotècnics, barres, focus i els camerinos". Què se n'ha de fer? La Plataforma Amics del Conservatori va obrir el debat el 2018 amb la proposta de convertir l'edifici del Conservatori en un possible Centre de les Arts Escèniques de Manresa un cop ja s'havia decidit per referèndum ciutadà que el Tori no s'enderrocava. El 2028 se celebrarà el 150 aniversari d'aquest teatre.
