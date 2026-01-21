Kursaal 2026: Ja hi ha 32.150 entrades venudes de les 84.000 disponibles
Del prop del centenar de propostes programades aquest semestre, una seixantena tindran entrades a 6 euros per als menors de 30 anys
150 joves veuran, el cap de setmana, "La corona d'espines": "Que els diners no siguin cap impediment perquè vinguin al teatre"
"Hem començat molt bé". Joan Morros, coordinador d'El Galliner, l'entitat que programa als teatres manresans, definia així l'inici d'any del Kursaal en la valoració que, ahir, situava el 2025 com l'any amb més públic i funcions des de la reobertura del teatre, el 2007. Aquest any, pels escenaris passarà "una bona anyada" i ja amb una bona colla espectacles que han exhaurit les entrades. De fet, com explicava Morros, de les aproximadament 84.000 entrades a la venda fins al juny, ja s'han dispensat més de 32.000. El gener ja ha vist penjar el cartell d'entrades esgotades en el tradicional concert de Cap d’Any de la Unió Musical del Bages, la posada en escena de l’obra Gegant protagonitzada per Josep Maria Pou, Assassinat al club d’ImproBarcelona, el concert Joan Baez, la veu que no calla i l’espectacle de màgia La Nit dels Genis.
Aquests han estat muntatges programats aquesta primera quinzena de gener, però al llarg de la temporada hi ha una quinzena de funcions més que ja han fet el ple: a la Sala Gran, 2 de les 3 funcions de la producció de TNC La corona d’espines (aquest cap de setmana), les 3 funcions de la comèdia Pel davant i pel darrera, i les 2 funcions d'Hamlet d’Albert Pla i Peyu, que va qualificar de "l'èxit de la temporada". A la Sala Petita, tampoc no queda paper per a les 2 funcions del monòleg Fills, no deu ser tan difícil de la manresana Míriam Tirado, el monòleg de Roger Coma No ho hauria de fer o el concert de Pablo Abraira. També hi ha exhaurida una funció del monòleg Escocía de Txabi Franquesa, en la 3a edició de la campanya Cap butaca Buida, el 21 de març: ja hi ha una segona sessió a la venda.
Un semestre amb més de 93 propostes
Aquest primer semestre, la temporada tindrà més de 93 propostes per a tots els públics: teatre, òpera, música, circ, dansa i també els cicles que segmenten per edats: Imagina’t, Platea Jove, RBLS i Gent Gran. El teatre Conservatori, sobretot, tornarà a ser l’escenari de concerts de música de cambra, amb l’assessorament del musicòleg manresà Oriol Pérez. Amb els concerts 5 elements -quartet vocal i piano- el 15 de març, el quartet de saxos Kebyart el 19 d’abril. I també el concert que tindrà lloc aquest proper diumenge, 25 de gener a la Plana de l’Om, amb la pianista manresana Pilar López-Carrasco i el clarinetista Josep Sancho. A la Sala Gran del Kursaal el 10 de maig s’hi podrà escoltar La Creació de Haydn i un concert de músiques de cinema a càrrec de la l’Orquestra Simfònica del Vallès.
Quant a música moderna, a la sala gran hi actuaran Ramon Mirabet, Clara Peya, Big Mama Montse, o Manel Camp i Carles Cases, en un concert únic la vigília de la Llum, entre d’altres. També s’hi podrà veure el musical Gaudí, amb música d’Albert Guinovart. Pel que fa a dansa, actuarà a l’escenari de la sala gran el Ballet Flamenc de Barcelona, els Camut Band, Forever Tango o la companyia d’Àngel Duran amb Monument, dins d’una nova edició del Batecs Festival.
En teatre Ai, la misèria ens farà feliços, Göteborg, Els Fills i La paella dels dijous, incloses al Toc de Teatre, i també Grand Canyon, La tempestat, Una festa a Roma o Avui no ploraré.
Picar pedra per portar els joves a teatre
Joan Morros va remarcar la tasca de les entitats que col·laboren en la programació, així com dels col·laboradors de Platea Jove i dels ambaixadors i ambaixadores dels centres de secundària que ajuden a fer difusió de la programació. "Els resultats no són espectaculars en termes absoluts però són importants". Així, va explicar que La corona d'espines la veuran 150 nois i noies menors de 30 anys: "serà el 7 o 8% del public, però ens satisfà".
Aquest 2026, remarcava, "volem fer un pas més pensant en els joves: que els diners no siguin el motiu pel qual no van a teatre". Del prop del centenar de propostes programades el 2026, una seixantena tindran entrades a 6 euros per als menors de 30 anys; 5, a Platea Jove.
Accessibilitat i inclusió social
Des de fa uns anys, el teatre busca que els col·lectius vulnerables tinguin, també, la possibilitat d'accedir al teatre. Així, a través del programa Apropa Cultura, les persones amb diversitat funcional tenen entrades a preus reduïts. A més, la Sala Gran disposa d’un sistema de transmissió del so per a persones amb capacitat auditiva reduïda. Cal demanar en préstec l’aparell i els auriculars a les taquilles del teatre. En determinats espectacles també s'ofereix servei de sobretítols (a totes les òperes, per exemple) i audiodescripció.
