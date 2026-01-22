Música
Celeste Alías surt de l'armari: estrena disc amb el col·lectiu Veus Lliures
La cantant de Sant Joan de Vilatorrada lidera un grup de 13 veus femenines que, des de fa 5 anys, experimenta amb el so de la veu i ara han fet el seu primer enregistrament a l'església de Santa Eugènia de Relat, Avinyó
El passat solstici d’estiu les cantants del col·lectiu Veus Lliures, que lidera la santjoanenca Celeste Alías, van fer un ritual al bosc a Santa Eugènia de Relat (Avinyó) i van acabar fent un petit concert dins de l’església. Les sensacions van ser tant bones que hi van tornar el passat octubre per enregistrar el primer disc d’aquest projecte que, amb cinc anys de trajectòria, situa la veu al centre com a espai d’experimentació i creació col·lectiva. El resultat, que convida a una escolta profunda i immersiva, es titula Relat i es presenta dijous 22 de gener (19 h, 10 euros) a la sala de Teclats del Museu de la Música de Barcelona, situat a L’Auditori.
La reverberació de Relat
En l’excel·lent reverberació que van trobar a l’església de Santa Eugènia de Relat, sumada a l’acollida del guitarrista Santi Careta –que viu i té l’estudi a la rectoria–, i a l’estada que van poder fer a la Fundació La Plana, va gestar-se l’enregistrament del disc. Una part es va gravar a les golfes de la rectoria, un espai més sec, i una altra al temple, assolint «tots els colors que buscàvem». Adrià Serrano, tècnic de so, va acabar de posar-hi la seva sensibilitat, apunta Alías.
La sortida de l’armari
La santoanenca admet que amb el projecte Veus Lliures, en qual assumeix la direcció artística i la conducció, «surto de l’armari, amb la història més conceptual i experimental que he fet mai. Aquí dialoguem a través d’impulsos sonors que interaccionen entre ells. És una altra manera de veure el món i de comunicar-te amb la música. S’ha d’estar molt obert, i és possible que a algunes persones el treball que fem els pugui incomodar. Però també passa als concerts que si, per exemple, fem una improvisació amb sospirs, la gent s’hi senti identificada, perquè són sons que tothom fa. De moment no hem posat mai una paraula a la nostra veu, ho fem tot a través de sons perquè hi ha totes les textures i ja en tenim prou amb aquest univers».
13 cantants professionals
Aquesta idea seva, que actualment aplega 13 dones, cantants professionals, és un cor únic a l’estat espanyol. Només té coneixement d’altres formacions vocals que treballen la improvisació com a base a Amsterdam i a Copenhaguen. Actualment el col·lectiu Veus Lliures el conformen Joana Gomila, Sara Lilu, Yexza Lara, Mariona Sagarra, Diana Palau, Inés Galvan, Selina Worsley, Sandra Artigas, Magda Garre, Anna Tapia, Neus Calaf i Agnès Balfegó. «Totes es dediquen a la veu, totes tenen els seus projectes personals, i depèn del que tenen entre mans poden dedicar més o menys energia al projecte. Són cantants que, com jo, estan en cerca, que no en tenim prou amb la música que composem o interpretem. Anem a cercar tots els racons de la tímbrica de la veu, multiplicada per cadascuna de nosaltres. Ara que ja ens coneixem molt tenim la sensació que, encara que totes estem lliures, estem unides. Escoltem l’energia del grup, com una única força que ens encamina a diferents llocs».
Concerts a la vista
Amb el suport del segell de Sirulita d’Agustí Fernàndez –«que ha cregut en nosaltres»–, Veus Lliures han pogut enregistrar el disc que es presenta el dijous 22 de gener. «Em fa molta il·lusió poder dir que, a banda de cantar boleros, jazz i composicions pròpies, això és el que faig, m’agrada molt aquest univers del so», remarca la cantant santjoanenca, que fa més de 20 anys que fa improvisció lliure. Destaca que aquest any «estant passant coses xules», com els concerts de Veus Lliures que ja hi ha programats al Centre d’Arts Santa Mònica el 5 de març (19 h), on faran un homenatge a les dones del dadaisme, i al festival Lem de música experimental, al maig. A tot plegat s’hi afegeix que, des del passat octubre, Veus Lliures és grup resident del Museu de la Música de Barcelona, a l’Auditori, on té la tasca de fer recerca i desenvolupar un laboratori sonor on la veu és al centre. De fet, és la seu dels assajos que fan, cada 15 dies, en les diferents sales i racons arquitectònics, perquè el treball de Veus Lliures sempre s’ha desplegat en relació directa amb els espais.
El Museu de la Música
A més que Veus Lliures sigui grup resident del Museu de la Música, a l’equipament que dirigeix Jordi Alomar Celeste Alías hi imparteix des de l’any passat el taller Veus en joc, un dissabte al mes. És un taller dirigit a famílies i gent interessada en cantar, «perquè la veu no pot estar a dins d’una vitrina». La santjoanenca, que fa classes al Conservatori del Liceu i imparteix altres tallers, s’ha especialitzat en l’exploració i la improvisació vocal, i ha creat moltes dinàmiques per fer despertsar la veu a les persones. I també al Museu de la Música ha creat un laboratori vocal amb un grup, actualment de 17 cantants, que ja han acabat els seus estudis professionals i que «es fan moltes preguntes i tenen ganes de continuar explorant».
Subscriu-te per seguir llegint
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- Roben a autobusos estacionats a l'estació de Manresa
- La Seu d'Urgell es queda sense escorxador i diversos ramaders es veuen abocats a fer desplaçaments d'uns 100 quilòmetres
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova
- Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat