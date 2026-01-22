Una escultura de Marc Sellarès homenatjarà les víctimes manresanes de la Guerra Civil
Manresa commemora els 90 anys de l'inici de la Guerra Civil amb un ampli programa de Memòria Democràtica, que comença aquest diumenge
La inauguració de "Metralla" clourà els actes el dissabte 18 de juliol a la plaça de la Independència, coincidint amb la data del cop d’estat
Regio7
Manresa commemorarà els 90 anys de l’inici de la Guerra Civil amb un programa que el consistori i l’Associació Memòria i Història de Manresase han centrat en l’aixecament militar contra el Govern de la Segona República i la repressió franquista. Els actes centrals de gener recordaran els 87 anys dels bombardeigs feixistes sobre la ciutat i les víctimes de l’Holocaust. El febrer s'estrenarà l’espectacle musical i escènic La modernitat d’Amat-Piniella i el juliol s'inaugurarà l’escultura Metralla de l'artista bagenc Marc Sellarès.
El tret de sortida del programa es farà aquest diumenge, a les 11 del matí, la sala d’actes del Centre Cultural el Casino, que acollirà la projecció del documental Viure en una dictadura. Els primers anys del franquisme a Manresa (1939-1959), una obra de l’Associació Memòria i Història de Manresa que van signar Joaquim Aloy, Jorge Caballero, Laura Casaponsa i Pere Gasol. A les 12 del migdia s’organitzarà una jornada de portes obertes al refugi de la Renaixença, testimoni directe de la protecció civil davant els atacs aeris i lloc d’homenatge permanent a les víctimes dels bombardejos.
Dimarts vinent, Manresa se sumarà a la commemoració mundial de l'Holocaust amb tres accions coordinades per homenatjar els deportats manresans als camps nazis. Durant tot el dia (de 10 h a 20 h), es farà la lectura pública de K.L. Reich, l’obra cabdal de Joaquim Amat-Piniella a les biblioteques Casino i Ateneu. Els voluntaris poden inscriure’s a través del web de les Biblioteques de Manresa.
També hi haurà una conferència de René Pacheco, arqueòleg forense especialista en la recerca de persones desaparegudes. L’expert oferirà la ponència Trencant el silenci: la recuperació de les víctimes del franquisme a les 12.15 h a l’Espai Plana de l’Om, dirigida a l’alumnat del Projecte Manresa-Mauthausen. I a les 13.30 h, davant l’escultura d’Amat-Piniella al Casino, es farà l’acte institucional i l’homenatge a les persones deportades que van patir l’horror nazi després de l’exili a França.
El jazz i Amat i Piniella
Més enllà del gener, el programa inclourà activitats destacades com l’espectacle musical i escènic La modernitat d’Amat-Piniella, que recrearà dissabte 14 de febrer a les set de la tarda, a l'Espai Plana de l’Om, la seva històrica conferència sobre el jazz de 1932. Serà la cloenda dels actes de commemoració dels 50 anys de la mort de l’escriptor manresà que es va iniciar el 3 d’agost de 2024.
Entre els mesos de gener i maig hi haurà visites guiades concertades al refugi antiaeri del Grup Escolar Renaixença adreçades especialment als centres educatius de secundària de Manresa però també a altres grups de joves o col·lectius de persones amb necessitats especials o amb interessos específics sobre el tema. Aquestes visites guiades es poden sol·licitar al Museu de Manresa.
Resistents i Deportades
D’altra banda, a l’entorn del 5 de maig, Manresa commemorarà el Dia d’homenatge a les persones deportades i mortes als camps de concentració i a totes les víctimes del nazisme amb un programa d’actes destacat. A primers de maig, les biblioteques de Manresa acolliran l’exposició Resistents i Deportades, una producció de l’Amical de Mauthausen que posa rostre i història a les dones que van patir la repressió nazi. En aquest mateix sentit, el dimarts 5 de maig a les 19 h, el Centre Cultural el Casino serà la seu d’una conferència dedicada al paper actiu de les dones en la defensa de la República. Aquesta acció vol reconèixer i mantenir viva la memòria de les lluitadores que van esdevenir víctimes del feixisme pel seu compromís polític, i es porta a terme amb la col·laboració de l’Amical de Mauthausen.
Escultura a la plaça de la Independència
El programa de Memòria Democràtica d’enguany viurà un dels seus moments més emotius el dissabte 18 de juliol, coincidint amb la data del cop d’estat militar contra la Segona República. En un acte de reconeixement i homenatge a totes les víctimes manresanes de la Guerra Civil, s’inaugurarà a la plaça de la Independència l’escultura Metralla, una obra de l’artista Marc Sellarès dedicada a la memòria col·lectiva i al record de qui va patir el conflicte. Aquesta escultura tornarà a ser el centre de l’activitat el dijous 15 d’octubre, Dia Nacional en Memòria de les Víctimes de la Guerra Civil i de la repressió de la dictadura franquista. Durant la jornada es preveu una conferència sobre el cost humà de la Guerra Civil a Manresa i un acte d’homenatge a totes aquestes víctimes davant del monument.
Tots els actes compten amb la col·laboració de diverses entitats com l’Associació Memòria i Història de Manresa, l’Amical de Mauthausen i els centres educatius del Projecte Manresa-Mauthausen, i amb el suport del Memorial Democràtic i la Diputació de Barcelona
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
- Botiguers del carrer Guimerà de Manresa lamenten l’efecte negatiu en les vendes de les obres al vial
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova