Gairebé el 70% dels catalans llegeixen per oci en el seu temps lliure, la xifra més alta des del 2012
Catalunya és la tercera comunitat amb més lectors per oci de tot l’Estat per darrere de Madrid i Navarra
Pau Cortina (ACN)
El 69,5% dels catalans llegeixen en el seu temps lliure, segons el Baròmetre d’Hàbits de Lectura i Compra de Llibres a Espanya 2025. Aquest és el percentatge més alt recollit des de l’any 2012 per aquest informe de la Federació de Gremis d’Editors de tot l’Estat, i situa Catalunya com la tercera comunitat autònoma amb més lectors per oci de tot l’Estat, només per darrere de Madrid (72,8%) i Navarra (70,1%). A escala estatal, els lectors que llegeixen per oci en el seu temps lliure també van a l’alça i arriben ara al 66,2% de tota la població. En el cas dels joves espanyols d’entre 14 i 24 anys, la xifra s’eleva fins a gairebé el 77%.
L’any passat l’índex de lectors per oci en el seu temps lliure a Catalunya es va situar en el 68,9%, creixent 0,7 punts respecte a l’anterior, i enguany arriba al 69,5% dels ciutadans, un nou increment de 0,5 punts que fa que la xifra s’apropi ja al 70% de la ciutadania. L’any 2012, quan es va començar a publicar el Baròmetre, el percentatge era sensiblement més baix, ja que no s’arribava al 60% de la població.
Actualment, Catalunya és la tercera comunitat amb més lectors en temps d’oci respecte de la seva població. Només Madrid i Navarra la superen. En aquest sentit, se situa per sobre de la mitjana espanyola (66,2%, dos punts més que el 2024) i a força més distància de comunitats com Extremadura (la que presenta el percentatge més baix, amb un 59,8%), les Balears (62,1%) o el País Valencià (64,4%).
Perfil del lector a Espanya
Amb dades en aquest cas només del conjunt de l’Estat, el Baròmetre mostra un any més les diferències en l'índex de lectura que existeixen entre la població femenina (72,3%) i masculina (59,8%), així com en funció de l’edat. En aquest aspecte, són les persones d’entre 14 i 24 les que més llegeixen en el seu temps d’oci, amb gairebé un 77% l’any 2025, per davant del grup de 25 a 64 anys (67%) i dels majors de 65 (58%).
D’altra banda, el Baròmetre constata el repunt de la lectura en suport digital, que assoleix per primera vegada un terç dels lectors (33,2%) i encadena tres anys de creixement després d’haver-se estancat entorn del 30% la segona meitat de la segona dècada del segle, concretament a partir del 2017.
