Jordi Savall guanya el premi Ernst Von Siemens de l'Acadèmia de Belles Arts de Baviera
L'artista d'Igualada rebrà la distinció en una cerimònia el 23 de maig a Múnic
ACN
El músic Jordi Savall ha guanyat el premi internacional Erns Von Siemens que atorga l'Acadèmia de Belles Arts de Baviera. L'artista d'Igualada entra així a la llista d'un guardó que s'atorga des del 1974 i que han rebut noms destacats del món de la música com Herbert von Karajan, Leonard Bernstein, Benjamin Britten, Pierre Boulez o Anne-Sophie Mutter. La distinció honora un compositor, intèrpret o musicòleg hagi fet una contribució distingida al món de la música. Està dotat amb 250.000 euros. La cerimònia d'entrega del premi tindrà lloc el 23 de maig a Múnic, i Savall hi dirigirà un concert amb Hespèrion XXI i La Capella Reial de Catalunya.
Els responsables dels guardons asseguren al seu web que Jordi Savall és "una de les personalitats musicals més versàtils de la seva generació". Alhora destaquen que "durant més de cinquanta anys, ha rescatat joies musicals de l'oblit i la negligència, i les ha retornat al gaudi de tothom".
Investigador "incansable" de la música antiga, interpreta el repertori com a músic i com a director d'orquestra. Les activitats com a concertista, professor, investigador i creador de nous projectes musicals i culturals l'han convertit en una "figura destacada en la revaloració de la música històrica".
