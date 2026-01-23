69a Innocentada
Robert Canet en el seu debut com autor de la Innocentada de Manresa: "És entrar per la porta gran"
Amb la direcció de Jordi Gener, la comèdia «Cossos Sants. El retorn» és el títol de la 69a Innocentada, que avui s’estrena al teatre Conservatori
El muntatge, que es veurà en sis funcions repartides en dos caps de setmana, vol fer honor a l’esperit de farsa manresana | El cos de ball el dirigeix Marta Gros
«El públic de Manresa se sent la Innocentada molt seva així que ara l’expectativa és saber com serà la rebuda. Si és bona serà molt bona i si no...» Amb un somriure i «molts nervis», Robert Canet Torres (Manresa, 2004) esperava dimecres al vespre l’inici de l’assaig de Cossos Sants. El retorn, al teatre Conservatori, mentre l’elenc es maquillava i algunes de les ballarines del cos de dansa, de l’Esbart Manresà de l’ACB, refrescaven els moviments de la primera coreografia. Canet és l’autor de la 69a Innocentada, que s’estrena aquest divendres al Tori.
«Ni en els meus millors somnis hauria pensat que la primera producció que estrenaria seria la farsa manresana per excel·lència. Per a mi, és entrar per la porta gran, amb molt de respecte, però amb molta il·lusió». Estudiant de periodisme a la UAB, Canet ha fet teatre a l’aula del Kursaal i als Carlins, però el món de la dramatúrgia el va «descobrir» fa poc més d’un any. Una descoberta que ja li ha valgut el darrer Premi El Galliner de textos teatral dels Lacetània i, ara, signar la Innocentada.
Explica que després de veure el muntatge de l’any passat, on es declavama la corranda «Manresans, lladres, pillos i gormands; / que ens heu pres els Cossos Sants...», que els santfruitosencs dediquen als veïns de la capital del Bages, va pensar que no tothom sabia què hi ha darrere de la Festa Major de Manresa: per què se celebra a finals d’agost i per què està lligada a aquesta cita. I va començar a «tibar del fil» per construir un relat emmarcat en una comèdia d’embolics estripada. Una farsa tan manresana com la Innocentada.
Hereu i reconegut dos cops als Lacetània
Estudiant de periodisme, Robert Canet va ser Hereu de Manresa 2022 i participa activament en diverses entitats manresanes. Accèssit als Jocs Florals Escolars de Catalunya, fa dos anys va rebre el Premi Josep Maria Aloy de Narrativa Jove dels mateixos Lacetània.
Cossos Sants. El retorn, que planteja que passaria si Sant Fruitós decidís ‘recuperar’ les relíquies sis segles després, «beu del folklore, de les tradicions manresanes, de les rivalitats amb les altres ciutats. Beu de qui som o d’on venim. És una absoluta farsa del manresanisme perquè l’essència primera d’aquesta obra és riure’ns de nosaltres mateixos», remarca.
Què n’espera? «Que el públic rigui molt durant la funció i que aprengui, també. Hi ha molt desconeixement de les nostres tradicions. I si en alguna funció exhaurim localitats... seria un somni». Encara que tots els personatges són com «fills», Canet en destaca dos: la Serafina (que interpreta la Fina Tapias) i que és qui «delira més»; i el personatge que fa el Jordi Segon, («no puc dir el nom»), que és «fruit d’un accident, en la primera versió no hi era, i és sorprenent».
Convençut que el director, Jordi Gener, «ha fet millors els personatges», Cossos Sants. El retorn ho té tot a punt per embolicar la troca al Conservatori en les seves sis funcions. Amb relíquies, surrealisme i humor en un bar de mala mort.
LA PRIMERA VEGADA DE...
Mar Guerrero i Adrià Pesarrodona: el debut dels dos ‘nebots’ adolescents
Mar Guerrero (Navarcles, 2011) i Adrià Pesarrodona (Sant Joan, 2012), de 14 i 13 anys, són els intèrprets més joves de la nova Innocentada. S’estrenen en la farsa manresana com l’Agnès i el Maurici (uns noms molt de ‘cossos sants’...) Són els ‘nebots’ de Barcelona. El seu ‘tiet’ explicarà el perquè la Festa Major de Manresa se celebra en la data que se celebra i començarà l’embolic. Tots dos coneixien la Innocentada com a espectadors i tots dos havien tingut de professor el director del muntatge, Jordi Gener, que els va demanar si volien participar-hi. Ni la Mar ni l’Adrià es van fer pregar: «vam dir sí immediatament. A l’obra són dos germans bessons, «pijos», defineix l’Adrià, d’aquells adolescents «repel·lents», com rebla la Mar, que «sembla que ho saben tot: l’Agnès no és tan diferent de mi», riuen i l’Adrià «pregunta més». L’un i l’altra tenen molt clar és que Cossos Sants. El retorn és una comèdia «molt divertida», que «fer riure» és difícil i que, tot i els nervis, esperen amb moltes ganes «l’estrena».
Queralt Navarro: «M’agrada molt estar a l’escenari»
Queralt Navarro (Manresa, 2006), també afronta la seva primera Innocentada. Forma part de l’Esbart Manresà i, per tant, del cos de ball de la farsa manresana. «Sempre havia vingut a veure l’obra perquè ballaven els grans» i, enguany, serà ella la que s’estreni a l’escenari. De les cinc coreografies, explica que la ‘hip-hopera’ és la que li ha resultat més complicada: «jo vinc de la dansa tradicional». Però, remarca, «ho estic gaudint molt perquè m’agrada molt estar a l’escenari»
Oriol Miras, una estrena que fa «molta il·lusió»
Oriol Miras (Manresa, 2006) també assenyala el director Jordi Gener com el «culpable» que s’estreni en la Innocentada. Actor amb l’elenc del Poble Nou i el Lluquet dels Pastorets d’Els Carlins, farà de Ferran ‘el sacrificat’. «Que em fitxin per la Innocentada, l’obra manresana per excel·lència em fa molta il·lusió». El seu personatge, diu, «surt al final del muntatge. És un paper petit però la seva entrada és molt divertida. El públic sortirà amb un somriure d’orella a orella».
QUI ÉS QUI?
Els actors i actrius
En primer terme, d’esquerra a dreta, Maribel Montardit Bohigas, Joan Domènech Sala, Adrià Pesarrodona Ramírez, Mar Guerrero Carrasco, Fina Tapias Caus i Txell Vall Ferrer. En segon terme, d’esquerra a dreta, Xavier Gamisans Noguera, Oriol Miras Segon, Montse Segon Armengol, Nèlia Rincón Coronado. H falta l’Andrea Alcaraz Ceballos.
El cos de ball
A dalt, d’esquerra a dreta, Sònia Serra Vila, Ivet Martell Solé, Queralt Navarro Lupón, Marta Gros Creus, Júlia Juncadella Panadès. En primer terme, d’esquerra a dreta, Sara Carreras Llorens, Aina Guitart Pujol i Mariona Gómez Soleda. El cos de ball , vestit per a la primera de les cinc coreografies, el completa un ballarí, Xavier Serra Vila. La direcció coreogràfica és de la Marta Gros.
La Comissió de la Innocentada
D’esquerra a dreta, Jordi Gener Soto (director de l’obra), Marta Gros Creus (directora coreogràfica), Txell Vall Ferrer, Júlia Juncadella Panadès, Aina Guitart Pujol, Dolors Baró Huguet i Ferran Esquirol Recasens. En la imatge falta l’Adrià Guitart Pujol. L’organització de la Innocentada és de l’Agrupació Cultural del Bages.
