El Tradicionàrius reivindica el llegat musical del sallentí Jordi Fàbregas
En el cinquè aniversari de la mort del bagenc, el certamen que va impulsar homenatjarà aquest divendres la figura de qui va ser un nom clau en la recuperació de la música popular catalana
Regio7
«La seva mirada cap a les músiques tradicionals ha estat més la d’atiar el foc que la de venerar les cendres. I aquest foc, en el cas del Jordi, no era pas només brasa: també era espurna, provocació i un punt de gamberrisme creatiu. Perquè si una cosa el feia únic era la capacitat d’agafar la tradició per les banyes i portar-la fins a llocs inesperats, sense por d’experimentar, de fer-la ballar o de fer-la trontollar». Així defineixen els responsables del Tradicionàrius la figura del sallentí Jordi Fàbregas, impulsor del festival (1988) i del CAT Centre Artesà Tradicionàrius (1993), que moria el 20 de gener del 2021, a 69 anys, i que serà homenatjat pel festival aquest divendres.
El món del folk i la recuperació de la música popular catalana en les darreres cinc dècades no s’entenen sense aquest músic sallentí, referent per la música tradicional i d’arrel catalana. És per això que el Festival Folk Internacional Tradicionàrius (TRÀD) li dedica un concert per remarcar el seu llegat i la seva «atrevida» mirada. Titulat Faroner al Cap de Creus, campaner a Taüll, el concert parteix d’una revisió del repertori que tenia a veure amb el Pirineu, a través dels grups que va impulsar el sallentí, com Coses, la Murga, Primera Nota o El Pont d’Arcalís. La intenció, apunten els organitzadors, és «revisitar aquelles peces no només com a memòria, sinó com a matèria viva: com ell les hauria volgut, obertes, lliures i amb el punt d’audàcia que el feia inconfusible». Un repàs traslladat al dia d’avui.
El concert tindrà lloc a l’escenari del CAT Tradicionàrius i el protagonitzaran Andreu Peral (veu i guitarra), el navarclí Josep Cordobés (bateria), Carla González (contrabaix), Chiara Giani (guitarra i mandolines), Liv Hallum (acordió diatònic) i Manu Sabaté en la direcció musical, gralla, tenora i clarinet baix. Sabaté, amb Anaïs Falcó i Andrea Moliner formen l’equip que dirigeix actualment el Tradicionàrius. El festival celebra enguany la seva 39a edició amb una programació que, fins al 27 de març, suma més de 50 activitats al voltant de la música d’arrel tradicional amb la intenció de posar el focus en les «llengües parlades, musicals i ballades» vinculades al Pirineu, amb propostes d’Occitània, el País Basc, l’Aragó i els Països Catalans.
Artur Blasco i Cati Plana
El santpedorenc Artur Blasco, de 92 anys, l’investigador i divulgador de referència de la música popular del Pirineu català i fundador amb Jordi Fàbregas d’El Pont d’Arcalís, serà, també, un dels protagonistes d’aquesta edició. Actuarà el 13 de març amb la professora i intèrpret d’acordió diatònic, Cati Plana. Al Tradicionàrius presentaran 2 Històries, un projecte basat en els treballs de recerca, en l’àmbit del Pirineu, que Artur Blasco va recollir en l’obra A peu pels camins del cançoner i en els seus treballs de recuperació de l’acordió diatònic en la dècada dels anys 60. Amb Plana a l’acordió diatònic i amb Blasco a la veu, acordió diatònic, rebequet, guitarró, guitarra, canya esquerdada i culleres.
Vincles ‘mediterranis’
Entre els participants d’aquesta edició, noms ben presents en la Fira Mediterrània, com l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya (OMAC), nascuda el 2019 sota l’empara de l’Obrador d’Arrel del certamen manresà. Van obrir el TRÀD i hi tornen el 22 de febrer amb Carmen Consoli, a Paral·lel 62; també, Sorguen, el grup de folk urgellenc guanyador del XVIII Concurs Sons de la Mediterrània (27 de febrer, al CAT) i dues de les formacions que més petjada van deixar en la darrera fira:el duet occità Cocanha, que presentarà de nou les cançons del pròxim disc, Flame Folclòre (6 de març al CAT) i, L’Arannà, el duet eivissenc-català de pop electrònic experimental, un dels ‘hits’ de la darrera Fira Mediterrània, que presentarà al Tràd d’Autor Turmarí.
Jordi Fàbregas Canadell
Músic i activista cultural sallentí, Jordi Fàbregas Canadell nascut el 1951, moria el 20 de gener del 2021, als 69 anys, d’una afecció cardíaca. Impulsor del festival Tradicionàrius (1988) i del CAT Centre Artesà Tradicionàrius (1993), del qual va ser el director fins al 2020, el sallentí va crear, el 1973, l’històric grup Coses. Els grups de folk La Murga (1980), pioners en la reelaboració de la música tradicional a Catalunya, i Primera Nota (1987) van ser altres projectes del sallentí, que, el 1990, amb Artur Blasco, Isidre Pelàez i Eduard Casals va crear El Pont d’Arcalís, grup de referència de la cançó tradicional dels Pirineus.
