"L'hora dels depredadors": El caos alimenta l'autoritarisme
L'autor de l'aclamada novel·la "El mag del Kremlin" alerta de la confluència d'interessos entre els dirigents autoritaris i els magnats tecnològics
A principis de març, arribarà als cinemes la versió fílmica del llibre «El mag del Kremlin», que novel·la l’ascens de Putin al poder. L’autor d’aquesta magnífica ficció, Giuliano da Empoli, és conseller polític, va assessorar el primer ministre italià Matteo Renzi, i s’erigeix en un espectador privilegiat de què es cou entre els bastidors de l’alta política. L’escriptor d’origen italià i suís signa «L’hora dels depredadors», un text entre l’assaig i la crònica que certifica la substitució descontrolada de l’ordre liberal democràtic pel caos que tant beneficia l’aliança entre els dirigents autoritaris i els magnats dels gegants tecnològics. En el caos, són aquests darrers els que assalten el poder.
"L'hora dels depredadors"
Giuliano Da Empoli
Edicions 62
19,90 euros / 152 pàgines
Actualitat, política
Traducció: Josep M. Pinto
Da Empoli viatja de l’ONU a l’Aràbia del maquiavèl·lic Mohammed bin Salman i el que podria ser un tractat de geopolítica vivencial esdevé un toc d’alerta contra «els conquistadors de la tech» perquè «han decidit alliberar-se de les antigues elits polítiques». L’autor avisa: «tot el que estem acostumats a considerar l’eix central de les nostres democràcies, quedarà escombrat». En l’hora dels depredadors, «els Musk i els Zuckerbergs» tenen «una filosofia de vida» que «no es basa en la gestió competent del que existeix, sinó més aviat en les ganes de fotre-ho tot enlaire».
MÉS NOVETATS
"Missitàlia"
Claudia Durastanti
L’Altra Editorial
21,90 euros / 344 pàgines
Novel·la
Traducció de Mercè Ubach
L’Amalia és una dona d’esperit inquiet que converteix casa seva en un refugi de fugitius i noies sense família, en els anys de la Unificació italiana. L’Ada, un segle més tard, és una periodista que investiga la bruixeria. El 2051, una dona treball classificant les restes del passat.
"L'última trucada"
Gerard López Fageda
Més Llibres
20,95 euros / 208 pàgines
Novel·la
Un oient malcarat truca a un programa de ràdio que porten una productora amb maldecap i un presentador que es creu una estrella. L’oient comença a explicar coses que no hauria de saber i prediu successos. Les audiències es comencen a enlairar i el país s’incendia.
"El regreso de los exiliados"
Elisabeth De Waal
Libros del Asteroide
22,95 euros / 312 pàgines
Novel·la
Traducció de Celia Filipetto
Viena intenta recuperar el pols després de la 2a Guerra Mundial, a principi dels 50. La capital austríaca és una ciutat en runes en la qual conviuen els qui intenten refer la seva vida amb els que han tingut més sort. I amb tots els qui arriben a una de les grans urbs europees.
"Saviesa"
Paul Verlaine
LaBreu Edicions
17 euros / 218 pàgines
Poesia
Traducció de Marta Pasqual
En el 130è aniversari de la seva mort, LaBreu publica, en traducció de Marta Pasqual, el cinquè recull poètic de Verlaine, el primer d’una trilogia religiosa. El llibre és el testimoni literari de la conversió de Verlaine a la fe catòlica, en un moment vital molt complicat.
"10 anècdotes per descobrir la medicina"
Albert Altés Hernández
Parcir
23 euros / 296 pàgines
Medicina, història
L’autor proposa un viatge per l’evolució de la pràctica de la medicina en l’època contemporània. Un llibre que vol aclarir conceptes erronis, desmitificar falses creences i donar confiança al lector.
"El gran llibre de la calçotada"
Diversos autors
Cossetània
38,50 euros / 272 pàgines
Cuina i gastronomia
Volum amb vocació enciclopèdica al voltant de diverses facetes que conflueixen en la calçotada, des de la gastronomia al ritual de trobada comunitària passant per l’atracció turística i el suport a l’activitat agrícola. Dinou autors i un grapat de receptes de grans cuiners.
"El hombre que podía hacer milagros"
José Luis Munuera
Astiberri
18 euros / 72 pàgines
Còmic
Basat en un conte d’H. G. Wells, aquesta és la història del George McWhirter Fotheringay, un home sense imaginació ni ambició que un dia descobreix que té el poder de fer petits prodigis insignificants. Un dia, però, topa amb la policia.
"Nova Enciclopèdia Britannica per a nois i noies"
Christopher Lloyd
Base
40 euros / 432 pàgines
Infantil i juvenil
La firma de més de cent experts i més de mil imatges donen cos a aquesta versió per al públic jove de la prestigiosa Enciclopèdia Britànica, en un sol volum i ordenada cronològicament.
