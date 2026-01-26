Sant Fruitós inicia aquest dimarts un cicle per recordar els deportats als camps nazis
Alumnes del Gerbert d'Aurillac i usuaris del Centre Ocupacional La Sagrera participaran en l'homenatge a les víctimes de l'Holocaust
Un homenatge als deportats als camps d'extermini nazis obre avui la 7a edició del cicle "Recordar per no oblidar" a Sant Fruitós de Bages. Amb motiu del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust, se celebrarà demà dimarts, 27 de gener, a les 12 h, un acte de record dels deportats a l'Espai de la Memòria de les Víctimes de l'Holocaust, amb la participació de l'alumnat de l'Institut Gerbert d'Aurillac i dels usuaris del Centre Ocupacional La Sagrera.
La localitat del pla de Bages dedica un any més un cicle d'activitats per no perdre la memòria del que va significar la deportació i l'extermini als camps. En la trobada inicial de demà dimarts, els alumnes pintaran un mural com a acte col·lectiu de record i reflexió.
La següent activitat està prevista per al 4 de març (12 h), amb la inauguració a la biblioteca de l'exposició "Els camps de concentració d’Espanya: la xarxa de l’horror franquista”, que estarà oberta fins al 4 d’abril.
L’endemà, 5 de març, es farà a la mateixa biblioteca un club de lectura de la novel·la "Rua de captius", de Francesc Grau i Viader (1920-1997), que hi relata la seva vivència com a deportat. L'obra planteja des de la mirada literària la vida als camps, la deshumanització dels presoners i la lluita diària per la supervivència i la dignitat.
El cicle "Sant Fruitós i els camps d’extermini nazis. Recordar per no oblidar" està coorganitzat per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, l’entitat Amical de Mauthausen i l’Institut Gerbert d’Aurillac.
