Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
La reconeguda instrumentista i docent ha traspassat aquest dimarts a l'edat de 69 anys
La cerimònia de comiat tindrà lloc demà dimecres a les 15.30 h al Nou Tanatori Manresa
Dolors Casas i Pujol ha mort aquest dimarts a 69 anys, després de patir una llarga lluita de nou anys contra el càncer. Nascuda a Sallent i veïna de Manresa des dels 9, la Dolors formava part d'una família de músics de la qual ella mateixa n'era una destacada instrumentista i docent. La vetlla té lloc avui de 18 a 20 h i demà dimecres de 10 a 13 h. La cerimònia de comiat se celebrarà també aquest dimecres, a les 15.30 h al Nou Tanatori Manresa (Mémora), ubicat a la zona del Congost.
Una dona compromesa amb la música
La trajectòria de Dolors Casas i Pujol, que hauria fet 70 anys el proper mes de març, va estar sempre vinculada a la música i l'ensenyament. La bagenca va ser una de les fundadores de l'escola Esclat de Manresa, ara fa mig segle, i en va ser docent. A partir del 1982, va exercir com a professora de violí al Conservatori Municipal de Música de Manresa. A finals de 1975, Casas va ser una de les impulsores de l'Obrador Instrumental del Bages, iniciativa d'un grup de músics joves de Manresa i comarca que assajaven a casa seva, al carrer Tres Roures, on encara viu la seva mare, l'Angelina Pujol, que la setmana vinent en farà 102.
Precisament va ser la mare qui, quan encara no tenia ni quatre anys, li va ensenyar les primeres notes musicals, pas previ a fer els estudis de piano i violí al Conservatori.
A més de docent, la Dolors Casas i Pujol va acompanyar el grup Coses, Celdoni Fonoll, el grup Barbaroig i va participar en algunes actuacions de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), l'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) i l'orquestra Gonçal Comelles.
Família i cultura
La Dolors era la germana del destacat compositor i pianista Carles Cases i es va casar -al juliol farà cinquanta anys- amb l'activista cultural Joan Morros i Torné. Tenen dues filles, la Núria i la Marta, i dos nets, el Martí i la Júlia. La darrera vegada que Casas va sortir del seu domicili va ser ara fa unes setmanes, el 16 de desembre, per acompanyar el Joan en l'acte de lliurament de la Medalla del Mèrit Cultural de la ciutat, al saló de Plens de l’Ajuntament de Manresa.
