Arriba als cinemes l’esperada 'Marty Supreme’, protagonitzada pel premiat Timothée Chalamet
Dave Bautista i Jason Momoa protagonitzen ‘Los hermanos demolición’ a Prime Video i els ‘Bridgerton’ tornen a Netflix
ACN
Avalada per nominacions i premis, arriba aquest divendres als cinemes 'Marty Supreme’, dirigida per Josh Safdie i protagonitzada per Timothée Chalamet. L’actor es posa a la pell de Marty Mauser, un jugador de ping-pong amb una ambició desmesurada. També destaquen a la cartellera el retorn de l’univers de la sèrie ’Aída’ amb la pel·lícula ‘Aída y vuelta’, dirigida per Paco León, i ‘Send help (Enviad ayuda)’, de Sam Raimi. En plataformes, Dave Bautista i Jason Momoa protagonitzen la comèdia d’acció ‘Los hermanos demolición’ a Prime Video; els populars ‘Bridgerton’ tornen a Netflix amb la quarta temporada i Disney+ estrena ‘Wonder man’, centrada en l’actor de Hollywood Simon Williams.
'Marty Supreme’
‘Marty Supreme’ ha aconseguit nou nominacions als premis Oscar, incloent-hi la de millor pel·lícula i millor actor per a Timothée Chalamet, i va rebre el premi al millor actor als Globus d’Or i als Critics Choice Awards. Josh Safdie signa el seu primer treball en solitari com a director d’aquest film sobre Marty Mauser, un jove jugador de ping-pong amb una ambició desmesurada, que està disposat a tot per fer realitat el seu somni. Amb ajuda, entre d’altres de l’estrella de cinema Carol Dunne, interpretada per Gwyneth Paltrow, demostrarà al món la seva grandesa. El personatge protagonista està inspirat lliurement en Marty Reisman.
‘Aída y vuelta’
La sèrie ‘Aída’ va tenir molt èxit sumant grans xifres d’audiència. Ara la pel·lícula ‘Aída y vuelta’ aborda el rodatge d’un capítol de la sèrie amb trames que transcorren dins de la ficció amb els personatges d’’Aída’ com fora d’ella amb els mateixos actors i les seves relacions. Tot això dona peu a reflexionar sobre temes com els límits de l’humor, el treball del còmic i la fama. El repartiment principal reuneix a Carmen Machi, Miren Ibarguren, Mariano Peña, Eduardo Casanova, Pepe Viyuela, Melani Olivares, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa, David Castillo, Marisol Ayuso, Pepa Rus, Óscar Reyes i Adrián Gordillo.
‘Send help (Enviad ayuda)’
Torna als cinemes el director Sam Raimi amb ‘Send help (Enviad ayuda)’, cinta protagonitzada per Rachel McAdams, Dylan O'Brien, Edyll Ismail, Dennis Haysbert, Xavier Samuel i Chris Pang. Linda Liddle (Rachel McAdams) i Bradley Preston (Dylan O'Brien), són dos companys de feina que es troben abandonats en una illa deserta després de ser els dos únics supervivents d’un accident aeri. A l'illa, han de superar les diferències del passat i treballar junts per sobreviure.
‘La lucha’
Dirigida per José Alayón i protagonitzada per Yazmina Estupiñán, Tomasín Padrón i Sara Cano, s’estrena el film ‘La lucha’. A Fuerteventura, el Miguel i la seva filla Mariana intenten refer les seves vides després de la mort de la seva mare. La lluita canària es converteix en el seu refugi i una forma de resistència. Però quan el cos del Miguel comença a fallar, la Mariana, impulsada per la ràbia, desafia les normes de l’esport i el seu fràgil equilibri trontollarà.
‘La chica zurda’
S’estrena també aquesta setmana ‘La chica zurda’, dirigida per Shih-Ching Tsou amb un repartiment encapçalat per Janel Tsai, Nina Ye i Shi-Yuan Ma. Una mare soltera i les seves dues filles es muden a Taipei per començar de nou en un mercat nocturn, enfrontant desafiaments econòmics i familiars. L’advertiment de l’avi a la filla petita desencadena una cadena de secrets generacionals que els canviarà la vida.
‘Franz Kafka’
La pel·lícula, dirigida per Agnieszka Holland, dramatitza la vida de Franz Kafka, des de la seva infància a la Praga prèvia a la Primera Guerra Mundial fins a la seva mort. Explora els seus conflictes interns, relacions complexes i la lluita creativa que van definir la seva obra i llegat literari.
‘Melania’
El documental ‘Melania’, dirigit per Brett Ratner, segueix Melania Trump, esposa de Donald Trump, en els 20 dies previs a la investidura presidencial de 2025, mostrant els seus preparatius i la mudança a la Casa Blanca. Amb imatges inèdites de reunions i moments privats, revela els desafiaments i l’impacte personal d’assumir aquest paper.
‘Bertolucci: Nuestra magnífica obsesión'
El documental ‘Bertolucci: Nuestra magnífica obsesión’, de Marco Spagnoli, recorre la vida i obra de Bernardo Bertolucci, destacant la seva influència en el cinema italià i internacional i en generacions de directors. Amb material d’arxiu inèdit, mostra l’ambient creatiu del seu equip, els èxits del qual inclouen premis Oscar i moments memorables en la història del cinema.
‘Hombre bala’
‘Hombre bala’, de la directora Anuska Ariztimuño, és un documental que repassa quatre dècades de carrera musical i la vida personal de Mikel Erentxun, combinant records, cançons i reflexions íntimes.
Plataformes (del 28 de gener al 3 de febrer)
Nova entrega de 'Trigger point' a Movistar Plus+
Movistar Plus+ incorpora el 29 de gener la tercera temporada completa de ‘Trigger Point: fuera de control’ (sis episodis). La nova entrega torna a posar al centre l’especialista en explosius Lana Washington, que amb el seu equip investiga una amenaça de bomba en un taxi negre londinenc abandonat en un polígon industrial. Després de diversos atacs terroristes, el cas pren un gir inquietant quan descobreixen que s’enfronten a una venjança personal. La sèrie està protagonitzada per Vicky McClure.
Prime Video aposta per ‘Los hermanos demolición’
Prime Video estrena el 28 de gener ‘Los hermanos demolición’, un thriller sobre dos germanastres distanciats, en Jonny i en James, que es retroben després de la misteriosa mort del pare. La recerca de la veritat destapa secrets i posa a prova les lleialtats fins a revelar una conspiració capaç de destruir la família. Dave Bautista i Jason Momoa protagonitzen aquesta comèdia d’acció. El 30 de gener arriba també a la plataforma la sèrie ‘Vaka’.
Apple TV+ estrena la tercera temporada de ‘Terapia sin filtro’
Apple TV+ estrena el 28 de gener la tercera temporada de ‘Terapia sin filtro’, la sèrie protagonitzada per Jason Segel sobre un terapeuta en dol que decideix ignorar les regles i dir als pacients exactament què pensa, amb conseqüències que acaben afectant també la seva vida. D’altra banda, el 30 de gener arriba la segona temporada de la sèrie infantil ‘¡Yo Gabba GabbaLand!’, amb 10 episodis i el retorn de la presentadora Kammy Kam i dels personatges Gabba, Brobee, Foofa, Muno, Toodee i Plex, amb noves estrelles convidades.
‘Los Bridgerton’ tornen a Netflix
Els populars ‘Bridgerton’ tornen a Netflix amb la quarta temporada. La primera part s’estrenarà dijous i la segona part el 26 de febrer. Aquesta quarta temporada se centra en la vida del segon fill, el bohemi Benedict (Luke Thompson). Tot i ser que el seu germà més gran i el més petit estan casats, Benedict s’hi resisteix fins que coneix la captivadora Dama Platejada en el ball de màscares de la seva mare. A més de Thompson, el repartiment compta amb Yerin Ha (Sophie Baek), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Masali Baduza (Michaela Stirling) i Nicola Coughlan (Penélope Bridgerton).
Disney+ incorpora ‘Wonder man’
Disney+ estrena ‘Wonder man’, centrada en l’actor de Hollywood Simon Williams, que intenta donar un impuls la seva carrera. Després de conèixer l’actor Trevor Slattery, descobreix que el director Von Kovak prepara el remake de ‘Wonder Man’, una pel·lícula de superherois. Tots dos, en moments oposats de la seva trajectòria, intenten aconseguir un paper i canviar el rumb de la seva vida, mentre la sèrie mostra el que passa entre bastidors de la indústria de l’entreteniment. La sèrie, de 8 capítols, arriba a Disney+ aquest dimecres.
‘Ponies’ i ‘The Copenhagen test', a Sky Showtime
La plataforma estrena el 30 de gener la sèrie ‘Ponies’, ambientada a Moscou l'any 1977. Dos ‘ponies’ treballen de manera anònima com a secretàries de l’ambaixada dels Estats Units fins que els seus marits són assassinats per l'URSS en unes circumstàncies estranyes. És llavors quan es converteixen en agents de la CIA. Sky Showtime també incorpora al catàleg ‘The Copenhagen Test’ (2 de febrer), un ‘thriller’ d’espionatge que segueix l’analista d’intel·ligència Alexander Hale (Simu Liu), que descobreix que el seu cervell ha estat hackejat, atorgant als responsables d’accés tot el que veu i sent. Atrapat, ha de mantenir el paper 24 hores al dia per desemmascarar els culpables i demostrar lleialtat.
Sergi Estella, a Filmin
Arriba aquest divendres a Filmin el documental ‘Sergi Estella: Story of one man’, la història del Bluesman de Rubí, creador d’instruments i One Man Band, habitual al programa ‘Futuro imperfecto’ d’Andreu Buenafuente a TVE. El 3 de febrer arriba a la plataforma la segona temporada de ‘The gold’.
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- El nou restaurant Divers d'Ampans obrirà portes aquest divendres a Manresa