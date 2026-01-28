CRÍTICA / TEATRE
El somni americà s'esberla a Fals
El grup El Centru de Canet de Mar representa amb una bona posada en escena "El coix d'Inishman", al concurs de teatre amateur
El grup de teatre El Centru, de Canet de Mar, va encetar la segona part del concurs de teatre del poble de Fals amb "El coix d’Inishman", de Martin McDonagh. Malgrat les inclemències climàtiques, la funció va tenir bona resposta per part del públic.
"El coix d’Inishman" se centra en la petita i particular comunitat d’Inishman, prenent com a protagonista en Billy, que com el títol de la peça indica és camatort, convertit en l’objectiu de befes i burles. Al poble, els habitants viuen en una pròpia letargia gairebé messiànica: una vida lluny d’Irlanda i, si és possible, millor als Estats Units. L’immobilisme i apatia de la petita comunitat es va manifestant amb unes actituds mostrades com a cretines, alcoholitzades, violentes i, fins i tot, passant per la bogeria.
A Inishmore hi ha arribat un equip de rodatge d’Amèrica per fer una pel·lícula. Dos germans i també en Billy aniran a provar sort per si els agafen per sortir-hi. Una nova fugida endavant, pretesament, que els allunyi de la grisor de les seves vides. I el somni americà s’acaba resumint amb un "Amèrica és com Irlanda però amb més policies i més perdedors".
La proposta escènica del grup El Centru mostra una correctíssima idea i una ben aconseguida i realista proposta escenogràfica d’una botiga de queviures, com a epicentre de les diferents històries que es van succeint a escena. El tempo i el relat d’una història costumista, en què no es relaten grans gestes, però hi ha aquesta petita finestra que permet la mirada a una història de quotidianitat, per la manera com es desenvolupa el relat, n’acaben desvetllant l’interès. Una galeria de personatges aturats en el temps per l’entorn, la situació, l’apatia, el somni (sense esforç ni lluita) d’un demà millor que mai arriba. Bon treball.
La propera cita del concurs de teatre de Fals serà el proper 14 de febrer amb la peça d’Arthur Miller "Tots eren fills meus" d’Arthur Miller.
