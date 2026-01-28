Guillem Tomé, ballarí professional: «L’instint de supervivència et fa aguantar fins al límit»
El bagenc és part de l'equip habitual de la cantant de Madrid City i també forma part del cos de ball de programes de televisió com Eufòria o Operación Triunfo
Una gira amb Ana Mena, un videoclip amb Dua Lipa, Eufòria, Operación Triunfo, Tu cara me suena i Eurovisió. Tots aquests escenaris tenen un element en comú: hi ha ballat el manresà Guillem Tomé (Manresa, 2003). En repassar el seu extens currículum, la pregunta és inevitable: hi ha algun somni pendent? Ho té clar: «Una gira amb un artista internacional».
La dansa entra a la vida de Tomé als 9 anys. Després de passar per diverses companyies de Manresa i Barcelona, un viatge a Califòrnia va fer-li veure que no era només un hobby. «En veure com vivien la dansa als Estats Units, vaig descobrir que m’hi volia dedicar», explica. El seu primer gran salt arriba amb la primera edició d’Eufòria. «Van fer un càsting obert per a tothom, cosa poc habitual», recorda. El van seleccionar, i des de llavors forma part del cos de ball del programa, que és rotatiu.
Amb els estalvis d’Eufòria i una gira d’estiu amb el Reggaeton Beach Festival, decideix a Madrid a trobar nous projectes. «Si no sortia bé, sempre podia tornar a casa dels pares», diu entre riures. No li va caldre. Poc després, un càsting privat per ballar amb l’Ana Mena a Los 40 Music Awards 2022 li va canviar la trajectòria. Abans de la prova final, va quedar-se en blanc mil-i-una vegades. Però a l’hora de la veritat, va fer «la millor actuació» de la seva vida. El que inicialment havia de ser puntual, l’acaba permetent accedir al cos de ball habitual de la cantant. Fins ara, l’ha acompanyat al Bellodrama Tour i ha sortit en el videoclip del popular tema Madrid City.
A més d’Ana Mena, altres grans artistes s’han fixat en ell: també va participar en l’hermètic rodatge d’Illusion amb Dua Lipa a Barcelona. La seva feina amb estrelles la compagina amb la televisió. A banda de les seves aparicions a Eufòria, també participa en altres formats com Operación Triunfo o Tu Cara Me Suena.
La seva xarxa de contactes el porta a unir-se a l’equip de Borja Rueda, coreògraf de Xipre per a Eurovisió 2025. Inicialment primer reserva, acaba participant en l’actuació definitiva. Tot i no arribar a la final, recorda l’actuació com un dels moments més intensos de la seva carrera: «Qualsevol pas en fals i tot se n’anava en orris».
La dansa exigeix disciplina, esforç i paciència, i treballar amb estrelles pot ser complex: «A mi tothom m’ho ha posat molt fàcil gairebé sempre, però també m’he trobat qui no entén la nostra feina». Independentment de l’escenari, sempre intenta donar la seva millor versió: «L’instint de supervivència et fa aguantar, tot i estar a punt de desmaiar-te». Somia que la seva constància el dugui a treballar amb artistes com Rosalía, Ariana Grande o Tate McRae. Sap que no serà fàcil. Però fins on pot arribar algú que va començar la seva carrera professional formant part d’un dels programes musicals més destacats de Catalunya?
