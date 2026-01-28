Ivan Padilla i Dani Ledesma porten Sartre a l’escenari del Tantaratana de Barcelona
Els intèrprets manresans estrenaran aquest dijous "Les mans brutes", que estarà en cartell fins al 15 de febrer
Hi ha una pregunta punyent que batega en el cor de l’obra de teatre "Les mans brutes": «i tu, què faries en una situació com aquesta?». Basada en el text de Jean-Paul Sartre, la peça del manresà Ivan Padilla, que s’estrenarà dijous, 29 de gener, i estarà en cartell a la sala Tantarantana de Barcelona fins al 15 de febrer, planteja el tema de la responsabilitat individual en temps de guerra. El també manresà Dani Ledesma forma el trio actoral juntament amb Ramon Bonvehí i el mateix Padilla.
L’espectacle porta al món contemporani l’obra que va Sartre va publicar el 1948, "Les mains sales", tot just acabada la Segona Guerra Mundial. La proposta dramatúrgica defuig la ubicació d’un context bèl·lic concret per apel·lar a totes les situacions de guerra i establir un diàleg amb els conflictes del present, com les guerres vigents d’Ucraïna i Palestina.
A partir d’aquí, la peça de la companyia L’El·lida transita per qüestions com la responsabilitat individual, la necessitat d’actuar i les contradiccions morals. I demana implícitament a l’espectador quina seria la seva postura si es trobés en una situació com la que descriuen els intèrprets.
