El periodisme treu pit en l’acte del Premi Planes d’investigació
Mireia Prats, veïna de Navàs, i Joan Torrents reben el guardó en una trobada que avui ha reunit nombrosos professionals a Manresa
Els reporters Mireia Prats i Joan Torrents han estat avui feliços dues vegades. Al matí, amb la declaració institucional del Parlament de Catalunya demanant al govern espanyol que obri una investigacio per les morts i els abusos comesos contra joves que feien el servei militar durant els anys 80 i 90. I al vespre, quan han recollit a la sala d’actes del Casino de Manresa el 13è Premi Josep Maria Planes d’investigació periodística per la realització del documental "Et faran un home", que presenta una desena de testimonis d’homes que van ser vexats, violats i torturats mentre feien la mili.
«Aconseguir que tothom remi a favor del reconeixement de les víctimes també és un premi», va explicar Prats, que des de fa quatre anys viu a Navàs. Els autors del reportatge emès al "Sense Ficció" de TV3 han rebut un guardó simbòlic i mil euros. Organitzat per la Demarcació Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb la col·laboració de l’Ajuntament, l’acte també ha servit per fer dues mencions.
D'una banda, Cristina Sàez i Núria Juanico, del diari Ara, pel reportatge "Traspassos de diners, suplantacions i clima de 'terror'", que reconstrueix la marxa de Manel Esteller de l'Institut Josep Carreras. El treball de les dues periodistes va posar al descobert que el prestigiós oncòleg va estar usant diners que no li pertocaven per a la seva pròpia recerca, durant cinc anys.
De l'altra, pel treball "La història no explicada d'Aliança Catalana", un conjunt de reportatges que van publicar Joan Serra Carné, Martí Oliver i el manresà Pere Fontanals a Nació Digital. El trio va posar al descobert la figura poc coneguda del mecenes Eduardo Llaguno, clau per a la creació del partit. La investigació també posa el focus en el paper que juga en la formació Maiol Sanaüja, un altre dels fundadors a l'ombra, les desavinences entre el manresà Oriol Gès i Jordi Aragonès, dos altres noms de pes, i les limitacions de la líder, Sílvia Orriols.
