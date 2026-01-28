Susan Sarandon rebrà el Goya Internacional 2026
L'actriu americana recollirà el guardó el 28 de febrer a la gala dels premis a Barcelona
ACN
Susan Sarandon rebrà el Goya Internacional 2026 durant la gala del 28 de febrer a Barcelona. Així ho ha anunciat l'Acadèmia Espanyola de Cinema aquest dimecres, que ha definit la trajectòria de l'actriu americana "d'àmplia i contundent". "Representa la combinació perfecta entre talent i èxit professional, glamur i compromís social i polític", afegeixen en el comunicat. Ha protagonitzat títols com 'Thelma i Louise', 'Les bruixes d'Eastwick', 'The Rocky Horror Picture Show', 'Atlantic City', 'L'ànsia i pena de mort', per la qual va guanyar l'Oscar. El Goya Internacional es va crear per reconèixer personalitats que contribueixen al cinema com un art que uneix cultures i espectadors arreu del món.
La Junta Directiva de l'Acadèmia ha qualificat Susan Sarandon d'una de les actrius "més destacades del cinema de Hollywood, amb una filmografia que reuneix un bon nombre d'inqüestionables obres mestres i pel·lícules icòniques que han passat a la cultura popular i joies de culte recordades per cinèfils de tot el món".
Durant dècades, afegeixen, ha estat un dels rostres més destacats del Hollywood "més admirat". També en valoren el "compromís polític i social" valent de l'actriu i també productora.
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- El nou restaurant Divers d'Ampans obrirà portes aquest divendres a Manresa