Susan Sarandon rebrà el Goya Internacional 2026

L'actriu americana recollirà el guardó el 28 de febrer a la gala dels premis a Barcelona

Susan Sarandon, en una imatge d'arxiu

Susan Sarandon, en una imatge d'arxiu / JOSE OLIVA / Europa Press

ACN

Barcelona

Susan Sarandon rebrà el Goya Internacional 2026 durant la gala del 28 de febrer a Barcelona. Així ho ha anunciat l'Acadèmia Espanyola de Cinema aquest dimecres, que ha definit la trajectòria de l'actriu americana "d'àmplia i contundent". "Representa la combinació perfecta entre talent i èxit professional, glamur i compromís social i polític", afegeixen en el comunicat. Ha protagonitzat títols com 'Thelma i Louise', 'Les bruixes d'Eastwick', 'The Rocky Horror Picture Show', 'Atlantic City', 'L'ànsia i pena de mort', per la qual va guanyar l'Oscar. El Goya Internacional es va crear per reconèixer personalitats que contribueixen al cinema com un art que uneix cultures i espectadors arreu del món.

La Junta Directiva de l'Acadèmia ha qualificat Susan Sarandon d'una de les actrius "més destacades del cinema de Hollywood, amb una filmografia que reuneix un bon nombre d'inqüestionables obres mestres i pel·lícules icòniques que han passat a la cultura popular i joies de culte recordades per cinèfils de tot el món".

Durant dècades, afegeixen, ha estat un dels rostres més destacats del Hollywood "més admirat". També en valoren el "compromís polític i social" valent de l'actriu i també productora. 

