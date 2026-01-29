Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

31FAM, Ginestà i The Tyets lideren les nominacions als premis Enderrock 2026

La revista musical estrena un nou premi al foment de la llengua i la música

Un concert de The Tyets al Sant Jordi Club de Barcelona

Un concert de The Tyets al Sant Jordi Club de Barcelona / ACN/Pere Francesch

Aleix Freixas (ACN)

Girona

31FAM, Ginestà i The Tyets són els grups que lideren més nominacions als premis Enderrock per votació popular que s'entregaran les nits del 25 i 26 de març a l'auditori de Girona. Les tres formacions acumulen fins a cinc nominacions en la primera ronda de les votacions, que el director de la revista musical, Lluís Gendrau, ha anunciat aquest dijous al migdia a Girona.

Gendrau ha avançat que hi haurà una vintena d'actuacions musicals que estrenaran els seus temes, com ara Joan Dausà, Mama Dousha o La Ludwig Band. A més, enguany hi haurà un nou premi per al Foment de la Llengua i la Música que donarà l'Ajuntament de Girona.

