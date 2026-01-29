Brams torna amb un nou disc després de vuit anys de silenci: "Teníem coses pendents per explicar"
El grup berguedà publicarà cinc cançons a partir d'aquest dijous i oferirà una gira de quatre concerts a finals de març
Laura Busquets (ACN)
Han passat vuit anys des de l'últim disc i Brams tornarà a sonar amb el treball 'Tornar-hi, tornar-hi i tornar-hi'. Aquest dijous es publica 'Tornar-hi', la primera de les cinc cançons que formen part d'aquest nou disc. Les següents veuran la llum de manera esglaonada, cada quinze dies, i seran l'avantsala d'una gira que passarà per Barcelona, Vic, Berga i Salt a finals de març. El líder dels Brams, Titot, ha explicat a l'ACN que el treball neix arran del "desencís" després dels fets polítics del 2017 i l'1-O. Titot explica que els ha costat "pair" tot el que es va esdevenir després. Els ha costat temps trobar les paraules precises, però assenyala que ara tenien ganes de dir la seva. "Teníem coses pendents per explicar", diu Titot.
Des dels inicis, Brams tenia un discurs "que anava empenyent cap a un lloc que no sabíem quin era, però que va acabar sent el 2017", relata la veu i cara més visible del grup berguedà, Francesc Ribera, popularment conegut com a Titot. Després de l'1-O, aquella situació va acabar en un "gran desencís", que va deixar tothom "descol·locat i estabornit". Titot explica que després de tota una carrera amb una narrativa concreta, amb lletres amb un fort compromís social i polític, "no pots deixar-ho allà, almenys tens la necessitat de dir l'última paraula". El que els ha pres més temps per arribar al nou disc ha estat "saber exactament tot allò que teníem al pap i endreçar-ho".
Titot explica que després del 2017 "tot anava molt de pressa". I admet que era "difícil" escriure cançons que no "caduquessin" de manera immediata. "Feies una cançó, l'ensenyaves, la gravaves i quan la tenies, ja no servia per a res", recorda. "No només teníem la necessitat d'explicar coses, sinó que necessitàvem que tinguessin un sentit, i que també ens expliquessin a nosaltres", puntualitza.
Tant ell com David Rosell -guitarrista de Brams i productor- expliquen que també s'han vist "forçats" a dir la seva perquè el seu públic els ho "reclamava". No veien en l'escena musical actual cap veu que digués allò que ells volien dir. "Al final han vingut a casa, han trucat a la porta, i han dit: digueu-nos, perquè ningú ens diu", explica Titot.
Una cançó cada quinze dies
Cada quinze dies es publicarà un nou tema i un cop publicades les cinc cançons del treball, els del Berguedà faran el salt als escenaris. El disc no sortirà en format físic, però es trobarà al seu web en format digital i a les plataformes. La gira arrencarà el 19 de març a Barcelona -en el marc del Barnasants- i després passaran per Vic (21 de març) i per Berga (28 de març). Acabaran a La Mirona de Salt el 4 d'abril. "Hem preparat una gira per tocar a casa, sense obrir contractació, ni tampoc anar a festivals", explica Titot.
El nom del títol de la primera cançó que es publica aquest dijous a les 9 del vespre és 'Tornar-hi'. Segons Titot, és una "evolució" d'un lema del qual ja havien parlat en diverses cançons abans, i que se centra en la frase per reforçar l'autoestima col·lectiva d'un ex pres polític i activista berguedà, Antoní Massaguer, que deia 'Anar-hi, anar-hi, anar-hi'. Titot explica que amb aquesta primera cançó s'intenta contextualitzar el moment actual, i "que no sigui un tornar-hi folklòric, buit o innocent, sinó que tingui un sentit".
Lligam ideològic
Titot ha ideat quatre de les cinc cançons com si fossin les quatre "cantonades" que "emmarquen" un discurs. "Són els quatre punts fonamentals del concepte del disc", explica. De fet, aquesta organització trenca amb allò que Brams havia fet fins ara. "Sempre havíem gravat les cançons que teníem, però no hi havia un lligam". "El lligam era temporal, però no hi havia la voluntat d'una unitat ideològica", explica.
Les cançons no s'han fet des de l'"emprenyament" després de veure com va acabar tot plegat el 2017. "La ràbia és una reacció natural, però no et dona gaires elements per a construir res", explica el cantant. "Expliquem que cal construir la reconstrucció a partir d'elements sòlids", puntualitza.
La cinquena cançó del disc és "més lúdica, més de taverna", i queda fora de l'estructura de les quatre primeres cançons. "No som uns sonats que tot el dia només pensem en política", diuen Titot i Rosell, tot afegint que també tenen ganes de passar-ho bé. De fet, Titot reivindica que en la gran majoria de les cançons de Brams "sempre hi ha un motiu irònic o sarcàstic que desmunta allò més sacramental". "La gent ens escolta quan està en els seus moments d'oci, i tampoc amargarem la nit a ningú", afegeix.
Titot explica que no ha estat fàcil escriure aquestes cinc cançons. De fet, n'hi ha una que encara l'han d'acabar de gravar, "hi ha una estrofa que té alguna cosa que no acaba d'encaixar". "Soc molt primmirat, però aquest cop m'ha costat molt", admet.
Tornar a l'estudi
David Rosell és el productor del disc. Entre rialles amb Titot, expliquen que gravar sempre és una "batalla" entre tots dos. "Ha sigut com sempre, com si no hagués passat el temps. Fa molts anys que ens barallem, però sempre ens acabem trobant, ja sabem fins on podem apretar l'altre", explica Titot.
Brams va néixer en un temps en què el rock català vivia un moment dolç. També han combinat el seu estil de rock més combatiu amb el reagge i l'ska. Rosell destaca que el grup no ha renunciat mai al fet que el seu so evolucionés i s'anés "modernitzant". "Sempre mantenint l'essència, intentem buscar que soni el més modern possible, i que es vegi que està fet en el 2026", assenyala.
Sobre si seguiran fent més cançons i més discos, ni Rosell ni Titot donen cap pista. "Quan acabem l'últim concert a La Mirona i baixem de l'escenari, ens mirarem i decidirem", expliquen. "La prioritat número 1 per nosaltres com a grup és passar-nos-ho bé i fer-ho perquè ens agrada", resol Titot.
