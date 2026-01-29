El grup berguedà Els Trinxats, nominats a millor artista revelació dels premis Enderrock
La banda que va estrenar-se amb "L'últim que tanqui la porta" pot optar a endur-se un dels distingits guardons si supera dues noves votacions populars
El grup Trinxats, de Berga, opta a un dels prestigiosos guardons dels Premis Enderrock 2026. La revista ha anunciat aquest dijous que la banda està nominada a la categoria artista revelació, que serà sotmesa a votació popular.
La revista Enderrock ha revelat aquest dijous el llistat d'artistes més populars en una ronda de votacions obertes a tot el públic i, entre els distingits, hi ha la banda berguedana. Es disputaran el premi amb Abril, Alosa, Bèrnia, Júlia Boncompte, Juls, Maig, Nina Barceló, Partiperes i Sodi.
La votació ja s'ha obert (es pot votar aquí) i s'allargarà fins al 18 de febrer. Dels guanyadors, en sortiran els tres finalistes de cada categoria, que se sotmetran a una nova ronda, d'on surtirà el guanyador definitiu. Els guanyadors es revelaran a l'entrega de premis, les nits del 25 i 26 de març a l'auditori de Girona.
La banda
El grup Trinxats va publicar el seu prmer disc, L'últim que tanqui la porta, el darer més de juny. El treball combina "reivindicació, rauxa i petites dosis de surrealisme", tal com van explicar els membres del grup a Regió7. Ferran Canudas (acordió i veu), Albert Pont (guitarra), Martí Serarols (baix) i Miquel Escànez (bateria) es defineixen com un grup que canta "0% en espanyol". Abans de treure el disc, els Trinxats van fer dos avançaments en format videoclip que han tingut molt bona repercussió a les xarxes socials.
Un dels temes és Llavis negres, i transmet els sentiments que afloren per la Patum i, especialment durant un salt de plens. La cançó és una història d'amor i al final fa una picada d’ullet a un "referent", el grup berguedà Brams i al seu tema L'últim Tirabol.
Els més aclamats als premis Enderrock
31FAM, Ginestà i The Tyets són els grups que lideren més nominacions als premis Enderrock per votació popular. Les tres formacions acumulen fins a cinc nominacions en la primera ronda de les votacions. Gendrau ha avançat que hi haurà una vintena d'actuacions musicals que estrenaran els seus temes, com ara Joan Dausà, Mama Dousha o La Ludwig Band. A més, enguany hi haurà un nou premi per al Foment de la Llengua i la Música que donarà l'Ajuntament de Girona.
