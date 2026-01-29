Joan Jordi Miralles inaugura aquest divendres el nou Club de Lectura de les Escodines de Manresa
L’Associació de Veïns posa en marxa un projecte que durà a la biblioteca Jaume Perramon autors del territori, en sessions obertes a tothom
Una xerrada amb l’escriptor Jordi Joan Miralles inaugura avui el Club de Lectura que l’Associació de Veïns de les Escodines organitza a la biblioteca Jaume Perramon. Cada mes, fins a l’estiu, es farà una trobada oberta a tothom amb diversos autors i traductors vinculats a Manresa i comarca, sempre amb la poeta i artista Ariadna Torres com a dinamitzadora de l’acte.
Qui estigui interessat a prendre-hi part pot inscriure’s de forma presencial a la biblioteca o bé enviar un correu a l’adreça biblioteca@escodines.org. Les sessions es faran el darrer divendres de cada mes, de 18 a 19.30 h.
L’interès per dinamitzar la vida cultural del barri manresà i afavorir la cohesió social és el motor de la iniciativa, que aproparà al centre ubicat al Casal de les Escodines algunes de les firmes més destacades de les lletres de la Catalunya central. La primera sessió del club de lectura tindrà lloc avui divendres, amb la presència de Joan Jordi Miralles (Osca, 1977), autor, entre altres títols, de "La intimitat de les bèsties" (Empúries), Premi Marian Vayreda de l’any 2016.
"La intimitat de les bèsties"
Joan Jordi Miralles
Empúries, 2017
17,50 euros / 192 pàgines
En aquesta obra, que es comentarà en la sessió inicial, l’autor vinculat a Manresa aborda la condició humana en una sèrie de relats que estan travessats pels sentiments de l’amor i la ràbia. Miralles ha rebut diversos guardons al llarg de la seva carrera, com l’Andròmina de narrativa i el Joanot Martorell. Tal com apunta Torres, el llibre amb el qual s’estrena el club conté «històries d’un impacte silenciós i profund que conviden a ser rellegides diverses vegades, per tal de captar les diferents capes i matisos que enriqueixen la recepció de l’obra».
Experiències creatives
Fins al juny, es faran cinc altres trobades amb escriptors que permetran els lectors que s’hi apuntin conèixer de primera mà les motivacions i els neguits dels autors de les obres que es proposen així com les particularitats del procés creatiu, un aspecte essencial de l’art literària. El mes de febrer serà el torn de Cristina Massanés, que el 2001 va publicar "Lídia de Cadaqués" (Quaderns Crema), un retrat de qui va ser la filla de l’última bruixa de Cadaqués. En la seva obra, la manresana establerta a l’Empordà dibuixa la personalitat d’una dona que es va atorgar la condició de ser la Ben Plantada d’Eugeni d’Ors i va tractar figures com Dalí i Lorca.
La traductora Sara Serrano és la responsable de traslladar el català la novel·la "Qui diu i qui calla" (Més Llibres), de Chiara Valerio, finalista del Premi Strega. El text, que va sortir l’any passat i es comentarà el mes de març, s’ambienta en un poble d’Itàlia, amb un assassinat que cal resoldre.
A l’abril passarà per les Escodines el també manresà Jordi Estrada, autor de "Lilinne i les bombolles de sabó" (Edicions de 1984). La novel·la, publicada el 2022, ens parla de l’estada a Banyeres de Luixó de l’escriptor Gustave Flaubert i la seva neboda Lilinne.
Llorenç Capdevila parlarà en la sessió del maig de "Li deien Caracremada" (Empúries), la novel·la del 2024 on ressegueix les passes del maqui Ramon Vila, conegut com a Caracremada. Al juny, el navassenc Xavier Mas Craviotto compartirà amb els lectors les interioritats del seu darrer llibre, "Animals inexpressius" (L’Altra, 2025), un conjunt de relats sobre les màscares que tots portem posades.
